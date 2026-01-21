«Гренландский» прецедент Трампа может актуализировать для Турции вопрос Кипра
Намерения Дональда Трампа взять под американскую юрисдикцию Гренландию открывают дискуссию в странах НАТО о том, что теперь «внутренние разборки» могут вернуться из прошлого.
По большому счёту, сам Североатлантический альянс держится именно на Соединённых Штатах, которые выступают главным внутренним жандармом. За годы существования НАТО страны-члены этого военного блока привыкли считать, что альянс действует исключительно как конгломерат против внешней угрозы. На самом деле, это лишь часть правды. Вся правда, о чём теперь рассуждают эксперты в Европе, состоит в том, что НАТО, по сути, не даёт ещё и странам внутри альянса переходить к междоусобицам, в том числе «сосед против соседа», которых в истории Европы было огромное количество.
США, держа в руках большую дубину, грозили ею «внешним игрокам», но, поворачиваясь к «младшим партнёрам», демонстрировали этот инструмент и им. Выходило негласное, простите за жаргон, - сидите и не лайте.
Несколько комментариев в европейской медиасреде:
Один из потенциально опасных в этом плане для самого НАТО регионов - восточное Средиземноморье. И в восточном Средиземноморье есть вполне конкретная точка напряжённости - Кипр. Государство Кипр не входит в НАТО, но активно поддерживается страной-членом НАТО Грецией. В свою очередь непризнанное государство Северного Кипра активно поддерживается другой страной НАТО - Турцией. И, руководствуясь логикой Трампа, Турция вполне может объявить, что принадлежность ей как минимум Северного Кипра является вопросом национальной безопасности (как Гренландия для США, с точки зрения действующей администрации).
В этом же регионе есть множество островов, которые принадлежат Греции и на которых греки, не скрывая того, размещают разведывательное оборудование для слежки за турецкими войсками. При этом турецкие ВВС по несколько сот раз в год нарушают воздушное пространство Греции над островами, давая понять, что де-факто это воздушное пространство Анкара чужим не считает.
У той же Турции в последнее время возникли новые претензии к другому соседу - Болгарии. Причиной стало то, что болгарские власти отдали распоряжение строить забор на границе с Турцией, аргументируя это «защитой Евросоюза от наплыва беженцев». И если вдруг Анкара и тут припомнит свою османскую историю (в принципе, она о ней и не забывает), то Болгария тоже может стать немного меньше... Или намного меньше. Оба варианта возможны. А обращаться официальной Софии за помощью к русским братушкам - это уж будет верх наглости...
