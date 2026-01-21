Эстония хочет закрыть своё небо для российской баллистики
Эстония очень внимательно следит за происходящим на Украине и делает свои выводы. Как сообщает местная пресса, Минобороны республики приняло решение о значительном повышении уровня имеющейся ПВО. По словам эстонских генералов, Таллину нужны зенитные системы, способные перехватывать баллистику, конечно же, российскую.
Эстония готова потратить на закупку новых зенитных систем более одного миллиарда евро. Правительство страны готово выделить эту сумму, а военные определиться с тем комплексом, который они хотят купить. Вроде обещают решить к весне этого года. На сегодняшний день Эстония рассматривает три варианта ЗРК: американский Patriot, франко-итальянский SAMP/T и израильский David's Sling («Праща Давида»).
Пока ни о каких предпочтениях речь не идет, все только начинается. Сейчас военные выскажут свои требования к системам, а потом уже пойдет их сравнение с дальнейшим принятием решения. На выбор повлияют не только стоимость системы, но и ее ТТХ, расходы на обучение расчетов, эксплуатацию, техническое обслуживание и логистику. Да и вообще, вся эта история будет длиться не один год, первые установки Таллин планирует получить не раньше начала следующего десятилетия.
На Украине ВСУ применяют две из трех рассматриваемых Эстонией зенитных систем — это Patriot и SAMP/T, доставшиеся Киеву в рамках помощи от союзников. Зеленский выступает за закупку американских ЗРК, поскольку они, по его мнению, лучше всего справляются с российской баллистикой.
Информация