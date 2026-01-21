Баку и Минск согласились вступить в «Совет мира» Трампа, Москва пока думает

Американский президент намерен создать полноценную международную организацию для урегулирования региональных конфликтов. Для начала эта структура, получившая наименование «Совет мира», займется сектором Газа.

В пресс-службе МИД Азербайджана сообщили о намерении присоединиться к этой инициативе.



Там заявили следующее:

Азербайджан, как и всегда, готов вносить активный вклад в международное сотрудничество, а также в укрепление мира и стабильности.

В сообщении сказано, что Баку намерен отправить соответствующее официальное уведомление в Вашингтон.

Днем ранее о вступлении в «Совет мира» заявили власти Армении. Перед этим инициативу Трампа поддержали Белоруссия, Венгрия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Марокко.

Американский лидер направил приглашения и другим государствам, включая Россию и Украину. Глава киевского режима Владимир Зеленский фактически отверг его из-за вероятного присутствия в этой международной организации российского лидера Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. Что касается России, то она занимается изучением предложения и окончательного ответа пока не дала.

Таким образом, Баку, Ереван и Минск уже согласились вступить в «Совет мира» Трампа, а Москва пока еще думает.

Если в обозримом будущем удастся достичь урегулирования в секторе Газа, следующей целью создаваемой организации может стать достижение мира на Украине.
  1. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    +3
    Сегодня, 11:36
    [quoteБаку и Минск согласились вступить в «Совет мира» Трампа, Москва пока думает][/quote]
    Ловушка для идиотов.
  2. Дедок Звание
    Дедок
    +2
    Сегодня, 11:37
    Если в обозримом будущем удастся достичь урегулирования в секторе Газа, следующей целью создаваемой организации может стать достижение мира на Украине.

    насколько я понимаю, вопрос не в достижении мира, вопрос в деньгах которые будут потрачены на восстановление территории после боевых действий...
    и если с Газой все понятно (ее территория очерчена) - все скинулись и на эти деньги пошло восстановление, то с окраиной не все так просто - территории на которых идут боевые действия - Донбасс - это Россия - а не окраина, а восстанавливать будут оставшуюся территорию окраины?
    1. пылесос Звание
      пылесос
      +2
      Сегодня, 11:45
      Вот здесь, как раз ничего восстанавливаться не будет, только матушка Россия будет за свой счет восстанавливать.
  3. Егоза Звание
    Егоза
    +1
    Сегодня, 11:42
    А вот Лукашенко согласился, причем он говорит, что никакого миллиарда платить не надо. Там что, отдельным "государям" разные условия предлагают? belay
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      0
      Сегодня, 11:51
      Тут гораздо интереснее другое - на фейхоа Донни там Батька-то? Возможен вариант что Россия, которой ентот типа совет мира ну вот совсем без надобности, решила на всякий случай отправить туда Белоруссию вроде как своим представителем...
      1. AlexGa Звание
        AlexGa
        -2
        Сегодня, 12:33
        Тут гораздо интереснее другое - на фейхоа Донни там Батька-то?

        Я думаю, что всё для того, чтобы на одну международную организацию, страдающую русофобией, было бы меньше. Пока там Лукашенко, ни одно европейское государство туда не сунется. А сам этот Совет пустое место, Скорее всего, Донни таким образом делает очередные вилы в бок Евросоюзу.
    2. Леший1975 Звание
      Леший1975
      0
      Сегодня, 12:03
      Цитата: Егоза
      А вот Лукашенко согласился, причем он говорит, что никакого миллиарда платить не надо. Там что, отдельным "государям" разные условия предлагают? belay

      Там предлагают тапочки председателю совета приносить, целовать его портрет (хотя в реальности окажется ,что пятую точку) в засос и делать председателю КУ (источник https://www.fontanka.ru/2026/01/20/76225020/): Статья 3: Управление
      3.1: Состав совета (e) Решения принимаются большинством голосов присутствующих и голосующих государств-членов, с одобрения Председателя (заметка от Лешего - в некоторых источниках переводится как - при условии одобрения Председателем ), который в случае равенства голосов может также голосовать в качестве Председателя. 3.2: Председатель

      (а) Дональд Дж. Трамп будет исполнять обязанности первого председателя Совета мира, а также отдельно будет исполнять обязанности первого представителя Соединенных Штатов Америки, с учетом только положений Главы III.

