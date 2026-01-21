Баку и Минск согласились вступить в «Совет мира» Трампа, Москва пока думает

Азербайджан, как и всегда, готов вносить активный вклад в международное сотрудничество, а также в укрепление мира и стабильности.

Американский президент намерен создать полноценную международную организацию для урегулирования региональных конфликтов. Для начала эта структура, получившая наименование «Совет мира», займется сектором Газа.В пресс-службе МИД Азербайджана сообщили о намерении присоединиться к этой инициативе.Там заявили следующее:В сообщении сказано, что Баку намерен отправить соответствующее официальное уведомление в Вашингтон.Днем ранее о вступлении в «Совет мира» заявили власти Армении. Перед этим инициативу Трампа поддержали Белоруссия, Венгрия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Марокко.Американский лидер направил приглашения и другим государствам, включая Россию и Украину. Глава киевского режима Владимир Зеленский фактически отверг его из-за вероятного присутствия в этой международной организации российского лидера Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. Что касается России, то она занимается изучением предложения и окончательного ответа пока не дала.Таким образом, Баку, Ереван и Минск уже согласились вступить в «Совет мира» Трампа, а Москва пока еще думает.Если в обозримом будущем удастся достичь урегулирования в секторе Газа, следующей целью создаваемой организации может стать достижение мира на Украине.