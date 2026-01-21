Силовики предотвратили теракт в Уфе

Российские силовики предотвратили теракт, готовившийся двумя гражданами одной из стран Центральной Азии в Уфе. При задержании главарь оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован, второго злоумышленника удалось взять. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.

Согласно предоставленной информации, два гражданина одной из стран Центральной Азии, являющиеся членами запрещенной в России террористической организации, планировали проведение теракта в Уфе, выбрав объектом для атаки отдел полиции в столице Башкирии. Они провели разведку местности, закупили огнестрельное автоматическое оружие, компоненты для самодельного взрывного устройства и начали подготовку к теракту.



Силовики вышли на них в тот момент, когда они собирали сведения об отделе полиции. Операция проводилась одновременно в Москве и Уфе, главарь банды попытался оказать вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем. Второго участника банды взяли живьем, он уже дает показания.

При задержании главарь ячейки оказал вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате боестолкновения был нейтрализован ответным огнем. Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и мирного населения нет.


Возбуждено уголовное дело, следственные и оперативные мероприятия продолжаются.

  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +7
    Сегодня, 10:36
    Наша реальность...
    Террористы всех мастей и уровня. Не сказать, что прям много, много, но работы силовым структура есть и на долго, увы.
    Люди, будете бдительны, не оставляйте без внимания подозрительные случаи!!! soldier
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      0
      Сегодня, 13:04
      Виктор, выяснится, что это незаменимые специалисты и высококвалифицированные к тому же. Такие же и в ДНР хотели детей в школе погубить.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 13:31
        Увы, на лбу ни у кого не написано, кто он и какой... а существующий бардак в документации, тусклый обмен иной между спец служба и, сопредельные стран... все одно к другому.
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          +1
          Сегодня, 13:34
          Сколько было сообщений о новых ограничениях.Для этих специалистов. А есть ли ограничения на самом деле.
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            +1
            Сегодня, 13:35
            Стоит ли повторять, про дубовость законов и липовости их исполнения...
  2. рядовой61 Звание
    рядовой61
    +7
    Сегодня, 10:38
    А что не пишем из какой конкретно страны, визовый режим и депортация неграждан , к не хорошей маме am
    1. сайгон Звание
      сайгон
      +5
      Сегодня, 10:43
      Ну как с какой с таджикистанского байства . Ценные эти как там специалисты , в ксмерть трудлалюбивые и пушистые . Когда это перестанут пускаить к нам !? ФСБ предотвратила теракт в Уфе, готовившийся двумя таджиками

      Новости, которые стали обыденной рутиной. «Братья» присягнули на верность своей любимой террористической организации и собирались напасть на отдел полиции. Они купили автоматическое оружие и компоненты для взрывного устройства, но собрать бомбу не успели.

      При штурме главарь террористической ячейки был ликвидирован, его подельника задержали, при них была найдена символика международной террористической организации, запрещенной в России.

      Никого не удивишь такими новостями, которые появляются чуть ли ни каждый день. это из телеги . Там есть каналы где не скрывают от куда твари.
    2. Лексей Звание
      Лексей
      +2
      Сегодня, 10:47
      Да что там писать , таджики вероятно , кто ж ещё....
  3. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    +4
    Сегодня, 10:43
    Вся ответственность полностью лежит на предателях народа из "дурдома"
    1. sub307 Звание
      sub307
      +3
      Сегодня, 11:34
      Точно так...- ФСБ будет "отлавливать" и ликвидировать...,а "Хуснулины" новое пополнение "плиточников" подгонять.
  4. пылесос Звание
    пылесос
    +4
    Сегодня, 10:43
    Так легко приехать в другую страну и свободно можно приобрести огнестрельное оружие.?
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      0
      Сегодня, 13:08
      Это говорит о том, что всё налажено
      Цитата: пылесос
      ..... приехать в другую страну и свободно можно приобрести огнестрельное оружие.?
  5. Сергей28 Звание
    Сергей28
    +5
    Сегодня, 10:45
    Отчасти, все это результаты отсутствия какой-либо внятной политики в области миграции.
    1. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      +9
      Сегодня, 10:54
      Отчасти, все это результаты отсутствия какой-либо внятной политики в области миграции
      Я вам больше скажу, и политики-то миграционной никакой нет. Просто проходной двор
  6. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    +6
    Сегодня, 10:52
    Российские силовики предотвратили теракт, готовившийся двумя гражданами одной из стран Центральной Азии в Уфе.