      (b) Председатель обладает исключительным правом создавать, изменять или распускать дочерние организации по мере необходимости или целесообразности для выполнения миссии Совета мира. 3.3: Правопреемство и замена

      Председатель обязан всегда назначать преемника на должность Председателя. Замена Председателя может произойти только в случае добровольной отставки или недееспособности, по единогласному решению Исполнительного совета, после чего назначенный Председателем преемник немедленно занимает должность Председателя и все связанные с ней обязанности и полномочия. P.S. Это нужно быть совсем уже отмороженными, что бы войти в организацию, созданную Трампом для самого себя и помогать ему чесать ЧСВ... Не ожидал подобного от АГЛ, впрочем, посмотрим за реакцией остальных приглашенных. Кто ещё побежит получать "ярлык на княжение" из рук "императора Мира" - Дони...
      1. paul3390 Звание
        paul3390
        +2
        Сегодня, 12:41
        с одобрения Председателя

        Председатель, он же Ник Николс, он же «Клетчатый»...

        - Мне этот человек известен под именем - Председатель.
        - Это он любит - председательствовать.         (с)
  4. пылесос Звание
    пылесос
    0
    Сегодня, 11:44
    Вот это поворот, Армения лет 30 как с протянутой рукой стонала, НЕТ денег. Россия помоги во всем, А Россия щедрая душа ни чем не отказывала, а здесь сразу нашелся МИЛЛИаРД долларов? Батька тоже, где то же нашел деньги, Молдавия все время стонала, Россия большие скидки на газ им давала, и в рассрочку, а сейчас нашлись денежки на дорогой газ и еще предоплата. Кстати что там с долгом Молдавии за газ. что то тихо стало. не озвучивается. рассчитались?
    1. Дедок Звание
      Дедок
      +2
      Сегодня, 11:52
      Кстати что там с долгом Молдавии за газ. что то тихо стало. не озвучивается. рассчитались?

      так они платить и не собираются...
  5. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    +1
    Сегодня, 11:46
    А вот и мировое правительство начало формироваться.
    И Д.Трамп там главный:
    Дональд Трамп - Председатель

    Некоторые положения устава:
    - Членство в Совете мира ограничено государствами, приглашёнными к участию председателем.
    - Срок полномочий каждого государства-члена — не больше трёх лет, он может быть продлён председателем. Однако правило не распространяется на страны, которые в течение первого года после вступления Устава в силу внесут в Совет мира «более 1 миллиарда долларов США наличными».
    - Решения принимаются большинством голосов присутствующих и голосующих государств-членов, с одобрения председателя, который в случае равенства голосов может также голосовать в качестве председателя
    1. Vitaly.17 Звание
      Vitaly.17
      -1
      Сегодня, 11:55
      Цитата: Gomunkul
      мировое правительство начало формироваться

      Скорее это "коз-лы отпущения". А то о чем вы говорите, сформировано сразу после того как доллар стал международной валютой.. Не зря говорят деньги любят тишину. Поэтому и дергают правительства за разные веревочки типа финансовые, компромат, покушения.
      1. Леший1975 Звание
        Леший1975
        -1
        Сегодня, 12:14
        Цитата: Vitaly.17
        Цитата: Gomunkul
        мировое правительство начало формироваться

        Скорее это "коз-лы отпущения". А то о чем вы говорите, сформировано сразу после того как доллар стал международной валютой.. Не зря говорят деньги любят тишину. Поэтому и дергают правительства за разные веревочки типа финансовые, компромат, покушения.

        По моему скромному мнению, у Вас в комментарии допущена ошибка в словосочетании
        коз-лы отпущения
        , т.к. исходя из текста устава совета Мира, более правильно будет писать - коз-лы опущения.. hi
    2. paul3390 Звание
      paul3390
      -1
      Сегодня, 12:02
      Мировое правительство без России Китая и Индии - курам на смех... Что-то типа пресловутой G-7. Понтов много - а толку ноль.
      1. Gomunkul Звание
        Gomunkul
        0
        Сегодня, 12:06
        paul3390(Павел)
        Для информации:
        США направили приглашения широкому кругу стран, включая:
        Австралия
        Австрия
        Бахрейн
        Бразилия
        Великобритания
        Германия
        Греция
        Египет
        Израиль
        Индия
        Индонезия
        Иордания
        Ирландия
        Италия
        Китай
        Нидерланды
        Норвегия
        Польша
        Португалия
        Россия
        Саудовская Аравия Саудовская Аравия
        Турция
        Украина
        Швейцария
        Швеция
        Республика Корея Южная Корея
        Япония

