Пентагон отрицает разработку военной операции по захвату Гренландии

У США нет плана по захвату Гренландии, Пентагон пока не получал указаний разработать соответствующую военную операцию. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на неких американских чиновников, пожелавших остаться неизвестными.Пентагон пока не разработал военную операцию по захвату Гренландии. Как утверждают в Министерстве войны США, представители Пентагона, которые разрабатывают огромнейший спектр военных операций по всему миру, якобы не были привлечены к планированию боевых действий в Гренландии. На данный момент таких указаний не поступало, хотя Трамп ясно дал понять, что ни перед чем не остановится, чтобы сделать остров частью США.Как предполагают аналитики, американской армии не будет стоить больших трудов захватить Гренландию, однако многие генералы и высокопоставленные сотрудники Пентагона недовольны потенциальным силовым вариантом, поскольку придется воевать против своих же союзников по НАТО.Сам Трамп на вопросы о возможном военном варианте захвата Гренландии предпочитает отмалчиваться, не говоря ни «да», ни «нет». В то же время в Белом доме допускают, что он все же возможен, хотя хотелось бы сделать все мирно, например купить остров.