    Как говорили в кино классике: "Имя сестра". Я так понял если русский парень зарежет таджика то тут доходит до президентов с нотами и извинениями. А если какие то "инопланетные существа" из Центральной Азии замешенные в криминале или терроризме, то тут сразу включается режим толерантности. Я думаю наши кремлёвские либералы скоро получат "февраль 1917" только не под знаком социальной справедливости, а под этническим беспределом.
    1. AdAstra Звание
      AdAstra
      +2
      Сегодня, 12:07
      Судя по сильному акценту мрази с замазанным лицом в новостях, то очередной "трудолюбивый мастурбек".
  7. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +4
    Сегодня, 10:53
    Бесценные специалисты метлы и лопаты!
  8. Василий М Звание
    Василий М
    0
    Сегодня, 11:02
    Что в бошках у подобных персонажей? На какую сопредельную территорию можно успеть убежать если устроить стрельбу а Башкирии?
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +2
      Сегодня, 11:18
      Цитата: Василий М
      На какую сопредельную территорию можно успеть убежать если устроить стрельбу а Башкирии?

      Они так далеко не заглядывали. "Мученики за веру". am
  9. moreman78 Звание
    moreman78
    +3
    Сегодня, 11:15
    А публичное покаяние с извинениями от как его там Рахмона будет? Или это другое?
  10. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +2
    Сегодня, 11:26
    "Ценные специалисты" широкого профиля
  11. Ныробский Звание
    Ныробский
    +1
    Сегодня, 11:27
    Отработали на стадии подготовки и без потерь! Силовикам респект! good
  12. duschman80-81 Звание
    duschman80-81
    +2
    Сегодня, 11:37
    Нам конечно дико интересно, какая в этот раз "страна Центральной Азии" отличилась.

    Но, думаем, принципиальной разницы тут нет.
    России жизненно необходимо вводить тотальный контроль на границе за приезжающими ордами инородных, иноверных и инокультурных мигрантов.
  13. rosomaha Звание
    rosomaha
    +2
    Сегодня, 11:41
    в жизни они борзые..в своих кадрах - вообще герои...а когда силовики скручивают - как овцы (беее-беее). Единицы оказывают сопротивление..в осн-м огнестрелом и ликвидируются. Но чтот никто не оказывает сопротивление в момент скручивания...я к тому чтобы был рукопашный бой..или на ножах (оч близкое расстояние). Чтобы потом показали как его забивают..а лучше РЕЖУТ как барана..и он кричит от боли. Врагам России мучительная смерть и ужас унижения в посл минуту их никчёмной жизни!
  14. BAI Звание
    BAI
    +4
    Сегодня, 11:45
    А я гляжу - стало доброй традицией: нейтрализовать при задержании. Не доводить дело до самого гуманого суда в мире, в стране, где нет смертной казни
    1. пылесос Звание
      пылесос
      0
      Сегодня, 12:34
      А как иначе ВА! в Вас стреляют, а Вы должны к нему подойти и сказать. "Хватит стрелять? Подскажи ВА! как так нежно подойти к стреляющему боевыми патронами на поражение? ПОдСКАЖИ?
  15. vadivm59 Звание
    vadivm59
    +2
    Сегодня, 12:27
    фу ты-ну ты!как политкоректно! прям как в америке .ну так назови их ТАДЖИКОРОССИЯНЕ,а чё! НЕЙТРАЛИЗОВАН,так и пиши УБИТ. чай не дети это читают.
  16. Million Звание
    Million
    +1
    Сегодня, 13:07
    Это просто Путин не в курсе,а то бы он сразу всю миграцию прекратил!
  17. Shkodnik65 Звание
    Shkodnik65
    +1
    Сегодня, 13:12
    Ну, т.е. они хотели убить наших людей. Невинных. Просто так. Кто нибудь может мне объяснить, почему к ним нельзя применить исключительную меру наказания?
  18. seamen2 Звание
    seamen2
    0
    Сегодня, 13:42
    *При задержании главарь оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован*

    хорошая новость. надеюсь прикопают его в свиной шкуре. без выдачи родственникам.