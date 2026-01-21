«Пираты Карибского моря»: ВС США захватили седьмой нефтяной танкер
Соединенные Штаты с подачи президента Дональда Трампа стали в прямом смысле слова «пиратами Карибского моря» XXI века. Американские военные вчера вновь захватили танкер, который причислили к «теневому нефтяному флоту» России. Взятое на абордаж судно в Карибском бассейне стало седьмым по счету с декабря прошлого года.
Шесть из семи захватов танкеров американцами произошли в Карибском бассейне, один — в Северной Атлантике. Первый захват произошел 10 декабря прошлого года у побережья Венесуэлы.
Во вторник Южное командование армии США заявило, что судно «Сагитта» (Sagitta) «было взято под контроль» в акватории Карибского моря при поддержке Министерства внутренней безопасности, сообщает «Берлинская газета» (Berliner Zeitung). По данным американского Минфина, танкер входит в так называемый «теневой флот», который перевозит нефть из санкционированных государств, таких как Венесуэла, Иран и Россия.
В Пентагоне заявили, что это действие демонстрирует решимость обеспечить, чтобы «Венесуэлу покидала только нефть, которая экспортируется надлежащим и законным образом».
В понимании Вашингтона законность — это то, как её трактуют в администрации Трампа. Кстати, Вашингтон не ратифицировал Конвенцию ООН по морскому праву от 1982 года. Выходит, что в этой части для США закон вроде как и не писан.
По данным СМИ, судно Sagitta связано с гонконгской компанией Sunne Co Ltd и шло под флагом Либерии, до декабря 2024 года ходило под флагом Панамы. Еще 10 января 2025 года в пресс-релизе Министерства финансов США танкер «Сагитта» был назван частью так называемого «теневого флота России». Судно также включено в санкционные списки ЕС и Британии.
Некоторые юристы-международники оценивают доводы администрации Трампа о том, что Венесуэла «воровала» американскую нефть в прошлом, в значительной степени как нарушение суверенитета республики. Законность использования военной силы для применения экономических санкций также является предметом споров, подчеркивается в публикации немецкого издания.
Впрочем, все эти доводы совершенно неинтересны Трампу, который уже заявил, что все свои действия определяет только собственными соображениями. Раз американский лидер считает, что венесуэльская нефть должна принадлежать США, значит, так тому и быть.
Спорить с ним не решается и исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес. Ранее она заявила, что страна получила 300 миллионов долларов от недавних продаж нефти в США. В своем обращении к нации Родригес объявила о реформах Закона об углеводородах, направленных на привлечение дополнительных иностранных инвестиций.
Впрочем, лояльность и. о. президента Венесуэлы Вашингтону более чем объяснима. Родригес, которую Трамп после похищения Мадуро назвал «замечательным человеком» и желанным партнером, годами находилась под пристальным наблюдением американских спецслужб и фигурирует в десятке уголовных дел, пишет издание The Associated Press.
По данным американских журналистов, Родригес фигурирует примерно в десяти расследованиях DEA (агентство в составе Минюста США, занимающееся борьбой с наркоторговлей), часть из которых остаются активными. География этих расследований охватывает офисы от Парагвая и Эквадора до Феникса и Нью-Йорка в США.
Информация