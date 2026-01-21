Макрон намерен увеличить французский военный контингент в Гренландии

1 759 25
Макрон намерен увеличить французский военный контингент в Гренландии

Покинувший накануне Давос Эммануэль Макрон намерен увеличить французский военный контингент в Гренландии в несколько раз. Об этом сообщает французская пресса.

Макрон раскритиковал планы Трампа на Гренландию, призвав европейские страны встать на защиту острова. Одновременно с этим француз намерен увеличить военный контингент Франции в 14 раз. Правда, как утверждает пресса, речь идет не о «тысячах» французских солдат, а всего лишь о двух сотнях альпийских стрелков, которые присоединятся к уже находящимся на острове 15 французским военным, отправленным туда ранее.



Зато как красиво звучит: «Макрон намерен увеличить военный контингент Франции в Гренландии в 14 раз». Чувствуется что-то грандиозное, если не знать, о чем на самом деле идет речь.

Эммануэль Макрон планирует отправить для защиты гренландцев подразделение по меньшей мере из 200 альпийских стрелков.


Ранее Макрон запросил проведение учений НАТО в Гренландии явно для того, чтобы помешать Трампу реализовать свои планы на остров. Впрочем, как ранее заявили в Белом доме, нахождение европейских военных в Гренландии никак не отразится на планах президента США.
25 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    -2
    Сегодня, 13:09
    ну в лучшем случае это две роты примерно. и ???
    а техника, арта, РСЗО, танки? или только стрелковкой одной будут оборонятся от амеров?

    Микроня, ты шут гороховый.....
    1. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      -2
      Сегодня, 13:14
      Цитата: Nexcom
      ну в лучшем случае это две роты примерно. и ???
      а техника, арта, РСЗО, танки? или только стрелковкой одной будут оборонятся от амеров?

      Микроня, ты шут гороховый.....

      Не, это «разведчики», как те, что из Германии на день прилетали… всё разведали и домой.
      Макрон не шут, он петушок (нетрадиционной) ориентации, с психическими отклонениями на фоне геронтофилии.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        -2
        Сегодня, 13:15
        ...тогда их что-то дофига для "разведки" то....
        1. Охотовед 2 Звание
          Охотовед 2
          0
          Сегодня, 13:17
          Так остров то большой fellow если их по нему раскидать… то и не собрать потом!
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +2
            Сегодня, 13:18
            аааа, дошло. это типа наблюдатели для "секретов" - зароются в снег и будут тихо из-под снега докладывать кому следует.... laughing
            1. Татьяна Звание
              Татьяна
              0
              Сегодня, 13:35
              Макрон намерен увеличить французский военный контингент в Гренландии

              Пусть увеличивает! Трампу от этого ни холодно, ни жарко!
              Трамп только посмеивается над французским петушком Макрошей и мстительно заносит его себе в чёрный список!
              Макроша Трампу проиграет! Макроша прокукарекает - и пойдёт потом ощипанным жаренным блюдом Трампу в обед на стол!
    2. Silver99 Звание
      Silver99
      0
      Сегодня, 13:19
      А вы не задумывались а где эти 200 лягушачьих егерей будут жить ? Там все военные базы американские, трудно представить что США их даже в туалет пустят.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 13:20
        Они памперсы с собой возьмут чтобы не палиться...
      2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
        Владимир Владимирович Воронцов
        +2
        Сегодня, 13:28
        ❝ А вы не задумывались а где эти 200 лягушачьих егерей будут жить ? ❞ —
      3. Монтесума Звание
        Монтесума
        0
        Сегодня, 13:44
        Цитата: Silver99
        Там все военные базы американские,

        У америкосов в Гренландии только одна база - Питуффик (бывшая Туле) для наблюдения за пуском баллистических ракет, со взлётноё полосой 3 км. и персоналом 600 человек. Вчера на базу были направлены самолёты (видимо, с группой поддержки), для выполнения, якобы, плановых задач.
        Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что направляет самолеты на базу военно-космических сил США на северо-западе Гренландии.

        Самолеты скоро прибудут на космическую базу Питуффик для проведения "различных, давно запланированных мероприятий NORAD", отмечает NORAD в соцсети X.
    3. akropin Звание
      akropin
      +1
      Сегодня, 13:24
      Учитывая, что альпийских стрелков 3 батальона, то 200 человек - приличное количество. Это не простые мотострелки, а те, кто знает как воевать в холоде и на высоте. К тому же мы не знаем их задач. Так что 200 человек со спец подготовкой может оказаться совсем не мало.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 13:25
        Может и так... Может и так. А что - неужели амерскую военную базу возьмут на абордаж? Доня же в ярость придёт неописуемую и все яйцы Микроне оборвёт.
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          0
          Сегодня, 13:51
          Цитата: Nexcom
          А что - неужели амерскую военную базу возьмут на абордаж?

          Какой абордаж? Очередная демонстрация присутствия флага, не более того. Кстати, можно вспомнить, что все эти европейские мероприятия проходят под гордым названием "Арктическая стойкость". Будет интересно посмотреть, насколько стойкими окажутся те, кто придумал такое звучное название.
    4. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 13:58
      Неужели услышим незабываемое
      Merde! La Garde meurt, mais ne se rend pas
  2. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    0
    Сегодня, 13:11
    Макрон ничего реально сделать в Гренландии не может, совсем не может. Даже если туда отправит роту. И если найдет место, где эту роту будут кормить, давать кров и тепло, убирать за ними экскременты... В них вся инициатива Макрона и утонет
  3. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 13:13
    Сегодня Рыжий Микрону второй глаз подобьёт....
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      0
      Сегодня, 14:15
      Цитата: HAM
      Сегодня Рыжий Микрону второй глаз подобьёт....

      И по кумполу, по кумполу ........ сколько мучается человек, подпрыгивает. Уж похоронили бы убогого
  4. Федор 5755 Звание
    Федор 5755
    0
    Сегодня, 13:18
    Такое ощущение, что редакция "Военного обозрения" сознательно пиарит это лягушачье-голубиное убожество: новости о нем идут через одну. Может, лучше больше о наших героя на СВО написать?
    1. Gomunkul Звание
      Gomunkul
      0
      Сегодня, 13:29
      Федор
      Такие статьи пишутся ради просмотров, чем провокационней статья, тем больше комментариев и просмотров.
      «А доктор тоже человек, у него свои слабости, он жить хочет» — цитата из пьесы-сказки «Обыкновенное чудо» Евгения Шварца.
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 13:20
    Это игра Трампа, это он зажигает... остальные все, ну так, слегка дымят, хот тухнуть быстрее, чем успевают надымить, хотя б чутка.
    1. sub307 Звание
      sub307
      0
      Сегодня, 13:49
      Цитата: rocket757
      это он зажигает...

      Всё "окей"..., остальные "меряются ширинками", но Трампа не впечатляет сиё "представление".
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 13:24
    Французы будут биться в Гренландии c американцами до последнего инуита ?
  7. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    -1
    Сегодня, 13:28
    увеличение будет на две собачьих упряжки, или на три?
  8. Villy-V Звание
    Villy-V
    0
    Сегодня, 14:01
    Скажу очевидную вещь. Без флота там нечего делать! По этому, что тут обсуждать?
  9. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 14:04
    А Трамп пообещал за это поднять налог на французский товары на 200%. Шаромыжник и есть шаромыжник! fool