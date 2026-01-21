Медведев предупредил: Гренландия может стать для Трампа политической ловушкой

Дмитрий Медведев резко прошелся по арктической повестке Давоса и дал понять: игра вокруг Гренландии для Дональда Трампа может обернуться куда более серьезными последствиями, чем очередной дипломатический скандал. По его словам, вместо «набившей оскомину дохлой Украины» на форуме будут обсуждать «мерзлую Гренландию».

Медведев описал ожидаемую сцену так: европейские лидеры, «наглотавшись от страха транквилизаторов», станут уговаривать напористого хозяина Белого дома взять остров под фактическую опеку, оставив формальную собственность за Данией. Мол, пользуйтесь бессрочно и бесплатно, разрабатывайте недра, стройте базы, аэродромы и любые объекты для тотального контроля. Делайте как хотите – только не меняйте флаг.



Но Трампу, по оценке Медведева, нужно не это. Ему важно «закрасить остров на карте в звездно-полосатый колер» и встать в один ряд с отцами-основателями. Оставить след в истории. И одновременно – «стать как Президент России».

С этим, подчеркивает Медведев, проблема: Россия в ходе СВО и по итогам референдумов возвращала свои земли с людьми, веками входившие в ее состав. Гренландия – совсем другой случай: она никогда не была связана со Штатами, хотя попытки купить остров предпринимались не раз.

Ключевой вопрос, по мнению Медведева – цена, которую нынешний хозяин Белого дома готов заплатить за эту цель. Он намекает:

Ликвидация НАТО – это вам не похищение иностранного лидера в ослабленной стране.

Медведев оставляет за скобками главное: позволят ли Трампу сделать то, что он запланировал в отношении Гренландии, или попытки ликвидировать НАТО своими действиями помешают ему «дожить до конца срока».
25 комментариев
  1. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +2
    Сегодня, 12:09
    И одновременно – «стать как Президент России».
    Не дотянет по стажу президенствования ....
    1. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      +2
      Сегодня, 12:55
      Не дотянет по стажу президенствования
      Если шесть сроков отсидит в Белом доме, то дотянет laughing
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        0
        Сегодня, 13:38
        Цитата: Schneeberg
        Если шесть сроков отсидит

        Столько не живут ! no
    2. Hariton Laptev Звание
      Hariton Laptev
      0
      Сегодня, 13:28
      ну как сказать может и не по стажу. в следующий раз может и не ухо быть. Америка она страна такая .
  2. Теренин Звание
    Теренин
    -1
    Сегодня, 12:11
    Россия в ходе СВО и по итогам референдумов возвращала свои земли с людьми, веками входившие в ее состав. Гренландия – совсем другой случай: она никогда не была связана со Штатами,

    Да и сама территория США населена пришельцами со всего мира. Никакая она не американская.
    1. Aken Звание
      Aken
      +1
      Сегодня, 12:15
      Пришельцы и есть американцы. Кому не нравится, может вернутся домой.
  3. Александр Х Звание
    Александр Х
    +9
    Сегодня, 12:12
    Если отбросить моральную, этическую стороны захвата Гренландии, законность этого деяния, то на мой взгляд, Трамп будет президентом, который увеличил территорию США на очень ощутимую величину. Собирателем земель Дони будет в сознании американцев. Это ли не большой плюс в политической карьере Трампа?
    А НАТО никуда не денется, если Трамп не захочет этот блок рушить. Повоют, попищат и будут платить уже по 5% взносов и будут продолжать закупать американское вооружение.
    Ну, я так думаю©
    1. Aken Звание
      Aken
      +4
      Сегодня, 12:16
      Так все думают. Кроме завистников и потерпевших, разумеется. Остальным пофиг.
  4. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +2
    Сегодня, 12:17
    Датчанам проще нанять опытного снайпера...Чем уговаривать,пресмыкаться
    1. Crasher Звание
      Crasher
      +2
      Сегодня, 12:24
      Кишка у них тонка для этого. Выродились викинги давно уже
    2. faridg7 Звание
      faridg7
      0
      Сегодня, 13:06
      Цитата: dmi.pris1
      Датчанам проще нанять опытного снайпера...Чем уговаривать,пресмыкаться

