Сообщников Ермака и Зеленского снова поймали на краже из бюджета

На Украине всплыл очередной эпизод с «зеленой энергетикой», которая оказалась золотой жилой для приближенных к Банковой. Из бюджета похищено 141,3 млн гривен – деньги уходили по «зеленому» тарифу за электроэнергию, которой в реальности не было.

Речь идет о солнечных электростанциях в Васильевском районе Запорожской области. Объекты были освобождены от украинского режима российскими военными, но компании продолжали отчитываться о выработке и исправно получать оплату – несмотря на то, что энергия физически не поступала в украинскую энергосистему. Бумаги шли, а вот киловатты – нет.



По данным нардепа Ярослава Железняка, ключевым фигурантом дела стал бывший заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма. Под подозрением также его брат Олег. Именно эта «семейка», как утверждается, контролировала предприятия, оформлявшие фиктивную генерацию.

Схема до боли знакомая: статус «зеленого» проекта, гарантированный тариф, отчеты о выработке – и бюджетные миллионы уходят в карман, пока страна живет в режиме веерных отключений и экстренных заимствований. При этом речь идет не о частной инициативе где-то на периферии, а о людях из ближайшего окружения Зеленского и Ермака.
21 комментарий
  1. Ирек Звание
    Ирек
    +5
    Сегодня, 16:03
    Вот уж действительно сенсационная сенсация , хахло чой-то украло , в них это генетически заложено.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 16:07
      Ирек hi ,ага дело Мидича заглохло,а тут прям скандал и тихий ужас.
      1. astepanov Звание
        astepanov
        +4
        Сегодня, 16:59
        Цитата: Ропот 55
        дело Мидича заглохло,а тут прям скандал и тихий ужас.

        Нечего на зеркало пенять. Тут бы со своими разобраться. На Чубайса бочку катят, завели два "дела" на 17 млрд. рубликов, хочут имущество и счета арестовать - а он уже больше трех лет, как сбежал в места, откуда нет экстрадиции, имущество распродал, денюжку перевел. Так и видится: "Толян, ты как, бабло перевел? Недвижимость распродал? Ну и хорошо, мы тебе "дело" шить будем. Порядок такой. Подельников предупреди, чтобы драли когти. Чё надо будет - звони".
        Это ему еще Красноярскую ГЭС не припомнили и разорение "Лиотеха". Но в вот что интересно: от Лиотеха остались рожки да ножки, а уже "открыт" монструозный завод литий-ионных аккумуляторов в Калининграде, и достраивается такой же в Подмосковье - При том, что нет отечественного производства солей лития, электролита, активных материалов и тьмы прочего. Это не хождение по граблям: это подготовка к воровству.
        А все ли помнят, как в начале СВО контрактники сами покупали экипировку, которой почему-то не было на складах, зато было полно в розничной продаже? Кого-нибудь наказали? Нет.
        А куда делась зам. Шойгу по экономике генеральша Шевцова? Конфискован ли ее двухмиллиардный особняк? Сеть молчит, как рыба об лед. Но ходят слухи, что слиняла она к супостатам. И таких "дел", против которых игры Миндича - детские шалости, у нас выше крыши. Вот о чем нужно вопить на каждом углу. А украинцы - украинцы пусть воруют. Им же хуже, чем больше сопрут, тем слабее будут.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 16:09
      Цитата: Ирек
      Вот уж действительно сенсационная сенсация

      Сенсация не первый месяц, но вот нет ни одного виновного, даже в камере предварительного заключения, хотя Тимошенки предъявили, но она в этих сделках не фигурирует. И на кого же работает украинское НАБУ ???
      1. Аркадий007 Звание
        Аркадий007
        +1
        Сегодня, 16:27
        А то у нас всех проверили и посадили кого надо?
        1. carpenter Звание
          carpenter
          0
          Сегодня, 16:33
          Цитата: Аркадий007
          А то у нас всех проверили и посадили кого надо?

          Некоторых - да, но не всех, кто это заслужил.
    3. knn54 Звание
      knn54
      +1
      Сегодня, 16:48
      "Когда и какой бюрократ не был убежден, что Россия есть пирог, к которому можно свободно подходить и закусывать"? М.Е Салтыков-Щедрин.А чем Украина хуже?
      Вор если бы он/они украли 100,ну 1000 грн.А при таких суммах это уже" финансист/экономист"...
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 16:53
        Цитата: knn54
        А при таких суммах это уже" финансист/экономист"...
        И не только на Украине или в России - вон, ещё и в Глазго свой рыжий "экономист" теперь есть...
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 16:07
    А что так можно было .И что они у нас ещё покупали " на бумаге" ?Во дают !!!! good3 ляма зелени по нынешнему курсу .
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      0
      Сегодня, 16:23
      у мелкого жулья все можно, претит одно ,что все это щедро полито кровью
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 16:24
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    у мелкого жулья все можно, претит одно ,что все это щедро полито кровью

    Так они это и затевали с Россией повоевать.Не победить ,а повоевать.
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 16:28
    Да ладно, кто ж его посодит, он же... если не памятник, типа того, непосадимое.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 16:36
      Цитата: rocket757
      Да ладно, кто ж его посодит, он же... если не памятник, типа того, непосадимое.

      Да и чужого зятя не посадишь, у судьи тоже есть зять.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 16:38
        Их дела... никто этим не удивишь и вряд ли что то там может изменится, если не сломать всю систему власти.
        А кому это надо, вопрос?
  5. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 16:36
    Больше компромата, больше фактов коррупции обнародовать в гнилое болото.
  6. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 16:37
    деньги уходили по «зеленому» тарифу за электроэнергию, которой в реальности не было
    Фокусники, однако wink
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 16:45
      Цитата: Schneeberg
      Фокусники, однако

      Где какл прошёл, еврею делать нечего.
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 16:55
      Цитата: Schneeberg
      деньги уходили по «зеленому» тарифу за электроэнергию, которой в реальности не было
      Фокусники, однако wink

      Похоже, про "реверс" газа уже забыли...
  7. Франк Мюллер Звание
    Франк Мюллер
    0
    Сегодня, 16:43
    Такое впечатление, что все вдруг забыли поговорку: "В мутной воде ловить рыбку всегда сподручнее". А тот, кто у власти, не ворует. Он всего лишь "перераспределяет" казенные деньги. laughing
  8. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 16:48
    Для чубатых это позор нацыи, мелочь по карманам тырят. В суде примут во внимание и отпустят за полсуммы.
  9. kromer Звание
    kromer
    0
    Сегодня, 16:52
    Из бюджета похищено 141,3 млн гривен


    На Украине еще реально кто то обращает внимание на такие мелочи? Это при том что воруют сотнями миллионов долларов. Парадокс.