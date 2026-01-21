Киев создаёт для западных военных систему обучения ИИ с учётом боевого опыта ВСУ
1531
В рамках проекта, связанного с искусственным интеллектом, Минобороны Украины будет сотрудничать с технологической компанией Palantir из США. В сотрудничестве с американцами Киев создает для западных военных систему обучения моделей ИИ с учетом боевого опыта ВСУ.
Об этом на пресс-конференции рассказал журналистам новый украинский министр обороны Михаил Федоров.
Таким образом, командование стран НАТО получат огромный массив данных, собранный за четыре года боевых действий. Федоров отметил по этому поводу:
Сегодня данные с передовой имеют чрезвычайную ценность.
С целью обучения моделей искусственного интеллекта Североатлантического альянса на основе этой информации будет создан специальный центр данных.
По словам Федорова, Украина уже наладила сотрудничество в сфере разработок с рядом организаций США. Среди них – Центр стратегических и оборонных исследований и корпорация RAND (обе структуры признаны в России нежелательными).
Также по данному направлению налаживается партнерство с британцами. Так, в ходе встречи Федорова с главой Минобороны Великобритании Джоном Хили стороны договорились о регулярном обмене информацией о применении оружия и военной техники.
За четыре года военных действий у украинских военных накопилась информация о ходе боевых операций и несколько миллионов часов видеозаписей, снятых дронами. Эти данные очень важны для обучения моделей ИИ, так как помогают находить закономерности и прогнозировать действия российских войск в боевых условиях.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация