На Украине всплыл очередной эпизод с «зеленой энергетикой», которая оказалась золотой жилой для приближенных к Банковой. Из бюджета похищено 141,3 млн гривен – деньги уходили по «зеленому» тарифу за электроэнергию, которой в реальности не было.Речь идет о солнечных электростанциях в Васильевском районе Запорожской области. Объекты были освобождены от украинского режима российскими военными, но компании продолжали отчитываться о выработке и исправно получать оплату – несмотря на то, что энергия физически не поступала в украинскую энергосистему. Бумаги шли, а вот киловатты – нет.По данным нардепа Ярослава Железняка, ключевым фигурантом дела стал бывший заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма. Под подозрением также его брат Олег. Именно эта «семейка», как утверждается, контролировала предприятия, оформлявшие фиктивную генерацию.Схема до боли знакомая: статус «зеленого» проекта, гарантированный тариф, отчеты о выработке – и бюджетные миллионы уходят в карман, пока страна живет в режиме веерных отключений и экстренных заимствований. При этом речь идет не о частной инициативе где-то на периферии, а о людях из ближайшего окружения Зеленского и Ермака.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»