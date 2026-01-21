«Перехватил тысячи «Корнетов»: литовские танки Leopard 2A8 получат КАЗ Trophy

Комплексы активной защиты Trophy получат ОБТ Leopard 2A8, закупленные на протяжении 2025 года Литвой (приобретено 44 машин – полный танковый батальон), Нидерландами (46 с опционом на ещё 6 единиц), Чехией (44 экземпляра и опцион на 14) и Хорватией (44).

Соответствующий многонациональный контракт общей стоимостью €300 млн будет выполнен немецкой компанией EuroTrophy GmbH с участием Rafael – израильского разработчика КАЗ.



Впервые израильская система Trophy была успешно протестирована на танке Leopard 2 ( в модификации A7) в октябре 2021 года. Она также уже прошла интеграцию с рядом других западных бронированных платформ, включая американский ОБТ M1 Abrams и израильский Merkava. Как отметили в Rafael, этот список в будущем пополнится южнокорейским ОБТ K2 Black Panther, а также более лёгкими вариантами бронетехники, такими как БТР Boxer, Patria AMV и Namer.

Компания Rafael позиционирует Trophy как проверенный в бою КАЗ, предназначенный для обнаружения, отслеживания и нейтрализации противотанковых угроз. Система состоит из нескольких сенсоров, поискового радара, компьютера и ПУ для запуска перехватчиков, установленных на танке.

Как утверждают в израильском командовании, во время войны в Газе комплексы Trophy якобы «поразили тысячи ПТУР «Корнет» и реактивных снарядов из гранатомётов», при этом эффективность перехвата составила около 85%. Как говорят в таких случаях: «пишите больше, всё равно никто не проверит».
  1. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    +7
    Сегодня, 20:58
    поразили тысячи ПТУР «Корнет» и реактивных снарядов из гранатомётов»


    Потом добив пятак - сказал нет несколько десятков тысяч корнетов сотни ФАБов и да же два орешника ...
    1. Андрей Малащенков Звание
      Андрей Малащенков
      +5
      Сегодня, 21:07
      То то евреи не лезли танками в Газу а только бомбили .. А литовцы ? а что литовцы ? им этот танк до первого болота - потом неделю его искать будут по четко видимому гусеничному следу ...
      1. marchcat Звание
        marchcat
        0
        Сегодня, 22:31
        У америкосов тоже самый лучший танк "Абрамс" в мире, но весь мир то как раз и видел насколько он "хорош".
  2. enzelad Звание
    enzelad
    +9
    Сегодня, 20:58
    Евреям верить нельзя. Что не сделаешь чтоб продать (пропихнуть) свой КАЗ
    1. olegff68 Звание
      olegff68
      -6
      Сегодня, 21:12
      Хочешь верь, хочешь не верь - но потери в бронетехнике у них не столь катастрофические. И это не смотря на откровенно безалаберную тактику ведения б.д. А все ролики арабов с якобы поражением Меркав, подозрительно обрываются сразу после взрыва боеприпаса - где подорвался боеприпас ПТУР/РПГ, каков результат, определить невозможно, можно только предполагать что эта обрезка неспроста и результаты там нулевые.
      1. Piramidon Звание
        Piramidon
        +1
        Сегодня, 22:13
        Какие у них могут быть потери в танках, если евреи их не применяли? Действовали ракетно-бомбовыми ударами.
  3. seamen2 Звание
    seamen2
    +2
    Сегодня, 21:01
    «поразили тысячи ПТУР «Корнет» и реактивных снарядов из гранатомётов»

    03.11.2023 г.
    появились кадры с израильской бронетехникой, к которой просто подбегает боевик ХАМАС и кладёт гранату на кормовую часть танка. Так же быстро, как и прибежал, он ретировался, после чего произвёл из ближайших кустов выстрел из гранатомёта.
    Обращает на себя внимание тот факт, что гранату он установил не на одиноко стоящий танк. В непосредственной близости от этой «Меркавы» находились ещё две единицы израильской бронетехники, на одной из которых был защитный антидроновый козырёк.

