Пентагон отрицает разработку военной операции по захвату Гренландии

1 133 22
У США нет плана по захвату Гренландии, Пентагон пока не получал указаний разработать соответствующую военную операцию. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на неких американских чиновников, пожелавших остаться неизвестными.

Пентагон пока не разработал военную операцию по захвату Гренландии. Как утверждают в Министерстве войны США, представители Пентагона, которые разрабатывают огромнейший спектр военных операций по всему миру, якобы не были привлечены к планированию боевых действий в Гренландии. На данный момент таких указаний не поступало, хотя Трамп ясно дал понять, что ни перед чем не остановится, чтобы сделать остров частью США.



Как предполагают аналитики, американской армии не будет стоить больших трудов захватить Гренландию, однако многие генералы и высокопоставленные сотрудники Пентагона недовольны потенциальным силовым вариантом, поскольку придется воевать против своих же союзников по НАТО.

Сам Трамп на вопросы о возможном военном варианте захвата Гренландии предпочитает отмалчиваться, не говоря ни «да», ни «нет». В то же время в Белом доме допускают, что он все же возможен, хотя хотелось бы сделать все мирно, например купить остров.
  1. Magic Archer Звание
    Magic Archer
    0
    Сегодня, 12:32
    Делаем вид что верим. А для чего тогда просили разрешение у Дании на прилёт военных самолётов?!)
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +1
      Сегодня, 12:49
      Тут и вида делать не надо, не будет США проводить военную операцию, достаточно просто будет обозначить военную силу и провести экономический нажим на своих друганов по НАТО, уверяю вас они все еще в ладошки будут приветствовать Трампа когда он после захвата появится в Гренландии.
      1. Ныробский Звание
        Ныробский
        0
        Сегодня, 13:06
        Цитата: Silver99
        Тут и вида делать не надо, не будет США проводить военную операцию, достаточно просто будет обозначить военную силу и провести экономический нажим на своих друганов по НАТО, уверяю вас они все еще в ладошки будут приветствовать Трампа когда он после захвата появится в Гренландии.

        Как то так. Они могут поступить по образу и подобию того, как мы поступили в Крыму с вводом "вежливых людей в военной форме", которые обеспечили взятие полуострова без ведения боевых действий и безопасность проведения референдума.
        В Гренландии, учитывая малую плотность населения и незначительное количество населённых пунктов больших сил не понадобится.
        1. Татьяна Звание
          Татьяна
          0
          Сегодня, 14:05
          США в долгах, как в шелках!
          Покупать остров у Дании тоже не очень-то желают.
          Хотят получить себе Гренландию обманом даром!
          Для этого например США просто устроят госпереворот в самой Дании или на Гренландии - и гренландцы сдадутся США по Трампу сами!
  2. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    0
    Сегодня, 12:35
    Верим. Зачем планировать операцию, тратить деньги, если они сами этот остров отдадут? Хмурое лицо Трампа - вот и вся операция. Завтра увидим на выступлении Трампа в Давосе
  3. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 12:40
    Говорят,что лауреат Нобелевской премии Мачадо ваще предложила переименовать Гренландию в Трампляндию. . . love
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 12:42
    ❝ Пентагон пока не получал указаний разработать соответствующую военную операцию ❞ —

    — Гренландией будет заниматься другое ведомство ...
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 12:45
    В Гренландии достаточно Пентагону сейчас установить мобильные туалеты и гренландцы скажут большое спасибо .Посмотрите наших тревел блогеров, я в шоке. Цивилизация по датски - однако.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 13:12
      Всё я понял ,Пентагон берёт под контроль - канализацию и управляющие компании .И на этом всё.Это что " гелик" брошенный ? ( на фото ).Вот на черта Трамп туда лезет?Инуиты вроде неплохо живут ,но есть нюансы .
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 13:15
        Это что " гелик" брошенный ? ( на фото )

        Да, Андрей, походу он и есть... Только древний очень и явно уже не в родном окрасе - что-то я таких "геликов" то и не видел ни разу....
        1. tralflot1832 Звание
          tralflot1832
          +1
          Сегодня, 13:18
          Дмитрий hi Сейчас посмотрел фотогалерию Гренландии от наших тревел - блогеров .Инуитов будет жалко ,если американцы их от американят .Хана их флоре и фауне .А морской фауне тем более - у них мойва два раза в год на нерест идёт.Больше ходить не будет .
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +1
            Сегодня, 13:19
            Андрей hi , а когда амеры заботились о флоре и фауне то ? Если только о своей собственной, в США.
  6. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 12:50
    А зачем разрабатывать операцию и напрягать аналитические службы? Дать карту Гренландии заурядному полковнику с личным составом, предварительно раздав по две банки тушенки, и все вопросы меньше чем за сутки порешаются. Дешевле позвонить мужу Макрона. Под угрозой подбития второго глаза, Макрон моментально переметнется на сторону истинной демократии.
  7. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 12:52
    Пентагон отрицает разработку военной операции по захвату Гренландии

    А чего там разрабатывать? Там жителей меньше, чем армия США...
  8. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 12:52
    многие генералы и высокопоставленные сотрудники Пентагона недовольны потенциальным силовым вариантом, поскольку придется воевать против своих же союзников по НАТО.

    Вижу немецкие танковые клинья ,против американских войск..........ой о чем это я .Кому там воевать ? 30 солдат всего, из стран ЕС
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 12:59
      Вижу немецкие танковые клинья

      ...это если они заведуться и ГСМ будет в достатке... как и экипажей - у них там недобор.
  9. Nexcom Звание
    Nexcom
    +1
    Сегодня, 12:56
    А тем временем Доня заявил что
    "...что результаты его работы в Белом доме вызывают гордость даже у Бога" (с)

    я в полном диссонансе - как Доня узнал об этом? ему Господь позвонил или в мессенджер мессагу кинул ??? belay

    зы чёт мне уже предполагается что Байден 2.0 намечается.... Первый Байден 1.0 с пустотой здоровался, этот походу с Богом базарит в мессенджере... what
    крышняк там что ли у всех тихо съезжает??

    А следующий этап у Дони это Трамп = Господь???
  10. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 12:57
    Какие "силовые операции",какое "воевание против союзников по НАТО"??
    Эвропа уже выставила себя посмешищем,то отправив солдат-инвалидов,то их поспешно забрав...(а как ещё назвать эти маленькие "группировки?)
    Не получив никаких действий уже капитулировали....
    Если Трамп упустит момент-сам станет посмешищем...и он ЭТО понимает.
    А разговоры про "неполучение указов"--это для бедных...умом.
  11. ВитаминBF3mg Звание
    ВитаминBF3mg
    0
    Сегодня, 13:06
    Всё украдено до Нас
    Коротко
  12. кот Краш Звание
    кот Краш
    -1
    Сегодня, 13:10
    Никакой агрессии не может быть. Только освободительный поход с пленением всех оккупационных евровойск. Немцы вон не захотели жрать в плену гамбургеры и слиняли. Остальные ждут.
  13. kriten Звание
    kriten
    0
    Сегодня, 13:17
    Какая военная операция? США просто пинками выгонят всех европейцев, которые там окажутся.
  14. nordscout Звание
    nordscout
    0
    Сегодня, 14:14
    "Пентагон отрицает разработку военной операции по захвату Гренландии..." Эта операция давным - давно разработана, ещё во времена Президента Никсона...