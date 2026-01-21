Ближе к вечеру мы не исключаем, что президент проведет совещание с постоянными членами Совбеза, это оперативное совещание, по теме этого мероприятия будем вас информировать.

Президент России Владимир Путин может провести сегодня вечером второе на этой неделе совещание Совбеза. На данном мероприятии, если оно состоится, будут присутствовать постоянные члены совета.Об этом сообщил журналистам глава кремлевской пресс-службы Дмитрий Песков.Чиновник отметил:Песков заявил, что предварительно там будут обсуждаться вопросы, которые были подняты в ходе прямой линии. Вероятно, одной из тем станут проблемы развития малого бизнеса в России.Глава президентской пресс-службы напомнил, что подобное мероприятие прошло позавчера. Пресс-секретарь Кремля уточнил:Песков при этом добавил, что такие совещания Совета безопасности вовсе не означают, что по их итогам примут какое-либо экстраординарное решение. Их проводят, когда президент считает нужным это сделать.Пресс-секретарь пояснил:Предыдущая встреча постоянных членов Совбеза стала первой в новом году. На ней присутствовали премьер-министр России Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу и другие участники.