        Приглашают туда практически всех, а вот главный в этой организации Д.Трамп .
        1. paul3390 Звание
          paul3390
          0
          Сегодня, 12:32
          Угу, щаз - вот все приглашённые так и рванули раздеваться и ложиться под Донни...
          1. Gomunkul Звание
            Gomunkul
            +1
            Сегодня, 12:45
            paul3390(Павел)
            Желающие уже есть.
            участие подтвердили: Азербайджан, Армения, Парагвай, Вьетнам, Узбекистан, Марокко.
  6. taiga2018 Звание
    taiga2018
    0
    Сегодня, 11:47
    Я конечно понимаю что это большая политика но будет полный сюр если Россия тоже вступит в этот "совет",в организацию которую формируют США,страна которая поддерживает Украину в войне против нашей страны.
    1. Дедок Звание
      Дедок
      +5
      Сегодня, 11:53
      Я конечно понимаю что это большая политика но будет полный сюр если Россия тоже вступит в этот "совет"

      именно это видимо и сдерживает, но это - пока...
  7. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 11:50
    ❝ Для начала эта структура, получившая наименование «Совет мира», займётся сектором Газа ❞ —

    — А затем собственно газом, нефтью, редкозёмами и другими полезными ископаемыми и природными ресурсами ...
    (В общем, вопросами мира и демократии)
  8. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    Сегодня, 11:52
    Лезть в тамошние дела... идея так себе и это ещё мягко сказано.
  9. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +1
    Сегодня, 12:00
    Как бы нас опять не обманули
  10. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 12:06
    Баку и Минск согласились вступить в «Совет мира» Трампа, Москва пока думает

    Какой там "совет мира", там додик хочет слышать в круглосуточном режиме "какой он молодец".
    Нарцисс! fellow Ч
    Что вы хотели. У него, повидиму, день без его вос=хваления считается неудачным.
    Вставать "в очередь" его прославлять? Оно нам надо?
    К чему такие унижения?
    А кого действительно беспокоит "судьба планеты", ну так для этого трибуна ООН есть и пока её никто не отменял.
  11. RoninO Звание
    RoninO
    -1
    Сегодня, 12:07
    Сдается мне , что восстанавливать газу будут за счёт этих стран , денежки будут под контролем ии ...
    Очередной развод на немалые бабки .
    Уж если там будет Израиль , то ничего хорошего из этого не получится .
  12. AdAstra Звание
    AdAstra
    +1
    Сегодня, 12:10
    И ты Брут? В смысле Батька laughing
  13. Сергей Кам Звание
    Сергей Кам
    -2
    Сегодня, 12:26
    Батька, наверное от радости запрыгал😂😂 хоть как то и где-то поучаствовать пригласили😂😂😂
  14. Million Звание
    Million
    +1
    Сегодня, 13:08
    Туда не вступают,туда можно только вляпаться.
    Не те времена нынче.
  15. Сержант Звание
    Сержант
    +1
    Сегодня, 13:12
    Напомнило
    — Граждане! — сказал Остап, открывая заседание. — Жизнь диктует свои законы, свои жестокие законы. Я не стану говорить вам о цели нашего собрания — она вам известна. Цель святая. Отовсюду мы слышим стоны. Со всех концов нашей обширной страны взывают о помощи. Мы должны протянуть руку помощи, и мы ее протянем. Одни из вас служат и едят хлеб с маслом, другие занимаются отхожим промыслом и едят бутерброды с икрой. И те и другие спят в своих постелях и укрываются теплыми одеялами. Одни лишь маленькие дети, беспризорные дети, находятся без призора. Эти цветы улицы, или, как выражаются пролетарии умственного труда, цветы на асфальте, заслуживают лучшей участи. Мы, господа присяжные заседатели, должны им помочь. И мы, господа присяжные заседатели, им поможем.
  16. ВитаминBF3mg Звание
    ВитаминBF3mg
    0
    Сегодня, 13:23
    Белоруссия вошла-с Российскими бабками.Жаль белорусов-зт политика
    пс-заеб... эти многоходовочки
  17. МЮД Звание
    МЮД
    +1
    Сегодня, 13:51
    Я так понимаю, что Трампу не дает покоя слава 3 великих людей, Сталина, Рузвельта, Черчеля, создавших в свое время мировую организацию ООН. Теперь он хочет чисто свою мировую организацию, он хочет похерить ООН, потихоньку выходя из некоторых ее подразделений, а по мере набора стран в свою организацию США и их прихвостни полностью откажутся от ООН. И тогда США единственная страна с правом вето, будет рулить в мире. А остальным будет предложено вступить в нее на новых правах и на общих основаниях шестерок.