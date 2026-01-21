«Пираты Карибского моря»: ВС США захватили седьмой нефтяной танкер

4 964 82
«Пираты Карибского моря»: ВС США захватили седьмой нефтяной танкер

Соединенные Штаты с подачи президента Дональда Трампа стали в прямом смысле слова «пиратами Карибского моря» XXI века. Американские военные вчера вновь захватили танкер, который причислили к «теневому нефтяному флоту» России. Взятое на абордаж судно в Карибском бассейне стало седьмым по счету с декабря прошлого года.

Шесть из семи захватов танкеров американцами произошли в Карибском бассейне, один — в Северной Атлантике. Первый захват произошел 10 декабря прошлого года у побережья Венесуэлы.



Во вторник Южное командование армии США заявило, что судно «Сагитта» (Sagitta) «было взято под контроль» в акватории Карибского моря при поддержке Министерства внутренней безопасности, сообщает «Берлинская газета» (Berliner Zeitung). По данным американского Минфина, танкер входит в так называемый «теневой флот», который перевозит нефть из санкционированных государств, таких как Венесуэла, Иран и Россия.

В Пентагоне заявили, что это действие демонстрирует решимость обеспечить, чтобы «Венесуэлу покидала только нефть, которая экспортируется надлежащим и законным образом».

В понимании Вашингтона законность — это то, как её трактуют в администрации Трампа. Кстати, Вашингтон не ратифицировал Конвенцию ООН по морскому праву от 1982 года. Выходит, что в этой части для США закон вроде как и не писан.

По данным СМИ, судно Sagitta связано с гонконгской компанией Sunne Co Ltd и шло под флагом Либерии, до декабря 2024 года ходило под флагом Панамы. Еще 10 января 2025 года в пресс-релизе Министерства финансов США танкер «Сагитта» был назван частью так называемого «теневого флота России». Судно также включено в санкционные списки ЕС и Британии.

Некоторые юристы-международники оценивают доводы администрации Трампа о том, что Венесуэла «воровала» американскую нефть в прошлом, в значительной степени как нарушение суверенитета республики. Законность использования военной силы для применения экономических санкций также является предметом споров, подчеркивается в публикации немецкого издания.

Впрочем, все эти доводы совершенно неинтересны Трампу, который уже заявил, что все свои действия определяет только собственными соображениями. Раз американский лидер считает, что венесуэльская нефть должна принадлежать США, значит, так тому и быть.

Спорить с ним не решается и исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес. Ранее она заявила, что страна получила 300 миллионов долларов от недавних продаж нефти в США. В своем обращении к нации Родригес объявила о реформах Закона об углеводородах, направленных на привлечение дополнительных иностранных инвестиций.

Впрочем, лояльность и. о. президента Венесуэлы Вашингтону более чем объяснима. Родригес, которую Трамп после похищения Мадуро назвал «замечательным человеком» и желанным партнером, годами находилась под пристальным наблюдением американских спецслужб и фигурирует в десятке уголовных дел, пишет издание The Associated Press.

По данным американских журналистов, Родригес фигурирует примерно в десяти расследованиях DEA (агентство в составе Минюста США, занимающееся борьбой с наркоторговлей), часть из которых остаются активными. География этих расследований охватывает офисы от Парагвая и Эквадора до Феникса и Нью-Йорка в США.
82 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. VictorB Звание
    VictorB
    +11
    Сегодня, 15:05
    Вашингтон не ратифицировал Конвенцию ООН по морскому праву от 1982 года. Выходит, что в этой части для США закон вроде как и не писан.

    Но до последнего времени Вашингтон фактически Конвенцию признавал и придерживался ее положений.

