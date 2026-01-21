Прощай, Давос: организаторы ВЭФ рассматривают перенос форума из Швейцарии
Ежегодный Всемирный экономический форум (ВЭФ) 19 января начал в 56-й раз свою работу в швейцарском Давосе. И так получилось, что это может оказаться один из последних форумов в Давосе.
С 2022 года, после начала СВО, это некогда важнейшее международное мероприятие, на котором обсуждались мировые проблемы экономики, экологии, здравоохранения и политики, превратилось в ангажированную прозападную площадку. Главной темой форума стало обсуждение поддержки Украины, изрядно сдобренное антироссийской повесткой.
Однако в этом году все резко изменилось. Агрессивные действия президента США Дональда Трампа на международной арене, в том числе по отношению к вроде как западным союзникам, практически полностью вычеркнули украинскую тематику из повестки ВЭФ. Ее сменила Гренландия, американские пошлины в отношении европейских государств и общее непонимание, как теперь выстаивать отношения с вдруг ставшим почти враждебным Вашингтоном.
Зеленский откровенно обиделся на такой разворот и отказался ехать в Давос, впервые с 2022 года он перестал быть центральной фигурой на этом мероприятии. Ирландский журналист Чейз Боуз со ссылкой на свои источники сообщил, что украинскому политику «советовали» не посещать мероприятие, поскольку никто из ключевых участников, включая американского лидера, не выразил желания с ним видеться. А Киев уже стенд подготовил.
В Давосе все с тревогой ждут Трампа и его выступления. Оно немного откладывается, так как американский Борт № 1, следовавший в Давос, был вынужден вернуться в США из-за поломки в электрооборудовании. Трамп перед отлетом в Давос предупредил, что он ждет от участников ВЭФ не диалога, а принятия новых правил игры, устанавливать которые будут США.
Похоже, на этом революционные решения не заканчиваются. Британская газета Financial Times (FT) пишет со ссылкой на свои источники, что организаторы Всемирного экономического форума рассматривают возможность переноса места проведения форума из Давоса в один из городов Евросоюза или США. Таковыми могут стать американский Детройт, ирландский Дублин, индонезийская Джакарта или аргентинский Буэнос-Айрес. Как вариант, предлагается использование различных площадок на ротационной основе. В общем, прощай, Давос. К этому всё идёт.
Согласно информации FT, временный сопредседатель ВЭФ, генеральный директор американской инвестиционной компании BlackRock Ларри Финк в частном порядке обсуждает такую возможность. В качестве аргумента решения о переносе площадки высказывается стремление организаторов «переформатировать форум, который подвергся широкой критике за излишнюю элитарность и оторванность от реальности». Финк считает, что ВЭФ не должен ограничиваться политическими и деловыми лидерами, обычно посещающими это мероприятие.
Все это напоминает один известный анекдот. Сложно понять, каким образом перенос места проведения ВЭФ повлияет на отношение к форуму, например, России. С 2022 года нашу страну официально перестали приглашать в Давос. В то время как аналогичные международные мероприятия, которые проходят регулярно в РФ, всегда открыты для посещения представителями экспертной среды, бизнеса и властей любых стран мира.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя новость о том, что президент Финляндии Александр Стубб предложил американскому коллеге Дональду Трампу сходить в сауну для решения проблемы Гренландии, отметила, что происходящее в Давосе напоминает ей театр абсурда.
