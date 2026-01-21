«Гренландский» прецедент Трампа может актуализировать для Турции вопрос Кипра

«Гренландский» прецедент Трампа может актуализировать для Турции вопрос Кипра

Намерения Дональда Трампа взять под американскую юрисдикцию Гренландию открывают дискуссию в странах НАТО о том, что теперь «внутренние разборки» могут вернуться из прошлого.

По большому счёту, сам Североатлантический альянс держится именно на Соединённых Штатах, которые выступают главным внутренним жандармом. За годы существования НАТО страны-члены этого военного блока привыкли считать, что альянс действует исключительно как конгломерат против внешней угрозы. На самом деле, это лишь часть правды. Вся правда, о чём теперь рассуждают эксперты в Европе, состоит в том, что НАТО, по сути, не даёт ещё и странам внутри альянса переходить к междоусобицам, в том числе «сосед против соседа», которых в истории Европы было огромное количество.



США, держа в руках большую дубину, грозили ею «внешним игрокам», но, поворачиваясь к «младшим партнёрам», демонстрировали этот инструмент и им. Выходило негласное, простите за жаргон, - сидите и не лайте.

Несколько комментариев в европейской медиасреде:

Дональд Трамп готовностью забрать Гренландию может нарушить общественный натовский договор, который никогда не озвучивался публично: друг на друга мы не нападаем, друг другу военные претензии не предъявляем.

Если Трамп украдёт Гренландию у Дании, может последовать цепочка военных конфликтов внутри НАТО. Один из потенциальных конфликтов – Турция против Греции. Османские амбиции Эрдогана не пустой звук.

Один из потенциально опасных в этом плане для самого НАТО регионов - восточное Средиземноморье. И в восточном Средиземноморье есть вполне конкретная точка напряжённости - Кипр. Государство Кипр не входит в НАТО, но активно поддерживается страной-членом НАТО Грецией. В свою очередь непризнанное государство Северного Кипра активно поддерживается другой страной НАТО - Турцией. И, руководствуясь логикой Трампа, Турция вполне может объявить, что принадлежность ей как минимум Северного Кипра является вопросом национальной безопасности (как Гренландия для США, с точки зрения действующей администрации).

В этом же регионе есть множество островов, которые принадлежат Греции и на которых греки, не скрывая того, размещают разведывательное оборудование для слежки за турецкими войсками. При этом турецкие ВВС по несколько сот раз в год нарушают воздушное пространство Греции над островами, давая понять, что де-факто это воздушное пространство Анкара чужим не считает.

У той же Турции в последнее время возникли новые претензии к другому соседу - Болгарии. Причиной стало то, что болгарские власти отдали распоряжение строить забор на границе с Турцией, аргументируя это «защитой Евросоюза от наплыва беженцев». И если вдруг Анкара и тут припомнит свою османскую историю (в принципе, она о ней и не забывает), то Болгария тоже может стать немного меньше... Или намного меньше. Оба варианта возможны. А обращаться официальной Софии за помощью к русским братушкам - это уж будет верх наглости...
  1. lukash66 Звание
    lukash66
    +2
    Сегодня, 10:51
    Давно пора этим " братушкам" крови напускать. За всю их благодарность..
  2. Комментарий был удален.
  3. Чужой...
    Чужой...
    +5
    Сегодня, 11:02
    Кстати, да: там турки могут навести шороху... И не на Болгарию нужно смотреть, а на Армению с Грузией.
    1. Aken Звание
      Aken
      0
      Сегодня, 11:19
      Пашинян заранее капитулировал и дал понять, что никакого сопротивления не будет.
    2. Azim77 Звание
      Azim77
      0
      Сегодня, 11:32
      Цитата: Чужой...
      да: там турки могут навести шороху

      А США подзаработает на этом. Обоим членам НАТО поставят оружие, у других-то его маловато. Поэтому, если цель дискуссий - предупреждение Трампу, то для него они могут наоборот послужить подсказкой к выгоде. Не зря же он Министерство войны создал.
      1. Ныробский Звание
        Ныробский
        0
        Сегодня, 11:41
        Цитата: Azim77
        Цитата: Чужой...
        да: там турки могут навести шороху

        А США подзаработает на этом. Обоим членам НАТО поставят оружие, у других-то его маловато. Поэтому, если цель дискуссий - предупреждение Трампу, то для него они могут наоборот послужить подсказкой к выгоде. Не зря же он Министерство войны создал.

