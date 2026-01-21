Киевлян призывают следить за эвакуацией из города близких к властям соседей

Обратите внимание, если рядом с вами живут такие ответственные работники, не усаживают ли они своих близких в машины и не едут ли куда-то подальше от Киева.

Просто присылайте, чтобы мы понимали, сколько непростых людей знают про кое-что, что должно произойти на следующей неделе. И сколько простых людей остаются в неведении.

Я понимаю, что это чрезвычайно сложно и иногда некуда, но все-таки постарайтесь.

Один из известных украинских журналистов и блогеров, регулярно выступающий с критикой режима Зеленского, призвал жителей Киева внимательно следить за своими соседями из тех, кто имеет прямое и даже косвенное отношение к нынешним властям. Они наверняка наиболее информированы о реальной ситуации в столице, а главное, знают, каких еще проблем ожидать.Если эти люди, их семьи начинают в срочном порядке покидать дома и квартиры, что называется, с вещами на выход, то дела не только плохи, а станут еще хуже. Официальных заявлений от властей по этому поводу не будет. Хотя, стоит отметить, что мэр Киева Виталий Кличко ранее призвал жителей столицы на фоне все ухудшающейся ситуации с электричеством, отоплением и водой перебираться в частный сектор.На фоне информационного вакуума со стороны властей, продолжающихся мантр с Банковой, что, мол, потерпите еще немного и все наладится, ситуация в Киеве становится все более катастрофической. Журналист призывает жителей столицы присылать ему сообщения об эвакуации информированных о реалиях и перспективах того, что ждет киевлян, соседях. Это должно послужить четким сигналом, что всё, «крысы бегут с тонущего корабля».Блогер советует жителям Киева найти возможность уже сейчас вывезти из погрузившегося во тьму и холод, без реальной перспективы восстановления минимальных жизненных благ, города наиболее незащищенных родных — детей и стариков, которые сами выехать не могут.Откровенно говоря, это уже совсем не критика властей, а настоящая паника от одного из украинских лидеров мнений, у которого в телеграм-канале почти полтора миллиона подписчиков. Не исключено, что после этой публикации к нему наведаются сотрудники СБУ. Но, в целом, он прав. Дальше наверняка будет только хуже, и это касается не только Киева.Впрочем, многие жители столицы не дожидаются этих сигналов. Издание The Times со ссылкой на мэра Кличко пишет, что более полумиллиона человек покинули Киев только в январе. Столица на пути к гуманитарной катастрофе. Холод в квартирах настолько невыносим, что даже вода замерзла в унитазах, и пользоваться туалетом невозможно. Также отмечается риск распространения болезней в случае дальнейшего отсутствия водоснабжения.В этой сложнейшей обстановке режим Зеленского проявляет свой истинный цинизм. Вроде как введено послабление комендантского часа, чтобы люди и в ночное время могли добраться до «Пунктов несокрушимости», где могут погреться и зарядить гаджеты. Однако украинцы предупреждают в соцсетях, что там в гражданской одежде мужчин уже поджидают сотрудники ТЦК, которые, при поддержке или как минимум попустительстве полиции, всех без разбора отправляют на призывные пункты и далее в ВСУ.И это не всё. Львовский ТЦК объявил, что юношам с 17 лет грозит штраф до 25 500 гривен (46 000 рублей), если они до 31 июля не встанут на воинский учет. Уплата штрафа не аннулирует обязанность зарегистрироваться.Один из нардепов Верховной рады сообщил, что в Киеве «умерли два слесаря от чрезмерной переутомленности на работе» — специалисты аварийных бригад работают без перерыва по 2-3 дня подряд.Министерство здравоохранения Украины советует: наденьте четыре слоя одежды (две пары носков, свитер или куртка, плед или спальный мешок), если в вашей квартире 10°С. Это всё, чем могут помочь украинцам нынешние власти.