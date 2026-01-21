Handelsblatt: Европа променяла российский газ на зависимость от США

Отказ от российских энергоносителей обернулся для Европы новой уязвимостью – на этот раз американской. Зависимость ЕС от поставок топлива из США создает прямые геополитические риски, особенно на фоне притязаний Вашингтона на Гренландию. Об этом пишет Handelsblatt со ссылкой на совместное исследование берлинского института экологии, нидерландского Клингендаля и норвежского института международных отношений.Ключевая проблема – СПГ. США заняли доминирующее положение в поставках сжиженного природного газа в Европу, а наиболее зависимой страной оказалась Германия.По данным Минэкономики ФРГ, в 2025 году 92% всего СПГ, поступившего в немецкие терминалы, прибыло именно из США. Фактически Берлин сменил одного поставщика на другого, причем с куда более жесткой политической повесткой.Авторы исследования называют ситуацию «парадоксальной»: после отказа от российских энергоносителей в ЕС сложилось представление, что поставки из одной страны можно считать «полностью диверсифицированными», если эта страна – не Россия. В результате энергетическая безопасность подменяется политической лояльностью, а стратегические риски игнорируются.На фоне разговоров в Вашингтоне о «приобретении» Гренландии и тарифного давления на европейских союзников зависимость от американского газа превращается из экономического решения в инструмент влияния. По большому счету, Европа добровольно поставила себя в положение, где энергетический кран находится в руках партнера, все чаще говорящего языком ультиматумов.

