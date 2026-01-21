ВС РФ поразили предприятие и подстанцию в Кривом Роге, энергообъекты в Чернигове

ВС РФ поразили предприятие и подстанцию в Кривом Роге, энергообъекты в Чернигове

Ночная серия ударов по тыловой инфраструктуре противника дала осязаемый результат в Кривом Роге. В городе поражены промышленное предприятие и подстанция, после прилета вспыхнул пожар. Известно, что для удара использовалась в том числе баллистическая ракета комплекса «Искандер-М», произошло это около 3 часов ночи.

В ночь на 21 января удары наносились по всей прифронтовой дуге: Черниговская и Сумская области, Запорожье и область, Донбасс, Харьковская область. «Герани» и БМ-35 работали одиночно по целям, в основном в ближнем тылу. Энергетика у противника выглядит все хуже: горят трансформаторы, коротят сети, взрываются котлы – все это последствия точечных попаданий.



Хронология 21 января подтверждает системность ударов. В 00:05 и 00:50 УМПК отработали по Купянскому району; 00:25 – УМПК по окрестностям Волчанска; 00:30 – «Герань/Гербера» по Приколотному; 00:35 – серия «Гераней/Гербер» по Ольшанам; 01:05 – РСЗО по Пролесному; 01:10 и 01:35 – УМПК по Доброполью и Дружковке; 03:35 – «Герани/БМ-35» по Запорожью. Удары наносились до самого утра.

За минувшую ночь в Запорожской области зафиксировано не менее 12 ударов УМПК, 3 – РСЗО/ОТРК и минимум 7 – «Гераней/БМ-35»; в Харьковской – один «Искандер-М», не менее 15 УМПК, 6 РСЗО/ОТРК и не менее 10 «Гераней/БМ-35». Отмечена и активность «Ланцетов», «Молний» и FPV в окрестностях Харькова.

Воздушные силы ВСУ признали пуск одной баллистической ракеты «Искандер-М» и 97 ударных БПЛА, подтвердив попадания баллистики и 13 беспилотников в 11 районах. Утром атака продолжилась: около семи часов утра под ударом оказался Черноморск (Ильичёвск) в Одесской области, в котором располагается один из основных портовых узлов перевалки военных грузов.
  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 12:31
    Лишать противника энергетики, ресурсов и прочего, чего им дают забугорные спонсоры...
    1. Тот же ЛЕХА Звание
      Тот же ЛЕХА
      +4
      Сегодня, 12:53
      70 процентов энергетики Украины легли...атомные станции пока ещё живые...хорошо бы и их заглушить...сейчас бы по их системе водоснабжения ударить.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 13:23
        Энергетика, это целый комплекс действий... вырабатывать, это одно, довести/доставить энергию до потребителей, задача, как бы не самая важная.
      2. Sky Strike fighter Звание
        Sky Strike fighter
        0
        Сегодня, 13:25
        Указывают на применение Искандера-1000 по крупной региональной подстанции в Виннице.

        . В рамках возмездия за воздушные теракты атакованы киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, а также Приднепровская ТЭС в Днепропетровской области. В столице Украины выбивают остатки электричества. Сообщают, что ВС РФ впервые применили «Искандер-И», которая уничтожила объект в Винницкой области. Масштаб удара расценивается как средний.


        https://svpressa.ru/war21/article/499390/

        .Сообщается о повторном успешном применении РВиА России ракеты 9М723-2 "Искандер-1000" по крупной региональной подстанции в Виннице.Украинские СМИ сообщили о якобы первом применении Россией новой баллистической ракеты. По утверждениям источников, цель была поражена на территории Винницкой области, что указывает на значительно возросшую дальность пуска - до 1000 км.

        "Цель долетела аж до Винницкой области. Дальность этой ракеты - до 1000 км. Ждем официальной информации", - сообщает Insider UA.

        Украинские источники называют новую ракету "Искандер-И", однако ранее подобное наименование не использовалось.По данным "Русского оружия", речь вновь идёт об оперативно-тактической КБР 9М723-2 с более высокоимпульсным и тяжелым зарядом РДТТ, который и обеспечивает дальность действия порядка 1000 км и максимальную скорость на активном участке 7 - 8,5М.



        https://t.me/RussianArms/22607
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 12:36
    Кстати, много ведь разговоров было, ещё будут, что без забугорное помощи кукуевские скинут на раз два...
    Однако, кое что они и сами... если не делают полностью, то их готовых комплектующих могли собирать.
    Так вот, без энергетики, без света, энергии и в холоде, не шибко пособираеш, даже из готовых комплектующих!
    1. Piramidon Звание
      Piramidon
      0
      Сегодня, 13:26
      Цитата: rocket757
      Кстати, много ведь разговоров было, ещё будут, что без забугорное помощи кукуевские скинут на раз два...
      Однако, кое что они и сами... если не делают полностью, то их готовых комплектующих могли собирать.
      Так вот, без энергетики, без света, энергии и в холоде, не шибко пособираеш, даже из готовых комплектующих!

      Из готовых комплектующих, как из детского конструктора, можно собирать в любой сельской хате или в гараже при печном отоплении и фонарях на батарейках. Главное - обрезать каналы поступления этих самых комплектующих.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 13:34
        При свете лучины не всякое соберёшь, да и массовым, такое "производство" не станет.
        1. Piramidon Звание
          Piramidon
          0
          Сегодня, 13:43
          Цитата: rocket757
          массовым, такое "производство" не станет.

          Гаражей и всяких мелких мастерских, по которым не наносят ракетно-бомбовые удары в укрорейхе очень много. Вот там сейчас и идет сборка. Да и бензиновые генераторы из Европы туда вагонами завозят. А дефицита горючего там пока не чувствуется. Техника, и военная и частная, по всей стране без намека на этот дефицит катается.
  3. пылесос Звание
    пылесос
    +5
    Сегодня, 12:51
    Нужно так поступать, Уничтожать энергетику постоянно, до полного уничтожения, а там, где украинцы восстанавливают, подождать когда они устновят оборудование и начнут подключать, и тогда наносить новые удары. Как постурили Амеры с Северными потоками, СПЕЦИально выжидали, когда Россия вложится, и подождав, когда начнут вводить и даже закачать Газ. только тогда взорвали, А по поводу видео, украинцев, что они замерзают, и сидят в туалете, якобы замерзают и тут в легкой одежде босиком гуляют по все комнатам. другое видео дама переезжает к родителям Сын значит в одной кофте. она наспех накинула курточку----идет одно вранье с их хохляцкой стороны. Ребята, когда на самом деле холодно. так свободно в легкой одежде не походишь.
  4. ПВВ22121922 Звание
    ПВВ22121922
    +2
    Сегодня, 12:57
    давить, давить и не переставая давить! достаточно уже сопрлежуйства
    1. Piramidon Звание
      Piramidon
      0
      Сегодня, 13:29
      Цитата: ПВВ22121922
      давить, давить и не переставая давить! достаточно уже сопрлежуйства

      Так и давят постоянно и ежедневно, а вы всё какие то "сопли" вспоминаете. Может хватит одно и то же повторять?
  5. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 13:28
    Идут плановые мероприятия, по полной "декоммунизации" хуторской Украины. Еще год и "копатели морей" пересядут на волов. Поделом.