ВС РФ поразили предприятие и подстанцию в Кривом Роге, энергообъекты в Чернигове
Ночная серия ударов по тыловой инфраструктуре противника дала осязаемый результат в Кривом Роге. В городе поражены промышленное предприятие и подстанция, после прилета вспыхнул пожар. Известно, что для удара использовалась в том числе баллистическая ракета комплекса «Искандер-М», произошло это около 3 часов ночи.
В ночь на 21 января удары наносились по всей прифронтовой дуге: Черниговская и Сумская области, Запорожье и область, Донбасс, Харьковская область. «Герани» и БМ-35 работали одиночно по целям, в основном в ближнем тылу. Энергетика у противника выглядит все хуже: горят трансформаторы, коротят сети, взрываются котлы – все это последствия точечных попаданий.
Хронология 21 января подтверждает системность ударов. В 00:05 и 00:50 УМПК отработали по Купянскому району; 00:25 – УМПК по окрестностям Волчанска; 00:30 – «Герань/Гербера» по Приколотному; 00:35 – серия «Гераней/Гербер» по Ольшанам; 01:05 – РСЗО по Пролесному; 01:10 и 01:35 – УМПК по Доброполью и Дружковке; 03:35 – «Герани/БМ-35» по Запорожью. Удары наносились до самого утра.
За минувшую ночь в Запорожской области зафиксировано не менее 12 ударов УМПК, 3 – РСЗО/ОТРК и минимум 7 – «Гераней/БМ-35»; в Харьковской – один «Искандер-М», не менее 15 УМПК, 6 РСЗО/ОТРК и не менее 10 «Гераней/БМ-35». Отмечена и активность «Ланцетов», «Молний» и FPV в окрестностях Харькова.
Воздушные силы ВСУ признали пуск одной баллистической ракеты «Искандер-М» и 97 ударных БПЛА, подтвердив попадания баллистики и 13 беспилотников в 11 районах. Утром атака продолжилась: около семи часов утра под ударом оказался Черноморск (Ильичёвск) в Одесской области, в котором располагается один из основных портовых узлов перевалки военных грузов.
