Глава испанского МИД предложил создать «коалицию решительных» для защиты Европы

2 387 32
Глава испанского МИД предложил создать «коалицию решительных» для защиты Европы

В Мадриде заговорили о «коалиции решительных» – на этот раз не только ради Украины, но и ради собственной безопасности Европы. Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес предложил странам ЕС создать формат, который займется продвижением проекта совместной обороны и, по сути, станет зачатком европейской армии с миссией сдерживания.

Министр призвал перестать ограничиваться заявлениями и начать действовать, дав понять, что Европа должна иметь свое место за столом переговоров с крупными державами. По его словам, многие страны ЕС разделяют эту позицию, а тех, кто не готов участвовать, не следует делать «тормозом» для остальных.



На фоне операции США в Венесуэле и резких заявлений Дональда Трампа о Гренландии в европейских столицах растет тревога: разговоры о «приобретении» острова и тарифное давление на союзников выглядят уже не как переговорная тактика, а как новая норма.

Альбарес отдельно призвал прекратить давление на Гренландию и заявил, что Испания готова участвовать в укреплении безопасности арктического острова, если ситуация того потребует.

При этом министр оговорился, что не рассматривает нападение США на Гренландию даже гипотетически и рассчитывает на «полюбовное» разрешение спора. Но сама постановка вопроса показательна: еще вчера «коалиция решительных» работала исключительно в интересах Киева, а сегодня ее цели предлагают расширить на всю Европу.
32 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    +6
    Сегодня, 14:16
    Создать коалицию решительных из очень нерешительных это прям вот про нынешнюю эуропию … такая коалиция им для защиты Гренландии вряд-ли поможет … но стремление к цели особо с перерывами на сиесту и на поговорить эт прям про них
  2. Комментарий был удален.
  3. Reptiloid Звание
    Reptiloid
    +5
    Сегодня, 14:20
    коалицию решительных ....... wassat lol

    Наверно, хочет макрону уподобится среди желающих
    1. rocket757 Звание
      rocket757
      +6
      Сегодня, 14:31
      зачанатели всех стран, гейропы... зачанайте! laughing
    2. paul3390 Звание
      paul3390
      +4
      Сегодня, 14:35
      Ну да - десяток испанских терсио это серьёзная сила. Крендель эпохами лет так на 400 часом не промахнулся?
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +3
        Сегодня, 14:59
        Цитата: paul3390
        Ну да - десяток испанских терсио это серьёзная сила. Крендель эпохами лет так на 400 часом не промахнулся?

        Не, вобще правильный выбор, что в Европе именно испанца заставили рот открыть про очередную коалицию.
        Сама, в прошлом, крупнейшая колониальная держава, превратившаяся в ничтожество. Политический карлик даже по меркам Европы.
        Макрон и без того уже наговорил себе на три гильотины, да и уходит скоро - чего его слушать? Трамп прямо это сказал.
        Бриттам не с руки самим высовываться выше всех с инициативами - Трамп подровняет строй как раз на их голову.
        А тут... Тоже мне, нашли какого-то "Педро"... Да мало ли в Испании Педро?! Мало ли, чего они там языком чешут...
        К тому же, если гранд досвистится до недовольства Трампа - глядишь, бриттам опять ништяки. Возьмёт, да и даст бриттам ярлык на княжение в Гибралтаре (под своим контролем) и прекратит всхлипы Испании по этому поводу.

        А не заметит Трамп - так очередная сказка на ночь для внутреннего потребления и поднятия ЧСВ - "Вон какие мы важные и сильные... Даже решительные..."
      2. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        +1
        Сегодня, 15:49
        Павел, просто захотелось ездить, тусоваться, быть в центре событий lol обзавидовался макрону
    3. carpenter Звание
      carpenter
      +3
      Сегодня, 14:55
      Цитата: Reptiloid
      Наверно, хочет макрону уподобится среди желающих

      Посмотрим сколько найдётся желающих, когда Трамп перекроет СПГ (для желающих).
      1. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        0
        Сегодня, 15:52
        Он, может, и не перекроет! А будет каждую неделю на 10% цену повышать.
        Пока желающие не заткнутся или здохнут от холода
        1. carpenter Звание
          carpenter
          +1
          Сегодня, 16:02
          Цитата: Reptiloid
          А будет каждую неделю на 10% цену повышать.

          А на мировом базаре, такого продукта нет, всё раскуплено. Пробежись по базару, а нужного товару нет, но есть рапсовое масло.
  4. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +3
    Сегодня, 14:21
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Глава испанского МИД предложил создать «коалицию решительных» для защиты Европы

    впору создавать коалицию коалиций!!! ))) молодечики
  5. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +5
    Сегодня, 14:21
    Когда Каталонию освободят от мадридского гнета?
    1. Тот же ЛЕХА Звание
      Тот же ЛЕХА
      +3
      Сегодня, 14:30
      Цитата: Младший рядовой
      Когда Каталонию освободят от мадридского гнета?