    России надо что-то делать. Дальше делать вид, что все хорошо - не хорошо, и кончится совсем плохо. Но вот что делать - вопрос.
    1. canelo Звание
      canelo
      +6
      Сегодня, 15:09
      Так уже выразили озабоченность и Путин осудил
      1. VictorB Звание
        VictorB
        +7
        Сегодня, 15:14
        Боюсь, что выражение озабоченности и даже осуждение самого Путина лишь раззадорит противника.
        1. canelo Звание
          canelo
          +5
          Сегодня, 15:16
          Там у других гренландии отбирают... Танкеры еще по-божески))
          1. Stas157 Звание
            Stas157
            0
            Сегодня, 16:05
            Цитата: canelo
            Там у других гренландии отбирают... Танкеры еще по-божески))

            Пока только грозят отобрать.
      2. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 15:17
        Цитата: canelo
        Так уже выразили озабоченность и Путин осудил

        Смертоносный для американского пиратства удар...
        Трамп ищет пистолет, чтобы застрелиться, да охрана всё оружие, вплоть до вилок, попрятала...
      3. Ратник-80 Звание
        Ратник-80
        +1
        Сегодня, 16:43
        Да ладно вам , это просто зафроктованое судно , может когда-то он российскую нефть и перевозил, сейчас не пойми кем нанят и скорее всего к России уже никакого отношения не имеет
    2. Bazyl LIVE
      Bazyl LIVE
      +2
      Сегодня, 15:18
      Уверен, что для защиты уже отправлена мощная ударная групировка (состоящая из новейших боевых кораблей), которая в краткие сроки заставит поджать хвост отсталый, ржавый ВМФ полосатых.
    3. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +4
      Сегодня, 15:19
      Анонсирован Совбез.Второй на неделе...
      1. VictorB Звание
        VictorB
        +5
        Сегодня, 15:23
        Второй на неделе...

        А на первом на неделе что решили?
        Или дежурное мероприятие, на которое и внимание обращать не стоит?
        Принимают ли на совбезах стратегические решения? Тут меня память подводит.
        1. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          0
          Сегодня, 15:24
          Напрягите память.Февраль 2022 го.
          1. VictorB Звание
            VictorB
            +5
            Сегодня, 15:30
            А после февраля 22 г.?

            И, как оказалось, в феврале 22 вопрос проработали явно недостаточно серьезно.
            1. dmi.pris1 Звание
              dmi.pris1
              +2
              Сегодня, 15:59
              Этот вопрос непроработали гораздо раньше этого февраля.Просто попытались шашкой наголо..Только шашечка оказалось коротковатой и незаточенной.Я к чему это все.Собрать Совбез,это все ,на что способен ВВП.Да и анонсировать погромче,для вида,что пытаемся предпринять
            2. Stas157 Звание
              Stas157
              +3
              Сегодня, 16:08
              Цитата: VictorB
              вопрос проработали явно недостаточно серьезно.

              Нарышкин всем своим видом об этом давал понять.
          2. Гаврило Принцип Звание
            Гаврило Принцип
            0
            Сегодня, 16:23
            При этом Путин потребовал, чтобы Нарышкин высказался прямо. «Говорите прямо», — строго заявил президент.
      2. Гаврило Принцип Звание
        Гаврило Принцип
        0
        Сегодня, 16:04
        На нём наверняка выступит Дмитрий Анатольевич.
      3. seamen2 Звание
        seamen2
        +1
        Сегодня, 16:38
        *Анонсирован Совбез.Второй на неделе*...

        за неимением флота...
        на совбезе будут подняты всего 2 вопроса:
        1. кто виноват?
        2. что делать?
        *отнять у ДАМа планшет*-- принято единогласно.
        *М. Захаровой -- выдать молоко за вредность*
    4. sak1969 Звание
      sak1969
      0
      Сегодня, 17:01
      VictorB (Victor)
      России надо что-то делать. Дальше делать вид, что все хорошо - не хорошо, и кончится совсем плохо. Но вот что делать - вопрос.
      Надо завязывать с теневым флотом. (Лавочку прикрыли.)
      1. VictorB Звание
        VictorB
        0
        Сегодня, 17:23
        Надо завязывать с теневым флотом.

