Российские военные в зоне СВО получат обновлённую версию ППК-20

Пистолет-пулемет ППК-20 в этом году пойдет в войска в модернизированном виде, специалисты концерна «Калашников» усовершенствовали оружие по итогам боевого применения в зоне СВО. Об этом сообщила пресс-служба концерна.

Концерн в рамках выполнения госконтракта на 2026 год приступил к изготовлению новых пистолетов-пулеметов ППК-20 в обновленном виде. Подробности модернизации не сообщаются, лишь отмечается, что они коснулись некоторых тактико-технических и эргономических характеристик, также расширена линейка применяемых патронов. Оружие стало технологичнее. Ранее сообщалось, что изменения коснулись конструкции затвора и возвратного механизма.



Концерн «Калашников» приступил к выполнению договорных обязательств 2026 года на изготовление 9-мм пистолетов-пулеметов Калашникова ППК-20, усовершенствованных на опыте эффективного боевого применения, в том числе в зоне проведения специальной военной операции (СВО).



Пистолет-пулемет ППК-20 разработан в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) «Витязь-МО» на базе серийно выпускаемого с 2005 года ПП «Витязь-СН» с учетом замечаний и недостатков, выявленных в ходе его эксплуатации. Общая длина — 600-660 мм, масса без боеприпасов — 2,7 кг, длина ствола 182 мм, патрон — 9х19 Luger, емкость магазина — 30 патронов. ППК-20 назван в честь Виктора Михайловича Калашникова (1942-2018) – сына легендарного советского конструктора-оружейника.
  1. Melior Звание
    Melior
    0
    Сегодня, 12:39
    И кому и зачем он там нужен-то?
    1. vkfriendly Звание
      vkfriendly
      +2
      Сегодня, 12:56
      Штурмовикам, в замкнутом пространстве, то есть в помещениях , самое оно . С АК-74 не фонтан по лестницам скакать. Дорога каждая доля секунды, что бы ствол задрать или опустить и сделать выстрел, да и развернуться с ним в любом проеме проще.
      1. Кулл90
        Кулл90
        +1
        Сегодня, 13:03
        штурмовики врядли пользуются ПП, лучше АКСУ, ПП скорее для Росгвардии и штабных
        1. topol717 Звание
          topol717
          +1
          Сегодня, 13:54
          АКСУ он тяжелее ПП и все равно длинный. АК да и АКСУ были разработаны как универсальное оружие. Что бы и на 300 метров и на 20. В современных реалиях, 300 метров надо очень редко, а вот те же окопы или подвалы. Ну и пуля 5.45 склонна к рикошетам, а тут 9 мм парабеллум "круглая".
    2. Laksamana Besar Звание
      Laksamana Besar
      0
      Сегодня, 13:46
      Концерн "Калашников" поясняет:
      ППК-20 разработан для оснащения экипажей ВКС и боевых машин, но успешно применяется различными подразделениями СВ, оперативными сотрудниками силовых ведомств РФ и спецподразделениями.

      На СВО присутствуют все вышеперечисленные.
  2. faterdom Звание
    faterdom
    +3
    Сегодня, 13:03
    Калибр хороший, по сравнению с АК-74У.
    Останавливающее действие больше. Очередь должна будет отбрасывать противника, даже если он в бронике.
  3. sirGarry Звание
    sirGarry
    0
    Сегодня, 14:07
    Цитата: topol717
    АКСУ он тяжелее ПП и все равно длинный. АК да и АКСУ были разработаны как универсальное оружие. Что бы и на 300 метров и на 20. В современных реалиях, 300 метров надо очень редко, а вот те же окопы или подвалы. Ну и пуля 5.45 склонна к рикошетам, а тут 9 мм парабеллум "круглая".

    Вчера читал, что этот патрон имеет очень хороший "останавливающий" эффект за счёт калибра и большей навески пороха. Хороший автомат получился, короче!