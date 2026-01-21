Генерал ВСУ: Заявления Зеленского про ракету «Фламинго» - сказки для наивных

Генерал ВСУ: Заявления Зеленского про ракету «Фламинго» - сказки для наивных

Ракеты «Фламинго», которые, по словам Зеленского, уже якобы вовсю наносят удары по российским позициям, так и не были запущены в серию. Более того, они до сих пор не прошли положенных испытаний и опасны для расчетов, потому что взрываются на старте. Об этом заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ Сергей Кривонос.

Генерал, подвизавшийся на украинском телевидении в качестве эксперта, снова раскритиковал Зеленского. На этот раз за ракеты «Фламинго», на разработку которых были выделены огромнейшие деньги. Киевский клоун обещал не меньше трех тысяч ракет до конца прошлого года. На сегодняшний день нет ни одной. А все заявления Зеленского о том, что они применяются на фронте, — это сказки для наивных дурачков, которые все еще в них верят.



На ракетную программу компании FirePoint Дания выделила 1 миллиард 400 миллионов 300 тысяч евро – сумма немалая. Мы помним обещание Зеленского про три тысячи ракет – не увидели реализацию этого обещания.


Все понимают, что за девять месяцев невозможно на пустом месте создать новую ракету, способную преодолевать российскую ПВО и наносить удары вглубь территории. На сегодняшний день как таковой ракеты нет, а то, что создано, — оно не летает и на фронте не применяется.

Эта ракета не летает, не долетает, а еще и взрывается на старте, уничтожая расчеты украинских вооруженных сил.
  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 13:39
    Вопрос... а кастрюлеголовые в состоянии понять, как их имеют и то, что вся их власть держится на вранье и воровство?
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      0
      Сегодня, 14:07
      Каждый народ имеет тех правителей,которых он сам заслуживает.Да и что там сложного?Старые советские движки АИ-25ТЛ со старых самолётов приводят в годность ,чтобы смогли долететь до конечной цели. Подробности по ссылке ниже.

      . Новые украинские крылатые ракеты большой дальности "Фламинго" оснащаются двигателями от списанных учебно-боевых самолетов Aero L-39 Albatros чехословацкого производства. Об этом сообщает Telegram-канал "Милитарист".Такие летательные аппараты эксплуатировались в военно-воздушных силах СССР, а также стран, входивших в Варшавский договор, и в ряде государств Азии и Африки. Всего было выпущено около 2900 штук.Турбореативные двухконтурные АИ-25ТЛ были разработаны и запущены в серийное производство еще во второй половине 1960-х годов в Запорожье. В настоящее время это предприятие известно, как "Мотор Сич". Сухая масса двигателя - 312 кг. Тяга - 1500 кгс.В качестве боеголовок, по всей видимости, используются авиационные бомбы американского производства.


      https://rg.ru/2025/08/22/ukrainskie-rakety-flamingo-osnastili-dvigateliami-ot-spisannyh-samoletov-l-39.html

      Там по сути всё держится на ещё советской базе и западной помощи.Не слышно,чтобы там создали что то новое.У нас допустим запатентовали интересный газогенератор.
      В России разработали газогенератор двигателя без потери тяги на гиперзвуке
      Российские инженеры разработали конструкцию газогенератора прямоточного воздушно-реактивного двигателя (ПВРД), которая обеспечивает равномерное смешение топлива с воздухом на всём сечении камеры сгорания. Патент на новинку уже зарегистрировали в базе ФИПС.
      Случайно не для Миг-41?Патент в открытом доступе.Удивительно но там даже схемы есть.

      . Авторы подчёркивают, что клиновидная форма всех кромок уменьшает аэродинамическое сопротивление и позволяет точно настраивать расход топлива. В итоге двигатель получает однородную топливно-воздушную смесь и сохраняет стабильную тягу в широком диапазоне скоростей.При этом из патента непонятно, для какого именно двигателя разработан новый газогенератор — существующего или перспективного, но по контексту можно сделать вывод, что речь идёт о силовой установки для боевой авиации.

      Высокая точность подачи топлива, отключаемые пилоны, аэродинамическая оптимизация, стабильная тяга в широком диапазоне скоростей — всё это явно рассчитано на манёвренность и высокие нагрузки, что характерно для военных самолётов.


      https://www1.ru/news/2026/01/19/v-rossii-razrabotali-gazogenerator-dvigatelia-bez-poteri-tiagi-na-giperzvuke.html
  2. Toorik Звание
    Toorik
    0
    Сегодня, 13:39
    не эта ли бандура прилитела в Адыгее?
  3. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 13:46
    У Дании вагон денег... belay так просто их отдаёт в карман Зеленскому.
    Надо проверить что чета Зеленский купила на них в Лондоне и США.
  4. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    0
    Сегодня, 13:46
    Шумерия вообще страна сказочных (censored) … живут сказками … выбирают (censored) … мечтая о кружевном исподнем и молочных реках на халяву(ибо все должны)
  5. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 13:56
    Розовый фламинго,дитя заката . . .окраинской шумерии. . . winked
  6. Alex F._2 Звание
    Alex F._2
    0
    Сегодня, 14:07
    "Лепят горбатого" чтобы притупить бдительность?