        Возможно, что и так.
        Однако, что делать, если главные на сегодня потребители российских углеводородов - Китай и Индия, - опасаясь американских санкций, отказываются принимать танкеры под российским флагом?
        Появление "теневого флота" это же не чья-то прихоть, это был, как сейчас говорят, лайфхак.
  2. Сергей Викторович Королев Звание
    Сергей Викторович Королев
    +11
    Сегодня, 15:09
    Так и добывать нефть нет нужды. Захватывай танкеры и продавай. Лепота!
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      -1
      Сегодня, 16:04
      А что нам мешает захватить газовозы,к примеру?Раз пошла такая пьянка?А !своего Моргана и Кидда нет с флотом...Да и вообще....Слова только матерные
  3. nobody75 Звание
    nobody75
    -4
    Сегодня, 15:15
    Амеры пилят сук на котором сидят. Если они продолжат захват танкеров рухнет вся система торговли нефтью с опорой на доллар. Поставочные фьючерсы превратиться в бумагу ( привет Гринспену), а сколько "бумажной нефти" у фондов в США?
    С Уважением
    1. canelo Звание
      canelo
      +7
      Сегодня, 15:21
      Танкеры теневого флота перевозят нефть, которая не продается на бирже, тем более по срочным контрактам. И тем более за доллары. Они просто имеют такую возможность захватывать, и захватывают.
      1. nobody75 Звание
        nobody75
        -6
        Сегодня, 15:35
        Танкеры теневого флота перевозят нефть, которая не продается на бирже

        Вы в этом уверены? У меня другая информация... Если поставки морем не будут работать как часы нефтедоллару придет конец.
        С Уважением
        1. canelo Звание
          canelo
          +5
          Сегодня, 15:37
          Так давайте заключим пари! Если через 3 месяца нефтедоллару не придет конец - будете кукарекать? А если придет - то я) Свидетелей вон сколько...
          1. nobody75 Звание
            nobody75
            -1
            Сегодня, 15:57
            Простите, а почему срок в 3 месяца? И как Вы себе представляете "конец". Для меня "конец" нефтедоллара - это переход к расчетам за нефть в других валютах, в основном в юанях. Но где мы с Вами возьмем достоверную статистику?
            С Уважением
            1. canelo Звание
              canelo
              +4
              Сегодня, 16:04
              Ну сами обозначьте срок, вы же считаете, что нефтедоллару придет конец, так поставьте сроки. Определить валюту расчетов просто. Вот крупнейшие биржи, где продается более половины нефти в мире:
              Нью-Йоркская товарная биржа
              Лондонская межконтинентальная биржа
              Сингапурская товарная бирже.
              Если хотя бы на одной из них котировки на нефть будут определяться не в долларах, а в иных валютах - я проиграл.
              1. nobody75 Звание
                nobody75
                -3
                Сегодня, 16:08
                Простите, а Вы на бирже торгуете? Котировки на фьючерс могут определяться в чем угодно. Вам терминал даже рублевый счет во всех валютах покажет. Нужна статистика по базовым контрактам, а не по производным инструментам.
                С Уважением
                1. canelo Звание
                  canelo
                  +3
                  Сегодня, 16:20
                  Да куда мне) И я не думаю, что тут многим интересны ваши познания в этой сфере, здесь другая тематика. Без разницы, что спотовые, что фьючерсные контракты нефти продаются в долларах. Терминал вам может показывать и в слонах, и в попугаях, но покупать, или продавать вы будете в той валюте, в которой контракт котируется. Сам механизм биржевой торговли не предусматривает иного метода, там стакан: 10 контрактов на продажу, 10 на покупку, 2 наиболее близких друг к другу определяю цену контракта. Если будете считать в разных валютах, встанет вопрос по какому курсу считать, а там своя биржа) Вот котировки в Лондоне https://www.ice.com/products/219/Brent-Crude-Futures/data?marketId=5884696 . В Нью Йорке они понятно в чем считают.
                  1. nobody75 Звание
                    nobody75
                    -2
                    Сегодня, 16:23
                    И толку от этих котировок? Вы серьезно считаете, что все контракты на бирже до экспирации доходят? Вы уверены, что вся "бумажная нефть" физическими поставками закрывается?
                    С Уважением
                    1. canelo Звание
                      canelo
                      +2
                      Сегодня, 16:41
                      Доходят до экспирации абсолютно все. И абсолютно все закрываются физическими поставками. Вы отходите от темы вопроса.
                      1. nobody75 Звание
                        nobody75
                        -1
                        Сегодня, 16:45
                        Расчетные фьючерсы на нефть "абсолютно все" до экспирации доходят?
                        Они в "теме" ценообразования не участвуют? Вы серьезно???
                        С Уважением
                    2. canelo Звание
                      canelo
                      +2
                      Сегодня, 16:52
                      А можно меньше вопросов и больше фактуры?

