Туск: Европа не должна проявлять слабость ни перед врагами, ни перед союзниками

1 682 17
Европа не должна проявлять слабость ни перед врагами, ни перед союзниками. Европейцам не стоит быть умиротворенными.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на своей странице в соцсети.



Чиновник пишет:

Умиротворение означает отсутствие результатов, только унижение.

По его мнению, ответом на любые притязания извне должны стать европейская напористость и уверенность в своих силах.

В заявлении Туска просматривается явный намек на американские претензии на принадлежащий Дании остров Гренландия, которые неоднократно предъявлял президент США Дональд Трамп.

На какое-то время главе Белого дома удалось усыпить бдительность союзников по НАТО своими миротворческими инициативами и горячим стремлением стать обладателем Нобелевской премии мира. В 2009 году ее получил один из его предшественников на президентском посту – Барак Обама, причем не успев совершить ничего выдающегося, так сказать, авансом.

И когда премия Трампу не досталась, он напомнил миру о своей способности преподносить «сюрпризы» как противникам, так и союзникам. Ведь его точно нельзя упрекнуть в примитивности и ординарности мышления.

Внимание мировой общественности сейчас полностью сосредоточено на Гренландии. А в странах ЕС крепнет осознание того, что им стоит приберечь для себя оружие и деньги, а не раздавать их направо и налево. Также они начинают понимать, что так называемое «Североатлантическое единство» – не более чем фикция.
  1. Ирек Звание
    Ирек
    +3
    Сегодня, 16:00
    Потомок нациста возомнил себя всесильной вонючей гиеной.
    1. Мини Мокик Звание
      Мини Мокик
      +2
      Сегодня, 16:39
      Вонючей вроцлавской колбаской 🌭
  2. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
    Дмитрий Михайлович Серегин
    0
    Сегодня, 16:09
    "Европа не должна проявлять слабость ни перед врагами, ни перед союзниками." Словесная эквилибристика набирает обороты...
  3. Лимон Звание
    Лимон
    0
    Сегодня, 16:16
    О даже как. Поганый рот пшека начал говлрить за всю гомосячью европу.)))
  4. Сергей Викторович Королев Звание
    Сергей Викторович Королев
    +1
    Сегодня, 16:17
    Великий победитель? Семерых одним ударом?
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 16:57
      Цитата: Сергей Викторович Королев
      Семерых одним ударом?

      И это только до обеда...
      Нобелевских премий на всех не хватит...
  5. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    +1
    Сегодня, 16:20
    ЕС как союзник США по НАТО оказался в очень интересном положении, как в известном произведении О. Генри «Дороги, которые мы выбираем»:
    — Ты не поверишь, Боб, — вздохнул он, — как мне жаль, что твоя гнедая сломала ногу.
    — Мне очень неприятно это говорить, но место есть только для одного. Боливар выдохся, и двоих ему не снести.
  6. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    0
    Сегодня, 16:29
    Вот это Туск рубанул. Интересно когда он это скажет прямо в глаза Рыжему.
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 16:30
    Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на своей странице в соцсети.
    . Странно, последнее время польских не слышно... на большого брата тявкать не сподручно, наверное.
  8. Уарабей Звание
    Уарабей
    +1
    Сегодня, 16:35
    Забавно будет смотреть как все они потом дружно забьются под корягу, после того как недавно боевито разевали свои рты. Как вот им самим не стремно? Или они реально настолько тупы, что уверены в том, что не переобуются в ближайшее-же время?
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 17:09
      Цитата: Уарабей
      Как вот им самим не стремно? Или они реально настолько тупы, что уверены в том, что не переобуются в ближайшее-же врем

      Не стрёмно им. Это общая тенденция.
      Посмотрите, как сегодня делаются "сенсационные новости" в СМИ: пукнул в лужу - и волна пошла. Гонорар выписали, обсуждение пошло, цитируемость заработал. Вобщем, на сегодня свою "Минуту славы" получил. А завтра случится ещё чего-нибудь и завтра про то, что он брякнул сегодня, никто не вспомнит.
      Так и эти. Сегодня, руководствуясь моментом, можно любую чушь сморозить - завтра никто не вспомнит.
  9. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 16:40
    В 2009 году ее получил один из его предшественников на президентском посту – Барак Обама
    Обама получил, а Трамп нет? Непорядок! wink
  10. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 16:43
    По его мнению, ответом на любые притязания извне должны стать европейская напористость и уверенность в своих силах.
    И где эта напористость и уверенность, когда на защиту Гренландии Европа выделила а целых 15 гренадёров. Сказал раз, сделай два, ваш ход панове Туск, «Вы одну ногу слегка отставьте в сторону, а вторую присогните в колене и перенесите на неё вес тела» !
  11. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 16:43
    Полски пан не понял, на что пожаловался. Старый клоун того же мнения - бей своих, чтобы чужие боялись.
  12. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 17:03
    Туск: Европа не должна проявлять слабость ни перед врагами, ни перед союзниками

    При диарее расслабляться чревато...С Европой это очень заметно и наглядно. Вам пора вернуться в исходное состояние, а не изображать из себя единое сообщество. Каждая страна должна сама решать свою судьбу, а не прятаться за широкие спины и не бегать на цырлах перед евробоссами...
  13. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    0
    Сегодня, 17:04
    клоун..ну пусть Польша первой отпор даст..откажется от всех плюшек матрасных..базы выведет со своей территории..от зжиж.газа откажется из СШП
  14. Сибирский цирюльник Звание
    Сибирский цирюльник
    0
    Сегодня, 17:25
    А между тем, Трамп жгёт:
    Ветрогенераторы устанавливают только идиоты, посмотрите на Британию — Трамп.
    Трамп провёл урок истории на форуме в Давосе: «Мы великодушно отдали Гренландию Дании и были дураками. Германия захватила Данию за 6 часов во Второй мировой войне, а мы их спасли. Они очень неблагодарные».
    ...Гренландия принадлежит США...
    «Путин позвонил мне и сказал "невероятно, ты завершил конфликт, который длился 30 лет"» — Трамп о мире между Арменией и «Абер-байджаном».
    Трамп: Я помирил много стран, и не прошу о многом. США просто нужна Гренландия, она уже была нашей, но мы её зачем-то отдали.
    Трамп высмеял очки Макрона: Что, черт возьми, случилось с Макроном? ...
    Давос..