Эстония хочет закрыть своё небо для российской баллистики

819 6
Эстония хочет закрыть своё небо для российской баллистики

Эстония очень внимательно следит за происходящим на Украине и делает свои выводы. Как сообщает местная пресса, Минобороны республики приняло решение о значительном повышении уровня имеющейся ПВО. По словам эстонских генералов, Таллину нужны зенитные системы, способные перехватывать баллистику, конечно же, российскую.

Эстония готова потратить на закупку новых зенитных систем более одного миллиарда евро. Правительство страны готово выделить эту сумму, а военные определиться с тем комплексом, который они хотят купить. Вроде обещают решить к весне этого года. На сегодняшний день Эстония рассматривает три варианта ЗРК: американский Patriot, франко-итальянский SAMP/T и израильский David's Sling («Праща Давида»).



Пока ни о каких предпочтениях речь не идет, все только начинается. Сейчас военные выскажут свои требования к системам, а потом уже пойдет их сравнение с дальнейшим принятием решения. На выбор повлияют не только стоимость системы, но и ее ТТХ, расходы на обучение расчетов, эксплуатацию, техническое обслуживание и логистику. Да и вообще, вся эта история будет длиться не один год, первые установки Таллин планирует получить не раньше начала следующего десятилетия.

На Украине ВСУ применяют две из трех рассматриваемых Эстонией зенитных систем — это Patriot и SAMP/T, доставшиеся Киеву в рамках помощи от союзников. Зеленский выступает за закупку американских ЗРК, поскольку они, по его мнению, лучше всего справляются с российской баллистикой.
6 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 14:10
    Сбрендили... впрочем, событие произошло давно, диагноз верный, неизменный.
  2. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    0
    Сегодня, 14:11
    Комментировать бредни чухонцев разного пошиба можно бесконечно … сии сирые и убогие даже не понимают масштаба задачи для ПВО/ПРО … ну им тупо образования не хватит просто для постановки задачи))
  3. пылесос Звание
    пылесос
    0
    Сегодня, 14:13
    Эстонии нужно пробрести Российские ЗРК--это самый дешевый логистический путь, и не будет проблем с логистикой по запчастям и ракетам, пока они говорят букву А А ракета уже тут как тут.
  4. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    0
    Сегодня, 14:15
    Боятся гады, как бы по ним не прилетело, по руководству, я имею ввиду. Столько гадости России сделали, вот и меряют по себе. А на большее, чем защитить правительственный квартал (и то сомнительно) , эта батарея не способна.
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 14:16
    ❝ Эстония хочет закрыть своё небо для российской баллистики ❞ —

    — Масксетью закроют ...
  6. Юрий_Я Звание
    Юрий_Я
    0
    Сегодня, 14:17
    Эстония хочет закрыть своё небо для российской баллистики

    Или всё таки от российской баллистики?)))))