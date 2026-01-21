«Трамп прав, мы должны защитить Арктику от Китая и России» - Марк Рютте

Генсек НАТО делает всё, чтобы удостоиться похвалы со стороны американского президента. После отправки письма Трампу о том, что он «ждёт – не дождётся встречи», Марк Рютте сегодня сделал очередное подобострастное заявление, на форуме в Давосе.Когда у генсека НАТО поинтересовались, что он думает по поводу «гренландских» амбиций Дональда Трампа, Рютте заявил, что «вопрос нужно ставить несколько иначе». По утверждению генсека Североатлантического военного блока, «необходимо рассматривать вопрос более широко, в плане обеспечения безопасности Арктического региона в целом».Рютте:Что вообще значит «защитить Арктику от влияния России», если учитывать, что Россия – крупнейшая арктическая держава мира, Рютте не пояснил. Иначе пришлось бы получить много новых, неудобных вопросов.По «логике» Марка Рютте, если завтра Дональд Трамп заявит, что нужно уже, например, саму Данию «защитить от России и Китая», получается, поддержит и это? Соответственно, Трампу можно обозначать любые свои аппетиты – в отношении Норвегии, Швеции, Финляндии – генсек НАТО всё равно поддержит. Главное, чтобы не Китай и не Россия, а там - пусть США делают что хотят.После слов Марка Рютте датские пользователи в комментариях предложили, ни много ни мало, запретить Рютте въезд в Данию, так как он, по их словам, «занимается оправданием разрушения суверенитета и территориальной целостности страны».