      Это не поможет. У Трампа задача, подмять под свой контроль эмиссию ФРС, затем поднять американский флаг над Гренландией, а после этого под активы Гренландии ( типа разведанные ископаемые, ресурсы окрестных вод, пресный лëд), напечатать триллионы, которые при вливании в экономику не поднимут инфляцию( ну эти деньги типа обеспечены некапиталлизированными активами Гренландии). Трампа из этой трëхходовки можно убрать, но те, кто его поставил фронтменом, от намерений не откажутся, а на месте Трампа тут же окажется морпех Венс, в отличии от Трампа, он затянет гайки так, что мало никому не покажется
  5. УВБ Звание
    УВБ
    +3
    Сегодня, 12:17
    А моё мнение- пусть забирает и нам первыми это признать. Для РФ ничего принципиально не меняется, это как переложить из правого кармана в левый. Зато со штатами отношения могут кардинально измениться, в том числе и по руине
    1. Aken Звание
      Aken
      +2
      Сегодня, 12:39
      Отношения не изменятся. И с военной точки зрения ничего не изменится.
      Зато в современном международном праве появится прецедент. Все наши референдумы в БУ станут легитимными.
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 12:22
    Самые суровые бомжи - гренландские бомжи ,хотят стать американскими бомжами миллионерами?А серьёзно ,а как Трамп сделает чтобы в Гренландии были только американские законы.
    А Грета Тунберг в Гренландию подтянется ?
  7. APASUS Звание
    APASUS
    -1
    Сегодня, 12:26
    важно «закрасить остров на карте в звездно-полосатый колер» и встать в один ряд с отцами-основателями. Оставить след в истории.

    И по этому Трамп пойдет до конца. А НАТО они с шавками соберут новое .У Европы нет просто выбора
  8. akropin Звание
    akropin
    +3
    Сегодня, 12:42
    Предположу, что Трампу нужен хребет Ломоносова, а Гренландия просто как мост.
    1. Aken Звание
      Aken
      0
      Сегодня, 13:47
      Без всякого сомнения. Но это одна из целей.
  9. Гардамир Звание
    Гардамир
    +1
    Сегодня, 12:54
    Хорошо. что Дмитрий Анатольевич, перживает о судьбе Трумпа.
    1. AdAstra Звание
      AdAstra
      +2
      Сегодня, 13:00
      Только, думаю, им там глубоко плевать на мнение и даже переживания за кого-либо Дмитрия Айфоновича. yes
  10. ПВВ22121922 Звание
    ПВВ22121922
    -2
    Сегодня, 12:59
    Гренландия = Украина, Прибалтика и Северный Казахстан. . Канада = остальная территория СССР (или же другие равные геопреференции, т к Гренландия и канада - это евро и англофанко, а вот бывший СССР - это уже довольно враждебные племена)
  11. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    -1
    Сегодня, 13:01
    Цитата: tralflot1832
    А серьёзно ,а как Трамп сделает чтобы в Гренландии были только американские законы.
    Это необязательно делать. Ставится марионеточное правительство, которое перепишет законы с учетом местной специфики. Типа, всеми полимерными делами занимается только США, не больше двух собачьих упряжек на семью и т.д. Схема проверенная.
    1. berlaga2005 Звание
      berlaga2005
      0
      Сегодня, 13:17
      Зараженные оспой одеяла уже проверенный вариант. А потом на очищенные территории завезут каких-нибудь латиносов или африканцев.
  12. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
    Лиза Кернер-Тимошенко
    0
    Сегодня, 13:38
    Чего этот твиттеровчик беспокоится о фашисте №1 ТрампЛер???
    Нету у него других забот????
  13. МЮД Звание
    МЮД
    0
    Сегодня, 13:54
    Еще одна Косандра нашлась.
  14. nordscout Звание
    nordscout
    0
    Сегодня, 14:12
    Дональд Фредович, вероятно, сделает выводы, из "вангования" уважаемого Дмитрий Медведев... На сегодняшний день, Россия - вероятно, единственная страна, относящаяся с "глубинным" пиететом к американскому Президенту, в его нынешнем исполнении....