                      Как происходит экспирация нефтяного фьючерса:

                      Каждый фьючерсный контракт имеет фиксированную дату экспирации, которая наступает независимо от действий участников рынка. Это как дата вылета самолёта — рейс состоится по расписанию, вопрос лишь в том, будешь ли ты на борту.

                      За несколько дней до этой даты большинство спекулянтов закрывают свои позиции или перекатывают их в следующий месяц. Им не нужна физическая нефть — они зарабатывают на движении цены.

                      В день экспирации торги по контракту прекращаются навсегда. Биржа фиксирует финальную расчётную цену. Контракт как инструмент перестаёт существовать.

                      На следующий день продавцы, которые остались в позиции, заявляют о намерении поставить нефть. Клиринговая палата связывает их с покупателями.

                      В течение следующих десяти дней происходит физическая поставка в Кушинге: нефть переходит от продавца к покупателю, деньги идут в обратном направлении.

                      Ключевой момент: экспирация произойдёт в любом случае. Участник рынка выбирает лишь своё участие — выйти заранее или дойти до поставки. Сам контракт истечёт по расписанию, это неизбежно.

                      Слив от пари засчитан)
                      1. nobody75 Звание
                        nobody75
                        -2
                        Сегодня, 16:59
                        Вы меня рассмешили!!! Во первых мне Ваше пари не интересно. Во вторых весело про "Кушенг"!!! Весь сайт ВО смеется!!! но к "теме"
                        Ниже график расчетного фьючерса на нефть на Московской бирже!
                        Номинирован в долларах... Как Вы думаете расчет в по нему в долларах происходит? А поставка в США в Кушенг!!! АГА!!! И кто Вам помешает этот контракт купить? Из Кушенга бочку с нефтью Вам "Почта России" доставит?
                        С Уважением
              2. nobody75 Звание
                nobody75
                -1
                Сегодня, 16:20
                Знаете что такое базовый актив фьючерса? И что торгуется на биржах?
                С Уважением
                1. canelo Звание
                  canelo
                  +2
                  Сегодня, 16:41
                  Знаю. не уходите от вопроса
                  1. nobody75 Звание
                    nobody75
                    -1
                    Сегодня, 16:47
                    И что же это для нефти? И чем торгует биржа? Вы там хоть одну физическую бочку с "черной жижей" видели?
                    С Уважением
                2. canelo Звание
                  canelo
                  +2
                  Сегодня, 16:53
                  Знаю, но никакого отношения к теме вопроса и тематике сайта это не имеет
        2. Гаврило Принцип Звание
          Гаврило Принцип
          +2
          Сегодня, 16:05
          Ага. И Америке придёт кирдык.
          1. nobody75 Звание
            nobody75
            -1
            Сегодня, 16:09
            Почему придет кирдык? Я этого не писал... Гораздо интереснее судьба доллара США...
            С Уважением
  4. rs777 Звание
    rs777
    -4
    Сегодня, 15:17
    Это - очередная потеря лица мидом и гарант ом. Ну, им не привыкать.
  5. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +3
    Сегодня, 15:17
    Нам преподносят информацию так, как будто эти танкеры с нефтью - собственность России.
    «Если правда оно, ну, хотя бы на треть»

