Клин клином вышибают: Белоруссия показала переносной перехватчик дронов

Белорусская научно-исследовательская организация ЛЭМТ показала на выставке UMEX 2026 (Абу-Даби, ОАЭ) полноразмерный макет переносной системы противодействия БПЛА на малой дальности, механизм действия которой можно описать фразой «клин клином вышибают». Он заключается в отстреле дрона-перехватчика для физического поражения небольших беспилотников.

Новое портативное изделие построено вокруг перехватчика, работающего по принципу тарана. Наведение на цель осуществляется с помощью ГСН, объединяющей видеокамеру и ИК-сенсор. Их совместная работа позволяет обнаруживать и отслеживать воздушные цели с низким контрастом или в условиях ограниченной видимости.



Пусковая установка, похожая на винтовку, оснащается с дульной части дроном-перехватчиком. Она оснащена плечевым упором и передней рукояткой. Как заявляется, угол отстрела может достигать 90° (что облегчает поражение зависающих или низколетящих целей). В носовой части перехватчика установлен оптико-электронный модуль, в котором расположены видео- и тепловые датчики.

Вес БЧ перехватчика составляет до 3 кг, а общая масса системы, включая ПУ и беспилотник, – 6 кг. Максимальная дальность полёта дрона – до 6 км, продолжительность – около 10 минут, предельная скорость – до 200 км/ч.

Дальность захвата цели зависит от её типа: для небольших квадрокоптеров, таких как Phantom 4, она составляет 200 м, для более крупных платформ, например, Matrice 300, – 400 м, для ещё более габаритных дронов типа Matrice 600, – 500 м.
  1. Bookinist69 Звание
    Bookinist69
    0
    Сегодня, 15:19
    Ни что не ново пол луной. Осталось только провести полевые испытания. Точность, надёжность, не прихотливость в эксплуатации...
  2. d.zacharith Звание
    d.zacharith
    0
    Сегодня, 15:28
    Если данный аппарат работает по принципу выстрелил-забыл, то почему бы и нет....
    1. Роман Ефремов Звание
      Роман Ефремов
      +1
      Сегодня, 16:39
      Вряд ли, это слишком дорогой перехватчик будет, скорее стрелок сопровождает цель до конца.
  3. sirGarry Звание
    sirGarry
    +1
    Сегодня, 15:32
    Один перехватчик сбивает один дрон аж тремя кило взрывчатки? Золотой, однако, перехват получается! Нет, мне для врага и тонны не жалко, но эффективность под большим вопросом! Хотя, если ЭТО будет спасать жизни парней - всё нормально!!!
    1. Попуас Звание
      Попуас
      +1
      Сегодня, 15:41
      Лучше 3 кг взрывчатки потратить чем потерчть экипаж танка,к примеру,вместе с танком... hi
    2. d.zacharith Звание
      d.zacharith
      +5
      Сегодня, 15:44
      Из текста статьи я понял, что этот дрон вообще не снаряжён взрывчаткой, а поражает цель таранным ударом
      1. sirGarry Звание
        sirGarry
        +1
        Сегодня, 15:47
        "...Вес БЧ перехватчика составляет до 3 кг..."
        Вот текст.
        1. d.zacharith Звание
          d.zacharith
          +2
          Сегодня, 15:50
          Боевая часть может быть и инертной....
    3. Роман Ефремов Звание
      Роман Ефремов
      0
      Сегодня, 16:40
      Таранит он, про взрывчатку там ни слова, дрон весит 3 кг плюс ружье столько же.
  4. sirGarry Звание
    sirGarry
    +1
    Сегодня, 15:45
    Цитата: Попуас
    Лучше 3 кг взрывчатки потратить чем потерчть экипаж танка,к примеру,вместе с танком... hi

    С этим трудно спорить!
  5. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    +1
    Сегодня, 15:49
    Вот это нам и нужно, только чтобы запускались они с машины, типа кузова грузовика, где бы их было штук 10, в ячейках, и оттуда взлетали по мере необходимости
    1. sirGarry Звание
      sirGarry
      0
      Сегодня, 15:59
      Там запуск с рук. Типа гранатомёта
      1. gribanow.c Звание
        gribanow.c
        +1
        Сегодня, 16:03
        Да, но это не совсем правильно имхо, потому что не будет все время солдат стоять с этим ружьём наготове, и когда дрон прилетит, он не успеет достать, навести. Вот как раз этот этап обнаружения дрон на подлете надо поручить ИИ, и чтобы на машине откуда они запускаются, был радар, вместе с звуковыми и инфракрасными системами обнаружения мелких воздушных целей
    2. Piramidon Звание
      Piramidon
      +1
      Сегодня, 16:28
      Цитата: gribanow.c
      Вот это нам и нужно

      Уже есть серийно выпускаемый дрон-перехватчик "Елка" который с 2024 года успешно применяется в зоне спецоперации
      https://rg.ru/2025/07/03/dron-perehvatchik-elka-zapustil-i-zabyl-dalshe-on-vse-sdelaet-sam.html
  6. sirGarry Звание
    sirGarry
    0
    Сегодня, 15:56
    Цитата: d.zacharith
    Боевая часть может быть и инертной....

    Инертная (то есть - болванка) - это ГЧ (головная часть). Но думаю, это и неважно! Десятикилограммовое оружие таскать нелегко. А если будет атака нескольких дронов врага - это надо взвод/роту снаряжать...Повторяю: эффективность вызывает сомнения!
  7. Пионер1984 Звание
    Пионер1984
    0
    Сегодня, 16:09
    Если такое думают применять на лбс,это пустая трата средств.Дроны уже десятками атакуют одну цель,такого рода "защита" это выброс денег на ветер.Думается основа должна быть зенитная артиллерия,типа "Деривация ПВО" или что то подобное.
  8. Melior Звание
    Melior
    0
    Сегодня, 16:20
    Новое портативное изделие построено вокруг перехватчика, работающего по принципу тарана.

    Перед конструкторами стояла непростая задача: создать перехватчик дронов для лиц, не имеющих права на ношение оружия, и не очень благонадежных (чтобы не могли машину начальства перехватить или в окно кабинета запустить). Поэтому никаких пуль и никакой взрывчатки!
  9. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 16:32
    Мог бы не таранить, а дистанционно взрываться, разбоасывая поражающие элементы