        Турки по вооружению своей армии так то бы уже вышли где то на 80% самообеспечения и их зависимость от поставок из США не велика, а вот Греция да, хороший рынок сбыта для матрасов, к тому же она из своих имеющихся арсеналов не малую долю отгрузила украине. Главное что бы у греков были деньги потому как матрасы далеко не альтруисты и если у украины были недра, которые Трамп отжал в качестве погашения долга за "помощь", то у греков с редкозёмами дела обстоят не очень.
        1. Azim77 Звание
          Azim77
          0
          Сегодня, 13:08
          Согласен по туркам, но горнило войны может привести к потребности в срочных внешних поставках, когда стандартной обеспеченности мирного времени не хватит. А стандарты НАТО, которых придерживаются турки - тут это на руку США.
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 11:04
    может актуализировать для Турции вопрос Кипра
    . Та ещё и острова есть, которые ближе к турцци и далеко от Греции...
    Жара наступает, расширяйтесь кто как МОЖЕТ!
    1. rocket757 Звание
      rocket757
      0
      Сегодня, 11:12
      Увы, ошибок/очеПяток много, пора очки другие заказывать.
  5. роман66 Звание
    роман66
    +3
    Сегодня, 11:04
    Трамп украдёт Гренландию

    Это разбой, а не кража
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 11:08
      Цитата: роман66
      Это разбой, а не кража

      Верно, разбойник и пират, не могут быть ворами, они грабители.
  6. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 11:06
    А обращаться официальной Софии за помощью к русским братушкам - это уж будет верх наглости..

    Не делай добро ближнему, ибо он тебе за добро, отплатит предательством.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 11:59
      Цитата: carpenter
      обращаться официальной Софии за помощью к русским братушкам

      Обратятся ! Как пить дать обратятся ! А к кому еще ? request
  7. Pasha Novik
    Pasha Novik
    +4
    Сегодня, 11:18
    «Гренландский» прецедент Трампа может актуализировать для Турции вопрос Кипра

    Здравствуйте, Алексей (автор статьи).
    А почему бы и нет? Вот даже наш министр МИДа в ходе пресс-конференции подчеркнул, что Крым для России важен в вопросе безопасности, как и Гренландия для США. Об этом глава МИД рассказал в своей речи на пресс-конференции по итогам 2025 года.
    На что "возбудился" президент Финляндии "Министр иностранных дел России Лавров сказал, что для США Гренландия — это то же самое, что для России Крым. Очевидно, это оскорбление, и все мы это понимаем».
    Трамп открыл Ящик Пандоры своими действиями, решениями, желаниями. Теперь многие руководители государств решат, что они имеют полное право применить "формулу Трампа" в своей внешней политике. А уж такой политик как султан-Эрдоган однозначно применит эту "формулу Трампа".
    На комментарии не отвечаю (если только по существу). Минусы никому не ставлю. Я против этой "политики" (минусы, плюсы).
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 13:35
      Цитата: Pasha Novik
      Минусы никому не ставлю.

      Вы даже если захотите поставить, то не сможете, до тех пор пока рейтинг не дорастёт до "рядового".
      1. Pasha Novik
        Pasha Novik
        +1
        Сегодня, 13:38
        Ставятся. Ещё как ставятся. Вот давайте проверим. Вам минус от меня (я его потом уберу).
        1. carpenter Звание
          carpenter
          0
          Сегодня, 13:42
          Цитата: Pasha Novik
          Ставятся. Ещё как ставятся. Вот давайте проверим. Вам минус от меня (я его потом уберу).