    То российской власти делать отрешённое лицо уже неприлично...
  6. Severok Звание
    Severok
    +1
    Сегодня, 15:17
    Интересно, выкачают янки из танкеров нефть, потом что? Под своим флагом танкеры оставят ходить? Утопят? Продадут? И что, владельцы судов это проглотят? Чем дальше, тем интереснее....
    1. canelo Звание
      canelo
      0
      Сегодня, 15:30
      - Послушай, Рабинович! Я не буду тебя задерживать, ничего не буду делать - ты только скажи, что ты воруешь?
      - Тачки...
    2. Веня Сельников Звание
      Веня Сельников
      +2
      Сегодня, 16:31
      Поскольку это теневой флот, то юридически он защищён слабо, практически никак. Его недаром создавали - в обход нормальных процедур регистрации, через кучу подставных лиц. Потому и все эти фокусы с быстрой сменой флага никого не пугают. Флагов-то у тебя припрятано на камбузе может быть много, но чтобы потом этот флаг тебя защищал - уже совсем иная песня! Это было ясно с самого начала.
  7. 123_123 Звание
    123_123
    +2
    Сегодня, 15:19
    Причем китайские не трогают. Тоже с венесуэльской нефтью. Надо решительнее действовать, а не только говорить.
  8. Десница ока Звание
    Десница ока
    +1
    Сегодня, 15:22
    И, в тему... -
    США до сих пор не выполнили обещание освободить двух российских членов экипажа танкера «Маринера» (Mariner, прежде — Bella 1). Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции 20 января..

    https://www.kommersant.ru/doc/8362729
  9. Владимир М Звание
    Владимир М
    +3
    Сегодня, 15:24
    Интересно о чем мы "договариваемся" с этими "пиратами"?
    1. Stas157 Звание
      Stas157
      +1
      Сегодня, 16:14
      Цитата: Владимир М
      Интересно о чем мы "договариваемся" с этими "пиратами"?

      А чем эти пираты хуже афганских моджахедов или же сирийских бармалеев?
      1. Владимир М Звание
        Владимир М
        +2
        Сегодня, 16:19
        Ну хоть так нагло пока не плевали в нас.
        Но сейчас посмотрят на Дони и тоже начнут плевать.
        Ну и то что мы устраиваем "обнимашки" с сирийскими и афганскими бармалеями - это не ко мне вопрос.
  10. Филин Звание
    Филин
    +4
    Сегодня, 15:27
    Спасайте Кубу, конвоируйте танкеры с нефтью из Венесуэлы на Кубу, без нефти экономика Кубы разрушается, или опять продаём своих друзей и союзников?
  11. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 15:29
    Большое человеческое спасибо Трампу - я и не знал что у нас столько танкеров под Российским флагом .
    В 2020 г в мире было только 2 428 популярных танкеров типоразмеров: VLCC - 623,Суэцмакс - 490,Афромакс - 900 ,Панамакс - 415.
    Блюмберг теневой флот в мире 600 ед.У американцев очень много работы ,ловить и одновременно покупать нашу нефть через посредников. wassat
  12. Грица Звание
    Грица
    -2
    Сегодня, 15:32
    Ситуация изменится только тогда, когда на танкере будет отряд ЧВК, вооруженные крупнокалиберным пулеметом и ПЗРК. А сам танкер заминирован и рвануть может в любое время по сигналу
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      +4
      Сегодня, 15:36
      Сомнительно, что ЧВК сможет защитить танкер от армейских подразделений.
    2. Гаврило Принцип Звание
      Гаврило Принцип
      +2
      Сегодня, 16:11
      Да, и разместить самолёты с лётчиками-камикадзе...
  13. Andrey_5 Звание
    Andrey_5
    +1
    Сегодня, 15:34
    Мне может кто-то объяснить без мутной воды, что российский теневой флот делает в Внесуэле, у которой как бы своей нефти валом?
    1. Дмитрий Ригов Звание
      Дмитрий Ригов
      +1
      Сегодня, 15:46
      Венесуэльская нефть слишком тяжелая для добычи, на помощь приходит легкая российская/иранская нефть/нафта, которая используется в качестве примеси.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 15:58
      Цитата: Andrey_5
      Мне может кто-то объяснить без мутной воды, что российский теневой флот делает в Внесуэле

