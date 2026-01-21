"«Гренландский» прецедент Трампа может актуализировать для Турции вопрос Кипра".

Дональд Трамп готовностью забрать Гренландию может нарушить общественный натовский договор, который никогда не озвучивался публично: друг на друга мы не нападаем, друг другу военные претензии не предъявляем.

Если Трамп украдёт Гренландию у Дании, может последовать цепочка военных конфликтов внутри НАТО. Один из потенциальных конфликтов – Турция против Греции. Османские амбиции Эрдогана не пустой звук.