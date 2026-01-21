Бундесвер испытывает конопляные волокна в качестве армирующего материала

Наша цель – поднять уровень защиты конструкций на новую ступень.

В настоящее время мы создаём фундаментальные знания, которых ещё нет в гражданском инженерном секторе.

Помимо оценки стали, бетона и 3D-печати, инженеры теперь также тестируют коноплю или волокна хмеля в качестве альтернативного армирующего материала. Натуральные волокна лёгкие, обладают высокой прочностью на разрыв и экологичны.

Как заявляют в лаборатории строительной инженерии Мюнхенского университета бундесвера, 10 лет назад почти никто не интересовался испытаниями на взрывостойкость стальных пластин или воздействием взрывов на болты. Сегодня всё иначе. Лаборатория превратилась в демонстрационный зал для исследований двойного назначения. Сюда постоянно приезжают представители ведомств, компаний и международные партнёры, чтобы посмотреть, как могут выглядеть защитные системы будущего.В лаборатории анализируют поведение строительных материалов под воздействием температуры и вибрации и разрабатывают изделия, которые повышают устойчивость объектов, в частности, военных и стратегически значимых. Немецкие специалисты поясняют по этому поводу:Они работают над анализом и оценкой существующих и над разработкой перспективных строительных материалов. Например, изучается, как винты, швы и соединения реагируют на высокодинамичные нагрузки. До сих пор такие данные были строго конфиденциальными или попросту отсутствовали:Так, разрабатываются модульные системы защиты: стальные конструкции или сэндвич-панели, предназначенные для противодействия взрывам. Развивается 3D-печать, позволяя получать более лёгкие и прочные материалы:При намокании конопляного волокна, равно как и волокна из хмеля, прочность изделия значительно увеличивается. Но и без намокания прочность изделий из конопляного котонина значительно выше изделий их волокон на основе хлопка.