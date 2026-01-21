Франция предложила провести учения НАТО в Гренландии
Франция запросила проведение учений НАТО в Гренландии и заявила о готовности участвовать в маневрах, передает Reuters со ссылкой на канцелярию Эммануэля Макрона. Формулировка дипломатическая, но момент выбран показательный – на фоне прямых притязаний Дональда Трампа на остров.
В Елисейском дворце подтвердили: французские военные готовы подключиться к возможным учениям. Ранее Североамериканское командование воздушно-космической обороны уже анонсировало переброску авиации в Гренландию. В Брюсселе и европейских столицах все чаще говорят о «европейской солидарности» и необходимости защитить суверенитет Дании и ее автономии.
Трамп не раз заявлял, что США готовы к переговорам с Копенгагеном по статусу Гренландии и напоминал, что Вашингтон «пытается договориться о приобретении острова более 150 лет». На вопросы о том, как далеко он готов зайти, отвечал уклончиво: «скоро все будет известно».
Премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен на этом фоне прямо предупредил: исключать вторжение США нельзя, поэтому население и власти должны готовиться к возможным сбоям в повседневной жизни.
Москва ранее указала на издержки такого курса. Сергей Лавров отметил, что тема Гренландии уже поставила под вопрос единство НАТО: когда один союзник публично торгуется за территорию другого, разговоры о «коллективной обороне» звучат все более условно.
Французский запрос на участие в учениях – это попытка застолбить арктическое направление за альянсом и показать, что Европа не готова молча наблюдать за «переговорами под давлением».