      Свободу баскам!!!
      Свободу народам Испании от тирании испанских угнетателей!!!
      smile
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 14:56
      Цитата: Младший рядовой
      Когда Каталонию освободят от мадридского гнета?

      Да и баски, тоже желают освобождения.
  6. Правдодел Звание
    Правдодел
    +5
    Сегодня, 14:21
    Глава испанского МИД предложил создать «коалицию решительных» для защиты Европы

    До этого была «коалицию желающих», теперь будет «коалицию решительных», затем можно создать «коалицию нерешительных», «коалицию нежелающих», коалицию подвижных, малоподвижных и т.д. Мало ли можно придумать коалиций хороших и разных. Главное, чтобы бабла на них на всех хватило...
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +3
      Сегодня, 14:58
      Цитата: Правдодел
      теперь будет «коалицию решительных», затем можно создать «коалицию нерешительных»

      А лучше создать "коалицию ветеранов психлечебниц".
      1. Правдодел Звание
        Правдодел
        +2
        Сегодня, 15:19
        лучше создать "коалицию ветеранов психлечебниц".

        Такая коалиция точно будет очень сильно востребована!
  7. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    +2
    Сегодня, 14:24
    Трамп молодец, раз Европа не смогла ограбить Россию через войну на Украине, нужно ограбить Европу до того, как она должна будет рассчитаться с Россией за Украину.
  8. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +3
    Сегодня, 14:27
    Клоунада...
    Коалиция желающих...
    Коалиция решительных...
    Коалиция с кроликами в животе...
    Что то в Европе сломалось окончательно... what
  9. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 14:30
    зачатком европейской армии с миссией сдерживания.
    . ну давайте, зачанайте laughing
  10. Nexcom Звание
    Nexcom
    +2
    Сегодня, 14:32
    ...эволюция:
    коалиция желающих -> коалиция решительных -> коалиция начавших что-то подозревать и соображать -> коалиция сливших по-полной...
    wassat
  11. Tenebrosi Звание
    Tenebrosi
    +1
    Сегодня, 14:33
    Вот создадут коалицию "Ми волки", и все утремся слезами.
  12. faterdom Звание
    faterdom
    +4
    Сегодня, 14:40
    А "желающие" и "решительные" - это разные?
    1. Vinnibuh Звание
      Vinnibuh
      +1
      Сегодня, 14:45
      Конечно да,тк "" желающие "- нерешительные,а "решительные"-это не желающие. А может и не так laughing
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +3
        Сегодня, 15:05
        ..как бы потом не было
        "герр зольдат, битте, отин пахлёппка, пжальста, филь данке..." (с) как в 1945 в Берлине в нашей зоне ответственности...

        история имеет свойство повторяться, особенно если её забывают...
  13. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +2
    Сегодня, 14:52
    Так испанец-то чего возбудился - боится, что за датской Гренландией американцы что-то ещё отжать могут. Те же удобно расположенные Канары, например. А европейцы, которым нечего терять, смотрят на шалости Трампа спокойно. Тот же Орбан, к примеру.
  14. APASUS Звание
    APASUS
    +3
    Сегодня, 14:56
    Главное озаглавить громко - Коалиция тигров !
    Держите .............все будут вас бояться
  15. nikvp Звание
    nikvp
    +2
    Сегодня, 15:06
    Коалиция "решительных из желающих" - это четкий и ясный сигнал Трампу.
  16. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 15:16
    Альбарес отдельно призвал прекратить давление на Гренландию и заявил, что Испания готова участвовать в укреплении безопасности арктического острова, если ситуация того потребует.

    Мухи против дерьма!
  17. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    0
    Сегодня, 15:44
    А что, они могут, населения 400 млн, ядерное оружие и атомные подлодки есть, но им нужно все европейские страны перевести на мобилизационную модель жизни, во всех странах ЕС ввести единое военное управление и планирование, единая система ПВО, обязательный призыв, общий ВПК, военные училища, но нужны годы на выстраивание этой системы.
  18. yo-yo Звание
    yo-yo
    0
    Сегодня, 16:43
    Коалиция, слово-то какое поганое.
  19. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 16:49
    Цитата: Младший рядовой
    Когда Каталонию освободят от мадридского гнета?
    А когда Страну Басков?
  20. sgrabik Звание
    sgrabik
    0
    Сегодня, 17:18
    Им в самую пору создать коалицию опущенных, в данной ситуации евро олухам это название подходит гораздо больше.