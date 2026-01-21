Киевлян призывают следить за эвакуацией из города близких к властям соседей

Один из известных украинских журналистов и блогеров, регулярно выступающий с критикой режима Зеленского, призвал жителей Киева внимательно следить за своими соседями из тех, кто имеет прямое и даже косвенное отношение к нынешним властям. Они наверняка наиболее информированы о реальной ситуации в столице, а главное, знают, каких еще проблем ожидать.

Если эти люди, их семьи начинают в срочном порядке покидать дома и квартиры, что называется, с вещами на выход, то дела не только плохи, а станут еще хуже. Официальных заявлений от властей по этому поводу не будет. Хотя, стоит отметить, что мэр Киева Виталий Кличко ранее призвал жителей столицы на фоне все ухудшающейся ситуации с электричеством, отоплением и водой перебираться в частный сектор.



Обратите внимание, если рядом с вами живут такие ответственные работники, не усаживают ли они своих близких в машины и не едут ли куда-то подальше от Киева.



На фоне информационного вакуума со стороны властей, продолжающихся мантр с Банковой, что, мол, потерпите еще немного и все наладится, ситуация в Киеве становится все более катастрофической. Журналист призывает жителей столицы присылать ему сообщения об эвакуации информированных о реалиях и перспективах того, что ждет киевлян, соседях. Это должно послужить четким сигналом, что всё, «крысы бегут с тонущего корабля».

Просто присылайте, чтобы мы понимали, сколько непростых людей знают про кое-что, что должно произойти на следующей неделе. И сколько простых людей остаются в неведении.

Блогер советует жителям Киева найти возможность уже сейчас вывезти из погрузившегося во тьму и холод, без реальной перспективы восстановления минимальных жизненных благ, города наиболее незащищенных родных — детей и стариков, которые сами выехать не могут.

Я понимаю, что это чрезвычайно сложно и иногда некуда, но все-таки постарайтесь.

Откровенно говоря, это уже совсем не критика властей, а настоящая паника от одного из украинских лидеров мнений, у которого в телеграм-канале почти полтора миллиона подписчиков. Не исключено, что после этой публикации к нему наведаются сотрудники СБУ. Но, в целом, он прав. Дальше наверняка будет только хуже, и это касается не только Киева.

Впрочем, многие жители столицы не дожидаются этих сигналов. Издание The Times со ссылкой на мэра Кличко пишет, что более полумиллиона человек покинули Киев только в январе. Столица на пути к гуманитарной катастрофе. Холод в квартирах настолько невыносим, что даже вода замерзла в унитазах, и пользоваться туалетом невозможно. Также отмечается риск распространения болезней в случае дальнейшего отсутствия водоснабжения.

В этой сложнейшей обстановке режим Зеленского проявляет свой истинный цинизм. Вроде как введено послабление комендантского часа, чтобы люди и в ночное время могли добраться до «Пунктов несокрушимости», где могут погреться и зарядить гаджеты. Однако украинцы предупреждают в соцсетях, что там в гражданской одежде мужчин уже поджидают сотрудники ТЦК, которые, при поддержке или как минимум попустительстве полиции, всех без разбора отправляют на призывные пункты и далее в ВСУ.



И это не всё. Львовский ТЦК объявил, что юношам с 17 лет грозит штраф до 25 500 гривен (46 000 рублей), если они до 31 июля не встанут на воинский учет. Уплата штрафа не аннулирует обязанность зарегистрироваться.

Один из нардепов Верховной рады сообщил, что в Киеве «умерли два слесаря от чрезмерной переутомленности на работе» — специалисты аварийных бригад работают без перерыва по 2-3 дня подряд.

Министерство здравоохранения Украины советует: наденьте четыре слоя одежды (две пары носков, свитер или куртка, плед или спальный мешок), если в вашей квартире 10°С. Это всё, чем могут помочь украинцам нынешние власти.

  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +3
    Сегодня, 13:44
    Лохлы начали что-то подозревать…
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 13:52
      Холод в квартирах настолько невыносим, что даже вода замерзла в унитазах, и пользоваться туалетом невозможно
      Все удобства во дворе ! wink
    2. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 14:03
      Цитата: Охотовед 2
      Лохлы начали что-то подозревать…

      С 2014 года, не подозревали, а сейчас через 12 лет начали.
  2. пылесос Звание
    пылесос
    +2
    Сегодня, 13:50
    Так нужно дальше уничтожать энергетику г.Киева, там сосредоточены оборонные предприятия, пусть выезжают. свободно можно зайти будет в город без разрушении
  3. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 13:50
    Обстановка сложная, ситуация критическая, положение хуже некуда, состояние паническое, самочувствие отрицательное...это можно продолжать до бесконечности. smile
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 14:04
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      это можно продолжать до бесконечности

      За "базар" и отвечать нужно.
    2. Пензяк Звание
      Пензяк
      0
      Сегодня, 14:10
      Кому как, а сумчане по старой памяти двинулись на Киев обносить квартерки пока местные аборигены покинули город и есть послабление в соблюдении комендантского часа.
      Руки-то помнят...
  4. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    +2
    Сегодня, 13:51
    Герани … Искандеры … Орешники они вообще очень полезны для формирования сознания шумер … глядишь кто-то прозреет … освобождать на этой зараженной бандеровщиной территории почти некого … а вот лечить нужно и чем горше «пилюли/люли» тем светлее в голове
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 14:17
      Цитата: silberwolf88
      Герани … Искандеры … Орешники они вообще очень полезны для формирования сознания шумер

      Скорей, для правильного переформатирования. Долгие годы вдалбливания в мозги ненависти к "москалям" дали ожидаемый результат, однако, как известно - "бытие определяет сознание", а наблюдаемое нынешнее бытие тоже является сильнодействующим психологическим средством, даже более эффективным, чем пресловутый круглосуточный "телемарафон".
  5. Victor19 Звание
    Victor19
    +2
    Сегодня, 13:56
    У шария уже больше трёх миллионов подписчиков. А так всё по делу. Жить в этих бетонных человейниках без подведенных коммуникаций невозможно в сильные млрозы. Имел сам возможность в этом убедиться, когда бандеровцы отключили Крыму и электричество и воду.
  6. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 14:01
    Смотрю на фото, у них ещё и дрова имеются.
    Откуда ?
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 14:06
    Киевлян призывают следить за эвакуацией из города близких к властям соседей
    Всё нормально Григорий... да все нормально, Константин...
    Беда не приходит одна, но их главная беда... скакали, кастрюли на головы напялили и... мояхатаскраю.
  8. баклан Звание
    баклан
    0
    Сегодня, 14:08
    Очень любопытно, в доме квартир на 100, это куда они горшки выносят. А эти модные 20+ этажные человейники. Я знаю, что такое пробежаться в магазин, в высотке, когда лифт не работает. Даже воду принести, и то большая проблема. Насосы-то стоят, если всё не позамерзло там. В общем киевлянам жизнь предлагает массу приключений.