Медведев предупредил: Гренландия может стать для Трампа политической ловушкой
Дмитрий Медведев резко прошелся по арктической повестке Давоса и дал понять: игра вокруг Гренландии для Дональда Трампа может обернуться куда более серьезными последствиями, чем очередной дипломатический скандал. По его словам, вместо «набившей оскомину дохлой Украины» на форуме будут обсуждать «мерзлую Гренландию».
Медведев описал ожидаемую сцену так: европейские лидеры, «наглотавшись от страха транквилизаторов», станут уговаривать напористого хозяина Белого дома взять остров под фактическую опеку, оставив формальную собственность за Данией. Мол, пользуйтесь бессрочно и бесплатно, разрабатывайте недра, стройте базы, аэродромы и любые объекты для тотального контроля. Делайте как хотите – только не меняйте флаг.
Но Трампу, по оценке Медведева, нужно не это. Ему важно «закрасить остров на карте в звездно-полосатый колер» и встать в один ряд с отцами-основателями. Оставить след в истории. И одновременно – «стать как Президент России».
С этим, подчеркивает Медведев, проблема: Россия в ходе СВО и по итогам референдумов возвращала свои земли с людьми, веками входившие в ее состав. Гренландия – совсем другой случай: она никогда не была связана со Штатами, хотя попытки купить остров предпринимались не раз.
Ключевой вопрос, по мнению Медведева – цена, которую нынешний хозяин Белого дома готов заплатить за эту цель. Он намекает:
Медведев оставляет за скобками главное: позволят ли Трампу сделать то, что он запланировал в отношении Гренландии, или попытки ликвидировать НАТО своими действиями помешают ему «дожить до конца срока».
