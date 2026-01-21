Handelsblatt: Европа променяла российский газ на зависимость от США

Отказ от российских энергоносителей обернулся для Европы новой уязвимостью – на этот раз американской. Зависимость ЕС от поставок топлива из США создает прямые геополитические риски, особенно на фоне притязаний Вашингтона на Гренландию. Об этом пишет Handelsblatt со ссылкой на совместное исследование берлинского института экологии, нидерландского Клингендаля и норвежского института международных отношений.

Ключевая проблема – СПГ. США заняли доминирующее положение в поставках сжиженного природного газа в Европу, а наиболее зависимой страной оказалась Германия.



По данным Минэкономики ФРГ, в 2025 году 92% всего СПГ, поступившего в немецкие терминалы, прибыло именно из США. Фактически Берлин сменил одного поставщика на другого, причем с куда более жесткой политической повесткой.

Авторы исследования называют ситуацию «парадоксальной»: после отказа от российских энергоносителей в ЕС сложилось представление, что поставки из одной страны можно считать «полностью диверсифицированными», если эта страна – не Россия. В результате энергетическая безопасность подменяется политической лояльностью, а стратегические риски игнорируются.

На фоне разговоров в Вашингтоне о «приобретении» Гренландии и тарифного давления на европейских союзников зависимость от американского газа превращается из экономического решения в инструмент влияния. По большому счету, Европа добровольно поставила себя в положение, где энергетический кран находится в руках партнера, все чаще говорящего языком ультиматумов.
  topol717
    topol717
    0
    Сегодня, 15:48
    Да это все видели и все понимали. Только кролик бессилен против удава.
    knn54
      knn54
      0
      Сегодня, 16:35
      Европа не отказалась-она их покупает у США.
      Kotofeich
        Kotofeich
        0
        Сегодня, 16:49
        Цитата: knn54
        Европа добровольно поставила себя в положение,

        Европа поставила себя не в положение, а в позу, коленно-локтевую.
  Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    +6
    Сегодня, 15:49
    ❝ Европа променяла российский газ на зависимость от США ❞ —

    — Соскочила с российской газовой иглы прямо на американскую газовую клизму ...
  Jacques Sekavar
    Jacques Sekavar
    0
    Сегодня, 15:59
    Европа променяла российский газ на зависимость от США - если нет или не хватает своего, вынужден закупать на стороне, а продадут или нет в этом и есть зависимость
    carpenter
      carpenter
      +4
      Сегодня, 16:31
      Цитата: Jacques Sekavar
      вынужден закупать на стороне, а продадут или нет в этом и есть зависимость

      Очень старый анекдот , который подходит к Европе:
      "Самолёт упал в Сахаре, остались живыми какл с мешком сала и еврей с мешком золота. Шли пора обедать, еврей и говорит - давай в базар поиграем, какл согласился и положил несколько маленьких кусков сала. Еврей спрашивает - сколько стоит самый маленький кусочек, какл отвечает - мешок золота. Еврей - ты где такие цены видел ? На что получил ответ -
      Пройдись по всему базару и найди дешевле !!!!
      Вот в таком же положении сейчас и Европа. Пройдись по базару.....
  tralflot1832
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 16:03
    Выбор европейцев исповедующих демократические ценности надо уважать.Газпрём я смотрю хорошо поработал по газификации России в прошлом году.Да и планов громадьё .Но он как та гордая птица - пИнгвин , пока пинка не дашь не полетит. wassat
    carpenter
      carpenter
      +1
      Сегодня, 16:19
      Цитата: tralflot1832
      Выбор европейцев исповедующих демократические ценности надо уважать.

      Уйдя от тоталитарного газа, Европа получила истинно "демократические ценности", но они стоят дороже.
  carpenter
    carpenter
    +2
    Сегодня, 16:16
    По большому счету, Европа добровольно поставила себя в положение, где энергетический кран находится в руках партнера, все чаще говорящего языком ультиматумов.
    Это называется западная демократия и "Энергетическая безопасность Европы".
    Какие красивые слова, про то как мошенники развели "бабульку" на бабки.
  михаил3
    михаил3
    +2
    Сегодня, 16:26
    Американцы десятилетиями вкладывались в европейскую политику. Воспитывали тамошних политических деятелей буквально со школьной скамьи. Теперь собирают урожай - европейские политики все как один политические пигмеи, наркоманы и настолько тупы, что обгоняют по этому показателю даже европейских избирателей (а это очень, очень непросто!). Эти люди буквально дали уничтожить свои страны, изо всех сил способствуя их разрушению. Глядеть как то жутковато даже...
  rocket757
    rocket757
    0
    Сегодня, 16:31
    Большой брат бдит и не допустит, что б его интересами манкировали.
  Schneeberg
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 16:41
    США заняли доминирующее положение в поставках сжиженного природного газа в Европу, а наиболее зависимой страной оказалась Германия
    Вот и кушайте теперь молекулы свободы! Только не подавитесь!
  sedoj
    sedoj
    0
    Сегодня, 16:49
    после отказа от российских энергоносителей в ЕС сложилось представление, что поставки из одной страны можно считать «полностью диверсифицированными», если эта страна – не Россия.

    Ну да - =ахрен нам "Пятёрочка", закупимся лучше во "ВкусВилл". Вот токма денюжков на всё стало как-то не хватать.