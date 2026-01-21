Несмотря на критику самой идеи, Израиль войдёт в состав «Совета мира» по Газе

Израиль все же войдет в состав трамповского «Совета мира» по Газе, хотя изначально не собирался этого делать. Как сообщили в канцелярии премьер-министра еврейского государства, Биньямин Нетаньяху принял предложение Дональда Трампа.Израильский премьер в среду, 21 января, объявил, что принял предложение Трампа войти в состав «Совета мира», несмотря на то, что туда также приглашена Турция, являющаяся региональным противником Израиля. Также Израилю не очень нравится в составе организации Катар. Другие пожелания Тель-Авив пока не высказал.Как отметили в Израиле, у Трампа слишком большие амбиции, изначально «Совет мира» задумывался как небольшая группа мировых лидеров, контролирующих выполнение плана по прекращению огня в секторе Газа. Сейчас же масштабы организации разрослись до более широкой концепции, и в перспективе «Совет мира» может заменить собой «псевдонезависимый» Совбез ООН, к которому Тель-Авив не питает теплых чувств.Ранее в Израиле заявляли, что не войдут в состав «Совета мира», поскольку он противоречит целям и задачам еврейского государства. Однако, видимо, побоялись остаться у разбитого корыта и поспешили занять свое место поближе к Трампу.

