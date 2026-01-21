«Трамп прав, мы должны защитить Арктику от Китая и России» - Марк Рютте

Генсек НАТО делает всё, чтобы удостоиться похвалы со стороны американского президента. После отправки письма Трампу о том, что он «ждёт – не дождётся встречи», Марк Рютте сегодня сделал очередное подобострастное заявление, на форуме в Давосе.

Когда у генсека НАТО поинтересовались, что он думает по поводу «гренландских» амбиций Дональда Трампа, Рютте заявил, что «вопрос нужно ставить несколько иначе». По утверждению генсека Североатлантического военного блока, «необходимо рассматривать вопрос более широко, в плане обеспечения безопасности Арктического региона в целом».

Рютте:

Господин Трамп прав. Мы должны защитить Арктику от влияния России и Китая.

Что вообще значит «защитить Арктику от влияния России», если учитывать, что Россия – крупнейшая арктическая держава мира, Рютте не пояснил. Иначе пришлось бы получить много новых, неудобных вопросов.

По «логике» Марка Рютте, если завтра Дональд Трамп заявит, что нужно уже, например, саму Данию «защитить от России и Китая», получается, поддержит и это? Соответственно, Трампу можно обозначать любые свои аппетиты – в отношении Норвегии, Швеции, Финляндии – генсек НАТО всё равно поддержит. Главное, чтобы не Китай и не Россия, а там - пусть США делают что хотят.

После слов Марка Рютте датские пользователи в комментариях предложили, ни много ни мало, запретить Рютте въезд в Данию, так как он, по их словам, «занимается оправданием разрушения суверенитета и территориальной целостности страны».
5 комментариев
  1. carpenter Звание
    carpenter
    +2
    Сегодня, 13:59
    Рютте:

    Господин Трамп прав. Мы должны защитить Арктику от влияния России и Китая.
    Да уж ! Клоун и лизоблюд, ещё тот.
    Должности генсека соответствует.
  2. Fachmann Звание
    Fachmann
    +1
    Сегодня, 14:00
    "Господин Трамп прав. Мы должны защитить Арктику от влияния России и Китая."
    Ну точно, как перезказ сказки о Красной шапочке, со стороны Серого волка:
    "Теперь мы знаем, что может произойти с несчастным Серым волком, когда он в лесу знакомится с незнакомой девочкой"! laughing
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 14:01
    Марк Рютте
    пСиса болтун... вертится как флюгер, но свой троячек имеет каждый день.
  4. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 14:07
    Рютте предсказуемо завилял хвостом. Трамп будет доволен - на десант тратиться не надо.
  5. МЮД Звание
    МЮД
    +1
    Сегодня, 14:08
    Песня давно знакомая, я ее слышал когда амеры размещали свои противоракеты в Румынии от ракет Ирана и Китая.
    Гренландия им нужна для создания их "золотого купола", так как полет наших стратегических ракет, в оснавном проходит над северными широтами, как самый близкий до вероятного противника. А у них там дырка из-за Гренландии, у них там только база раннего предупреждения.