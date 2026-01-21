На ракетную программу компании FirePoint Дания выделила 1 миллиард 400 миллионов 300 тысяч евро – сумма немалая. Мы помним обещание Зеленского про три тысячи ракет – не увидели реализацию этого обещания.

Эта ракета не летает, не долетает, а еще и взрывается на старте, уничтожая расчеты украинских вооруженных сил.