Путин может провести сегодня вечером второе на этой неделе совещание Совбеза

6 475 15
Путин может провести сегодня вечером второе на этой неделе совещание Совбеза

Президент России Владимир Путин может провести сегодня вечером второе на этой неделе совещание Совбеза. На данном мероприятии, если оно состоится, будут присутствовать постоянные члены совета.

Об этом сообщил журналистам глава кремлевской пресс-службы Дмитрий Песков.



Чиновник отметил:

Ближе к вечеру мы не исключаем, что президент проведет совещание с постоянными членами Совбеза, это оперативное совещание, по теме этого мероприятия будем вас информировать.

Песков заявил, что предварительно там будут обсуждаться вопросы, которые были подняты в ходе прямой линии. Вероятно, одной из тем станут проблемы развития малого бизнеса в России.

Глава президентской пресс-службы напомнил, что подобное мероприятие прошло позавчера. Пресс-секретарь Кремля уточнил:

Путин обсудил с Совбезом актуальные вопросы безопасности и многополярного мира.

Песков при этом добавил, что такие совещания Совета безопасности вовсе не означают, что по их итогам примут какое-либо экстраординарное решение. Их проводят, когда президент считает нужным это сделать.

Пресс-секретарь пояснил:

При необходимости такие совещания могут собираться в любой момент. Никаких правил на этот счет нет.

Предыдущая встреча постоянных членов Совбеза стала первой в новом году. На ней присутствовали премьер-министр России Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу и другие участники.
15 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Silver99 Звание
    Silver99
    +11
    Сегодня, 14:31
    Что-то не верится что на таком серьезном мероприятии будут обсуждать малый бизнес....... его и обсуждать уже нечего с поднятием НДС и планки не облагаемого налога по УСН он уже не на боку и плотно на лопатки лег. Тот пекарь что дозвонился Путину на прямую линию сообщил, что закрывается в апреле со своей "Машенькой".
  2. GRIGORIY76 Звание
    GRIGORIY76
    +1
    Сегодня, 14:53
    Владимир Путин 22 января встретится со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Незадолго до этого переговоры анонсировала американская сторона.

    Вот и повестка совещания.Американцы едут договариваться, повеяло духом Анкориджа и Каракаса. Будут обсуждать.
  3. ximkim Звание
    ximkim
    +1
    Сегодня, 14:57
    Песков заявил, что предварительно там будут обсуждаться вопросы, которые были подняты в ходе прямой линии. Вероятно, одной из тем станут проблемы развития малого бизнеса в России.

    Глава президентской пресс-службы напомнил, что подобное мероприятие прошло позавчера. Пресс-секретарь Кремля уточнил:

    Путин обсудил с Совбезом актуальные вопросы безопасности и многополярного мира.

    Понастроил мира и безопасности.
    Ну а бизнесу удачи и выжить вопреки.
  4. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +5
    Сегодня, 15:09
    Песков заявил, что предварительно там будут обсуждаться вопросы, которые были подняты в ходе прямой линии. Вероятно, одной из тем станут проблемы развития малого бизнеса в России.

    Надеюсь, разберут вопрос, на каком основании услуги ЖКХ выросли более чем в два раза (с 2016 года) при примерно одинаковом курсе доллара...
    А также объяснят, почему в Кузбассе после отъезда Цивилёва стали задерживать зарплату, социальные пособия и откуда эти долги в 100 млрд. рублей?
  5. VictorB Звание
    VictorB
    +2
    Сегодня, 15:11
    Можно было бы обсудить вопрос "пиратов Карибского моря" (см. следующую новость).
    Весьма важная и актуальная тема. А то скоро невозможно будет возить российскую нефть по морю. И не только нефть.
  6. rs777 Звание
    rs777
    +4
    Сегодня, 15:18
    У Маяковского есть такое стихотворение, называется "Прозаседавшиеся".
  7. Дилетант Звание
    Дилетант
    +3
    Сегодня, 15:20
    Дочь в 25 году и ранее платила налог 7%. В 26 году будет платить 20%. Бизнес в восторге!
    1. kromer Звание
      kromer
      -1
      Сегодня, 15:26
      Цитата: Дилетант
      Бизнес в восторге!


      Правильно. Буржуев к ногтю. laughing
  8. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    +8
    Сегодня, 15:23
    Первый признак деградации управления, это когда руководители начинают по каждому поводу проводить совещания и назначать комиссии.
  9. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    +4
    Сегодня, 15:43
    Недавно перечитывал Петра I , Алексея Толстого. Так вот там есть момент когда Петр требует с бояр денег на строительство нового флота . И вот они решают , спорят , но денег то нет , хотя у самих амбары лопаются ... И тут один говорит мол , а вот мужик русский , по пяти пар лаптей снашивает за год , такой убыток казне. Вменить новый налог : на лапти laughing и вся дума облегчённо вздохнула , ну всё, решили проблему строительства нового флота : налог на лапти. Я вот сижу и думаю: а ведь 350 лет прошло , но АБСОЛЮТНО ничего ведь не изменилось. Сидят там ч думах и советах федераций , дармоеды по сути своей , и вместо того что бы делать ВСЕ , что бы малый и средний бизнес жирел , они наоборот обдирают народ как липку . Тупо не думая задрать налоги и понизить порог упрощенки ... Это я хочу сказать что никакая ципсо и ЦРУ не делает большего для дестабилизации обстановки в стране и раскачивания лодки чем эти органы . Идут годы, столетия , меняются строй и цари, но суть российского чиновничества не меняется совсем
    1. Dave36 Звание
      Dave36
      0
      Сегодня, 15:53
      Еще государственные дороги лаптями портят) Поделом им.
      1. Schneeberg Звание
        Schneeberg
        0
        Сегодня, 16:52
        Еще государственные дороги лаптями портят)
        Да ещё и лыко с деревьев вырезают! wink
    2. kromer Звание
      kromer
      +1
      Сегодня, 16:30
      Цитата: FoBoss_VM
      вместо того что бы делать ВСЕ , что бы малый и средний бизнес жирел


      Если бы у нас малый бизнес занимался бы производством то это было бы понятно. Но я смотрю на знакомых бизнесменов в лаптях и охреневаю. Чего они умеют то? Вон там товар подешевле купить и вот тут в два раза дороже его продать. Всё! Это их максимальный полет предпринимательской мысли. Таких бизнесменов государству надо доить безбожно, чтоб производить выгоднее было, чем перепродавать.
  10. Елена Башкатова Звание
    Елена Башкатова
    0
    Сегодня, 16:16
    Пора сделать заявление про пиратство, иначе так мы потеряем весь торговый флот. Но войну в океане США может и проиграть
    1. Виктор Ленинградец Звание
      Виктор Ленинградец
      0
      Сегодня, 16:38
      Чтобы вести войну "в океане", нужно иметь туда свободный выход, а также сеть пунктов МТО и аэродромов.
      В нужной степени этого нет даже у Китая, у нас - нет и в помине. И волчьи стаи мы выслать не можем, так как у нас на хорошую стаю "волков " не набрать. Придётся (а ведь придётся, если не повторить "Гибель эскадры") посылать героев в последний поход (полёт) в одну сторону. Всё это было, но не помогло.