      Российский флот, это под гос флагом России, но сейчас государственных компаний почти не осталось.
      Частные фирмы в большинстве, регистрируют свои суда под дешёвый флаг, фирмы зарегистрированы в любой удобной стране. Ну и как вы будете сопровождать танкер с флагом Мальты, фирмой находящейся на Карибах.
    3. nobody75 Звание
      nobody75
      0
      Сегодня, 16:17
      Мне может кто-то объяснить без мутной воды

      Изначально, до всех санкций, была договоренность по обмену. Мы закрывали Венесуэльские контракты в европе, а они наши контракты в латинской америке. В основном на Кубе. Потом Сечин выкупил там месторождения и мутно передал их "Зарубежнефти"... Так что без мутной воды не получиться.
      С Уважением
  14. vadi64 Звание
    vadi64
    -2
    Сегодня, 15:34
    Пора уже направлять корабли сопровождения танкеров, хоть караванами. Иначе так и будем утираться
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      0
      Сегодня, 15:46
      А есть ли корабли для сопровождения?
      И дело даже не в том есть корабли для сопровождения или их нет, а в отсутствии "смелости" у "ответственных работников".
  15. sirGarry Звание
    sirGarry
    -1
    Сегодня, 15:36
    Минировать эти танкеры надо, а когда начнут нефть откачивать в порту - жахнуть! Чтобы даже приблизиться боялись! Опять же экология в портах будет замечательная!
    1. Lako Звание
      Lako
      +3
      Сегодня, 16:08
      А набрать экипаж на заминированный танкер, вы попробуете? Или уговорить частную компанию, предоставить судно, что бы с ним распрощаться, да еще и выплатить штрафы за экологическую катострофу?
      1. Виктор Ленинградец Звание
        Виктор Ленинградец
        +1
        Сегодня, 16:16
        Э не!
        Так просто тут не отделаешься. Обвинят в международном терроризме и введут реальную блокаду. Чем мы ответим, кроме МИДовских соплей, в таком случае - непонятно.
  16. Правдодел Звание
    Правдодел
    +2
    Сегодня, 15:36
    «Пираты Карибского моря»: ВС США захватили седьмой нефтяной танкер

    Только один вопрос: пираты США наши танкеры захватывают или Китая. Если - наши, то мы что и отвечать на пиратство не будем!?
  17. patxi46 Звание
    patxi46
    0
    Сегодня, 15:42
    Все согласовано. Вы не можете уничтожить глубинное государство США. не разрушая США
  18. carpenter Звание
    carpenter
    -1
    Сегодня, 15:42
    Вашингтон не ратифицировал Конвенцию ООН по морскому праву от 1982 года. Выходит, что в этой части для США закон вроде как и не писан.
    США и родились на пиратстве работорговле, это у них на генном уровне. Мы этому не удивляемся, пусть европейцы удивляются, когда пираты высадятся в Гренландии.
  19. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    +3
    Сегодня, 15:44
    Господин президент РФ, ваш ход )))
  20. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -2
    Сегодня, 15:55
    Забавно смотреть на " шуршащие" танкера с российской нефтью по Балтийском морю - равняйсь ,смирно. Да ладно расслабьтесь мы российскую нефть везём - воросы есть? НЕТ? Молодцы .Мы свою нефть защищаем из России - защищаем.У нас своей нефти 9,8 млн барелей в день добывается ,нам венесуэльская нефть - как зайцу пятая нога.
  21. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    0
    Сегодня, 15:58
    Ну все понятно, значит, те страны, чья это нефть или танкеры, они должны создавать конвои танкеров, сразу штук по 10 и более, и проводку этих конвоев прикрывать эскадрами военных флотов этих стран, эсминцы, крейсера, противолодочные корабли, АПЛ, эсминцы ПВО. При нападении на конвой вести боевые действия с противником. Может быть даже включать в состав конвоя авианосец
    1. Гаврило Принцип Звание
      Гаврило Принцип
      +3
      Сегодня, 16:15
      Да где же вы раньше то были. Срочно телеграфируйте в Генштаб.
      1. gribanow.c Звание
        gribanow.c
        0
        Сегодня, 16:28
        Мне что, если кто-то кто отвечает за это, распыляет по морям и океанам народное достояние, то мне почему-то должно быть больше всех надо? laughing
  22. Ирек Звание
    Ирек
    -2
    Сегодня, 16:01
    Очень сладкая тема для ципсошных гнид , вон как слетелись.
  23. matwey Звание
    matwey
    +1
    Сегодня, 16:10
    Американские военные вчера вновь захватили танкер, который причислили к «теневому нефтяному флоту» России.
    ,

