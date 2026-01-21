Суд в Японии приговорил к пожизненному сроку убийцу экс-премьера страны Абэ
В Японии состоялся суд над преступником, застрелившим в 2022 году бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ (занимал этот пост в 2006–2007 и 2012–2020 годах). Крупнейшее независимое информационное агентство Японии «Киодо Цусин» (Kyodo) сообщает, что 45-летний Тэцуи Ямагами приговорен Окружным судом Нары к пожизненному сроку заключения.
Такую меру наказания для убийцы бывшего главы японского правительства запрашивала прокуратура. Нападение на бывшего премьера было совершено во время его выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара в июле 2022 года. Он был застрелен из самодельного оружия двумя выстрелами в упор. Убийца был задержан на месте преступления.
Судебный процесс по делу Ямагами начался в октябре 2025 года. Всего за это время состоялось 15 слушаний в суде. Уже на первом заседании подсудимый полностью признал свою вину, заявив:
По словам Ямагами, пойти на это преступление его вынудила нищета, самоубийство брата и ненависть к религиозному культу. В ходе разбирательств выяснилось, что мать Ямагами, будучи последовательницей религиозной организации «Церковь объединения», разорила семью огромными пожертвованиями на нее. Всего мать Ямагами внесла в эту организацию 100 миллионов иен (около 740 тысяч долларов) в качестве пожертвований.
После самоубийства брата, который был противником «Церкви объединения», рассказал на суде Ямагами, он решил отомстить. Объектом мести был выбран бывший премьер-министр, которого Ямагами считал ключевой фигурой, легитимизирующей деятельность «Церкви объединения». Мужчина рассчитывал, что таким образом нанесет организации максимальный ущерб. По данным японских СМИ, религиозная организация действительно поддерживала связи с Либерально-демократической партией, видным членом которой был Абэ, и семьей экс-премьера.
Защита просила для обвиняемого до 20 лет тюремного заключения, ссылаясь на то, что Ямагами стал «жертвой насилия». Сторона обвинения требовала пожизненного заключения, называя дело «беспрецедентным в послевоенной истории» Японии, пишет агентство Kyodo. Прокуратура настаивала на том, что преступление убийца совершил в возрасте 41 года, в силу чего мог трезво оценивать ситуацию. Окружной суд Нары принял доводы обвинения.
Стоит отметить, что, несмотря на резонанстность убийства экс-премьера, Ямагами избежал максимального наказания. В Японии действует смертная казнь, согласно Уголовного кодекса высшая мера наказания применяется по 14 видам преступлений.
Казни проводятся путем повешения со сбросом с высоты и проводятся в одной из семи казенных камер, расположенных в крупных городах по всей стране. На практике единственным преступлением, за которое выносится обязательный смертный приговор, является подстрекательство к иностранной агрессии. В 2025 году правительственный опрос показал, что около 83,1 % населения Японии поддерживает смертную казнь.
Скорее всего, защита Ямагами, настаивающая на более мягком наказании, обжалует приговор суда в вышестоящей инстанции. Пока информации по этому поводу нет.
