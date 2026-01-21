Несмотря на критику самой идеи, Израиль войдёт в состав «Совета мира» по Газе

Израиль все же войдет в состав трамповского «Совета мира» по Газе, хотя изначально не собирался этого делать. Как сообщили в канцелярии премьер-министра еврейского государства, Биньямин Нетаньяху принял предложение Дональда Трампа.

Израильский премьер в среду, 21 января, объявил, что принял предложение Трампа войти в состав «Совета мира», несмотря на то, что туда также приглашена Турция, являющаяся региональным противником Израиля. Также Израилю не очень нравится в составе организации Катар. Другие пожелания Тель-Авив пока не высказал.



Премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил, что принимает приглашение президента США Дональда Трампа и станет членом Совета мира, в состав которого войдут мировые лидеры.


Как отметили в Израиле, у Трампа слишком большие амбиции, изначально «Совет мира» задумывался как небольшая группа мировых лидеров, контролирующих выполнение плана по прекращению огня в секторе Газа. Сейчас же масштабы организации разрослись до более широкой концепции, и в перспективе «Совет мира» может заменить собой «псевдонезависимый» Совбез ООН, к которому Тель-Авив не питает теплых чувств.

Ранее в Израиле заявляли, что не войдут в состав «Совета мира», поскольку он противоречит целям и задачам еврейского государства. Однако, видимо, побоялись остаться у разбитого корыта и поспешили занять свое место поближе к Трампу.
  1. Starover_Z Звание
    Starover_Z
    +2
    Сегодня, 11:41
    в перспективе «Совет мира» может заменить собой «псевдонезависимый» Совбез ООН

    В ООН, даже в его нынешнем состоянии что-то может решиться, но что можно решить в этом "совете", где право Вето и окончательное решение остаётся за "мировым жандармом" ?!
  2. Сидор Ковпак Звание
    Сидор Ковпак
    +2
    Сегодня, 11:44
    Никогда не было и тут снова.....
    ,"Биньямин Нетаньяху объявил, что принимает приглашение президента США Дональда Трампа и станет членом Совета мира, в состав которого"......
    То есть вложит лярд, а получит поболее. Прекрасный план. Какие скромные и как красиво разыграли спектакль.
  3. Александр Х Звание
    Александр Х
    +4
    Сегодня, 12:00
    Израиль войдёт в состав «Совета мира» по Газе

    Это почти так же, как если бы немецких фашистов включили в состав судей трибунала в Нюрнберге. Мир сошел с ума.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +3
      Сегодня, 12:05
      Израиль все же войдет в состав трамповского «Совета мира» по Газе
      koзлы в огороде, Волки пастухи, дурдом ! wassat
  4. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +2
    Сегодня, 12:10
    - Входит! - И выходит. И входит. Замечательно выходит! (С)
  5. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 12:14
    Ты только посмотри, какой верх лицемерия...Это всё равно, что в Нюрнбергском процессе назначить в трибунал Геринга или Кейтеля и устроить разбор полётов...
    - Все собрались?
    - Вроде все, - сказал пегий волк, задвигая засов на воротах овчарни.
    - Ну, что ж, кворум есть! - сказал вожак и облизнулся присутствующим.
    - Товарищи! Волки и овцы! Давайте наконец поговорим откровенно, как говорится, положа лапу на сердце! Надо признать, долгие годы осуществлялась неверная практика. Говорили, что, мол, волки сыты и овцы целы! А было ли так на самом деле? Нет, товарищи! Драли овец у всех на глазах! Однако никто из овец не нашел в себе мужества честно сказать: "Доколе?!" Увы, все молчали! Да, в приличном обществе во время еды не разговаривают! Если ешь ты. Но когда едят тебя, высказываться можно. И нужно! Пора назвать вещи своими именами. Думаю, выражу общее мнение, если скажу: "Не могут волки быть сыты, пока овцы целы!" Это очковтирательство, простите за прямоту!
  6. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +1
    Сегодня, 12:38
    Если Израиль войдет в совет, тогда точно мир во всем мире наступит.
  7. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 12:58
    Израиль войдёт в состав «Совета мира» по Газе
    Они там совсем очумели?
  8. мерцание Звание
    мерцание
    0
    Сегодня, 14:13
    Фото зачётное.
    Не, ну понятно, что они друг друга любят ... )