    По данным американского Минфина, танкер входит в так называемый «теневой флот», который перевозит нефть из санкционированных государств, таких как Венесуэла, Иран и Россия.


    По данным СМИ, судно Sagitta связано с гонконгской компанией Sunne Co Ltd и шло под флагом Либерии, до декабря 2024 года ходило под флагом Панамы. Еще 10 января 2025 года в пресс-релизе Министерства финансов США танкер «Сагитта» был назван частью так называемого «теневого флота России». Судно также включено в санкционные списки ЕС и Британии.


    По чему все решили что это танкер принадлежит россии, а ну да америка так сказала, значит так оно и есть...
    1. Веня Сельников Звание
      Веня Сельников
      +1
      Сегодня, 16:41
      Правильное рассуждение! Ну захватили и захватили, нам-то чего. Пусть настоящие владельцы волнуются, а Россия тут не причём. Вот если Либерия возмутится, и потребует к ответу за арест своего судна - ну, это их право!
  24. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 16:22
    " Теневой флот России " - это не флот России .Это мировой теневой флот - возящий российскую нефть ,за которую должны на владельцев танкеров развергаться кары небесные .А им насрать .Возить санкционную нефть прибыльно ,её перевозка стоит 1,5 а иногда в 2раза дороже чем какой-то возить какой-то Вrent. lol
  25. Гаврило Принцип Звание
    Гаврило Принцип
    +2
    Сегодня, 16:34
    "Пока на Западе пытаются "отменить" все русское, наши валенки уверенно выходят на международные рынки".
    Официальный представитель МИД М.Захарова
  26. Грац Звание
    Грац
    -1
    Сегодня, 16:42
    а где наши Бэки?, устройте им террор или слабо?
  27. nordscout Звание
    nordscout
    +2
    Сегодня, 16:44
    Судя по российской "импотенции", относительно своего нефтеналивного флота, пусть и "серого", нынешнее, его, "бытие," в "объятиях" ССО США, кого - то , его нынешнее бытие, " сильно" устраивает, в российских властных структурах... Вероятно, множит, чью -то величину счёта в "забугорном" банке, за вычетом евро - американских "комиссионных"... А, мы, всё "трииндим" о международном уважении, суверенитете и прочих геополитических "примочках" и молчим о собственном стратегическом развитие и государственной идеологии с национальными ценностями...
  28. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 16:45
    Цитата: VictorB
    Боюсь, что выражение озабоченности и даже осуждение самого Путина лишь раззадорит противника
    Скорее, рассмешит! laughing
  29. olbop Звание
    olbop
    0
    Сегодня, 17:13
    Карибское море янки явно считают своим, и противодействовать этому, увы, не сможет никто, ни Россия, ни Китай. А остальным это до лампочки. Сей танкер, как и другие в Карибском море, при захвате явно перевозил не российскую нефть и вряд ли принадлежал российским судовладельцам. Так что не стоит сильно горевать. Хотя такие меры опасны тем, что могут отвернуть зарубежных судовладельцев от перевозки уже российской нефти.
  30. AlexFly Звание
    AlexFly
    0
    Сегодня, 17:21
    Значит "законные" танкеры надо топить....