          Ой, ради бога не убирайте. Я сейчас запомнил свой рейтинг, нажмите мне на это сообщение минус.
          1. Pasha Novik
            Pasha Novik
            +1
            Сегодня, 13:44
            Минус убрал, как и обещал. А за обратную связь - вам "+".
            Минус убрал, как и обещал. А за обратную связь - вам "+".
            1. carpenter Звание
              carpenter
              0
              Сегодня, 13:48
              Цитата: Pasha Novik
              Минус убрал, как и обещал. А за обратную связь - вам "+".

              Поставьте ещё один раз, и не убирайте,
              на первый я свой рейтинг не посмотрел
              1. Pasha Novik
                Pasha Novik
                0
                Сегодня, 14:15
                Поставьте ещё один раз, и не убирайте,
                на первый я свой рейтинг не посмотрел

                Извините! Первое слово дороже второго! Я дал слово, что минус уберу. Я его убрал. Без обид.
                Извините! Первое слово дороже второго! Я дал слово, что минус уберу. Я его убрал. Без обид.
                P.S. Или вам действительно так надо? Могу поставить опять (по вашей просьбе), но потом уберу.
  8. MIV040923 Звание
    MIV040923
    -1
    Сегодня, 11:20
    Ну что же? Что давно назрело, то и пусть прорвётся! При развале Союза всё точно так же и было, только там еще работали с Запада и Востока и те, кто "подливал масло огонь", но мы - "не такие", мы так не умеем использовать любую ситуацию свою пользу... даже при проведении СВО до сих пор гибнут наши мирные люди на наших исторических территориях... ради чего?
  9. sub307 Звание
    sub307
    -1
    Сегодня, 11:25
    "«Гренландский» прецедент Трампа может актуализировать для Турции вопрос Кипра".
    Интересно...,а какой вопрос можно актуализировать для России..., может "прибалтийский", в связи с тем, что там русских "прессуют"? winked
    1. Чужой...
      Чужой...
      0
      Сегодня, 12:20
      Пока мал-мало актуализируют Калининградский...
    2. VictorB Звание
      VictorB
      0
      Сегодня, 13:21
      какой вопрос можно актуализировать для России..., может "прибалтийский", в связи с тем, что там русских "прессуют"?

      Поскольку русских в Прибалтике прессуют (без всяких кавычек), актуализация вопроса была бы логичной.

      Прибалты возмущаются?
      А не надо русских прессовать, не надо пытаться ущемить интересы России в регионе - тогда и вопрос не будет актуализирован. Все очень просто.
  10. VovaVVS Звание
    VovaVVS
    0
    Сегодня, 11:34
    То то Казахстан затрясся...
  11. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 11:56
    "Щас прольётся чья-то кровь!"-из оперы про морковь,зайца и охотника. . . hi
  12. Грица Звание
    Грица
    0
    Сегодня, 12:47
    Я вообще удивляюсь, почему наш МИД до сих пор не воспользовался такими прекрасно сложившимися обстоятельствами и до сих пор не сделал официальное заявление. Мол, вся восточная и центральная Украина - наша земля без всяких условий. Украина использует незаконно, и она нам нужна для нашей же безопасности. Без всяких экивоков и так любимого нами соплежуйства. Надо быть наглым, как Трамп, и тогда всё будет получаться
    1. VictorB Звание
      VictorB
      0
      Сегодня, 13:24
      Надо быть наглым, как Трамп, и тогда всё будет получаться

      Надо быть реально сильным, тогда позволительно быть наглым.
  13. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 13:01
    Цитата: Чужой...
    И не на Болгарию нужно смотреть, а на Армению с Грузией

    Эти и без Турции сдуются. Сами
  14. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 13:15
    Кстати, Эльзас и Лотарингия чьи? И почему?
    Гибралтар тоже основания имеет очень спорные. А уж большая часть Пруссии и Померании неужто польские? Чья Шотландия и Сев. Ирландия? А Хорватия почему не принадлежит Венгрии? Австрия чего так скукожилась? А баварцы когда это немцами стали? Венеция сколько должна кормить лентяев-неаполитанцев за счет трудолюбивых гондольеров?