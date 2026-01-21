Туск: Европа не должна проявлять слабость ни перед врагами, ни перед союзниками
Европа не должна проявлять слабость ни перед врагами, ни перед союзниками. Европейцам не стоит быть умиротворенными.
Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на своей странице в соцсети.
Чиновник пишет:
По его мнению, ответом на любые притязания извне должны стать европейская напористость и уверенность в своих силах.
В заявлении Туска просматривается явный намек на американские претензии на принадлежащий Дании остров Гренландия, которые неоднократно предъявлял президент США Дональд Трамп.
На какое-то время главе Белого дома удалось усыпить бдительность союзников по НАТО своими миротворческими инициативами и горячим стремлением стать обладателем Нобелевской премии мира. В 2009 году ее получил один из его предшественников на президентском посту – Барак Обама, причем не успев совершить ничего выдающегося, так сказать, авансом.
И когда премия Трампу не досталась, он напомнил миру о своей способности преподносить «сюрпризы» как противникам, так и союзникам. Ведь его точно нельзя упрекнуть в примитивности и ординарности мышления.
Внимание мировой общественности сейчас полностью сосредоточено на Гренландии. А в странах ЕС крепнет осознание того, что им стоит приберечь для себя оружие и деньги, а не раздавать их направо и налево. Также они начинают понимать, что так называемое «Североатлантическое единство» – не более чем фикция.
Информация