    https://topwar.ru/229461-sverhblizhnie-boi-v-sektore-gaza-boevik-hamas-spokojno-ustanovil-granatu-na-kormovuju-chast-tanka-merkava.html
    1. Младший рядовой Звание
      Младший рядовой
      +4
      Сегодня, 21:08
      Меркав, кстати, нормально настреляли. Но наши ближневосточные партнеры все секретят.
  4. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 21:04
    Таким количеством танчиков можно завоевать Эстонию с Латвией и заодно за Гренландию вписаться. Только КАЗ отрубить, чтобы пехоту не травмировать.
    комплексы Trophy якобы «поразили тысячи ПТУР «Корнет»

    Врут. Минимум миллион было.
  5. КТМ-5 Звание
    КТМ-5
    +4
    Сегодня, 21:04
    Ох, и горазды же брехать Б-гоизбранные пейсоносцы!
  6. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    +3
    Сегодня, 21:04
    Как утверждают в израильском командовании, во время войны в Газе комплексы Trophy якобы «поразили тысячи ПТУР «Корнет» и реактивных снарядов из гранатомётов»
    Интересно, где этот комплекс воевал кроме Газы? А что там было и были ли у палестинцев вообще средства борьбы с танками, никто не знает. Вообщем, евреи заливают, как и их сородич по фамилии Бронштейн, широко известный под псевдонимом Троцкий.
  7. kromer Звание
    kromer
    +2
    Сегодня, 21:10
    «поразили тысячи ПТУР «Корнет» и реактивных снарядов из гранатомётов», при этом эффективность перехвата составила около 85%.


    Элементарная математика.
    Даже от одной тысячи это 150 подбитых танков. )))
    1. Виктор Сергеев Звание
      Виктор Сергеев
      +4
      Сегодня, 21:31
      Это если пускать по одной ракете, но в Корнете есть режим пуска одновременно двух с небольшой задержкой, как и в гранатометах (летят две ракеты, на одной срабатывает КАЗ, а основная по танку.
      1. kromer Звание
        kromer
        +2
        Сегодня, 21:33
        Цитата: Виктор Сергеев
        (летят две ракеты, на одной срабатывает КАЗ, а основная по танку.


        Одна попадает в разряд перехваченных 85 процентов, вторая в 15 процентов не перехваченных ... если судить по логике евреев.
  8. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +3
    Сегодня, 21:28
    Одновременный пуск 2 ракет и капут КАЗ.
  9. BAI Звание
    BAI
    +1
    Сегодня, 21:33
    поразили тысячи ПТУР «Корнет»

    И откуда там столько?
  10. Слово Звание
    Слово
    +1
    Сегодня, 21:43
    Оглавление статьи, напоминает байки из склепа танкистов.
  11. Ratmir_Ryazan Звание
    Ratmir_Ryazan
    -6
    Сегодня, 21:47
    Комплексы активной защиты Trophy получат ОБТ Leopard 2A8, закупленные на протяжении 2025 года Литвой 


    Даже в Литве понимают, что у танка должна быть активная защита, а русским генералам главное, чтобы танк мог проехать по Красной площади.

    Позорники, Арену уже больше 30 лет мурыжат, потеряли в боях тысячи танков и тысячи танкистов, 4 год СВО и ничего не меняется.
  12. Комментарий был удален.
  13. ТОР2 Звание
    ТОР2
    0
    Сегодня, 22:07
    А из РПГ-30 угостить этого зверя не пробовали?
  14. Серик Бур Звание
    Серик Бур
    0
    Сегодня, 22:08
    Цитата: olegff68
    Хочешь верь, хочешь не верь - но потери в бронетехнике у них не столь катастрофические. И это не смотря на откровенно безалаберную тактику ведения б.д.

    Ну , чтобы поверить нужно , чтобы их "меркавы" в реальных боевых действиях поучаствовали , против реальных "корнетов" . hi
  15. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    +1
    Сегодня, 22:12
    Про тысячи корнетов как всегда -еврейские сказки
    Но главное даже не это ,а то что сегодня количество угроз для бронетехники увеличилось кратно так что это дорогое израильское изделие опоздало и не окупает своих денег