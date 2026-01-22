Проект Nightfall: Великобритания пытается создать ОТРК
M270 MLRS британской армии — РСЗО с функциями тактического ракетного комплекса
Великобритания планирует улучшить ударные возможности своей армии и помочь в этом деле дружественным зарубежным государствам. С этой целью сейчас она начинает разработку перспективного оперативно-тактического ракетного комплекса с шифром Nightfall. Результаты этого проекта хотят получить в течение нескольких следующих лет. Однако ряд объективных факторов заставляет сомневаться в реальных перспективах таких работ.
На ранних стадиях
Первое открытое упоминание проекта Nightfall («Сумерки») относится к августу 2025 г. Тогда министерство обороны Великобритании опубликовало «запрос информации» о создании такого оружия. Ведомство сообщило о желании получить новый ракетный комплекс и открыло приём заявок от компаний, которые хотели бы поучаствовать в конкурсной разработке.
Согласно прошлогодней документации, в рамках проекта «Найтфолл» планируют создать сухопутный комплекс с баллистической ракетой. Боеприпас нового типа должен нести боевую часть массой не менее 300 кг и доставлять её на дальность от 600 км. Стоимость одной ракеты в серии ограничили 500 тыс. фунтов стерлингов.
В ближайшие месяцы Минобороны планировало принять и рассмотреть заявки от потенциальных участников программы. Затем оно должно было определить компании, которым предстоит разработать проект. На проектирование собирались потратить около года, и затем вывести на испытания пять опытных комплексов и партию ракет для них.
11 января 2026 г. британское Минобороны объявило о завершении приёма и рассмотрения заявок. В новом этапе программы примут участие три пока не названных компании. Контракты на разработку проекта и строительство опытной техники будут подписаны в марте. Бюджет этой части программы составит 9 млн фунтов.
В последних сообщениях военное ведомство уточнило требования к комплексу и его ракете. Так, максимальная дальность пуска сократилась до 500 км. Потребную массу боевой части уменьшили до 200 кг. При этом максимальная стоимость серийной ракеты выросла до 800 тыс. фунтов. Вероятно, ключевые показатели комплекса пришлось пересмотреть по результатам анализа имеющихся возможностей.
Запуск тактической баллистической ракеты ATACMS
Планы по срокам выполнения работ остались прежними. Это означает, что опытные комплексы Nightfall от трёх разработчиков должны быть переданы заказчику не позднее весны 2027 г. Затем начнутся их испытания, которые займут неизвестное время.
Планы на будущее
Когда удастся завершить разработку, испытания и доводку нового ракетного комплекса, неизвестно. При отсутствии серьёзных проблем, проект «Найтфолл» получится завершить только к концу текущего десятилетия или ещё позже. Затем некоторое время уйдёт на запуск полноценного серийного производства, внедрение техники в войсках и т.д.
Согласно заданию на программу Nightfall, комплекс и ракета должны быть достаточно простыми и недорогими. Кроме того, заданы минимальные темпы будущей серии. Ежемесячно подрядчик должен будет поставлять не менее 10 ракет. Скорость производства других средств комплекса не уточняется.
В августе прошлого года Минобороны сообщало, что «Сумерки» будут разрабатываться в интересах британской армии. Согласно его планам, новый комплекс улучшит ударные возможности сухопутных войск и позволит им эффективно атаковать удалённые объекты противника.
В январских заявлениях упомянули ещё одного потенциального получателя. В Лондоне сообщают, что комплексы Nightfall будут поставляться на Украину. Их предлагают использовать для ударов по российским объектам разного рода на удалении от линии фронта.
Возможно, Великобритания решит полноценно выводить новый комплекс на международный рынок вооружений. В таком случае заказ от её Минобороны и поставки на Украину должны будут стать дополнительной рекламой. Впрочем, способность таких факторов повлиять на реальный спрос пока под большим вопросом.
Возможный облик
К настоящему времени британская армия раскрыла лишь самые общие требования к перспективному ОТРК. В свою очередь, компании-разработчики только переходят к полноценному проектированию и пока не готовы публиковать дополнительную информацию. Тем не менее, можно представить, каким будет гипотетический ракетный комплекс.
Последняя британская разработка в области тактических ракетных комплексов — изделие Blue Water из начала шестидесятых годов
Очевидно, что изделие Nightfall будет мобильным. Его построят на одном из доступных шасси. Базой для комплекса может стать многоосный грузовик по типу немецкого RMMV HX или американского HEMTT. Грузовая платформа такого шасси будет отдана под пусковую установку для ракеты. Возможно, на одной машине даже удастся разместить пару боеприпасов. Впрочем, от разработки собственной пусковой установки могут отказаться. В таком случае будет создана только ракета, совместимая с существующими боевыми машинами M270.
Требуемые характеристики позволяют предположить, что для «Сумерек» будет разработана одноступенчатая твердотопливная ракета. Это будет изделие длиной в несколько метров и со стартовой массой не менее 1-1,5 т. Такое соотношение размеров и веса позволит разместить на борту желаемую боевую часть.
Баллистическая ракета в целом не нуждается в особо сложных средствах управления. Боеприпас для Nightfall может получить инерциальные или спутниковые приборы навигации и автопилот, корректирующий траекторию на активном участке. При этом нельзя исключать попытки дополнения таких систем полноценными головками самонаведения. В этом случае ОТРК сможет атаковать более сложные цели.
По ключевым характеристикам будущий британский комплекс должен быть похож на некоторые иностранные разработки. Так, по желаемой дальности пуска его можно сравнить с российским ОТРК «Искандер». При этом по массе боевой части Nightfall будет сопоставим с некоторыми американскими ракетами семейства ATACMS. Кроме того, в этом контексте можно вспомнить современный американский боеприпас PrSM.
Большие сомнения
Таким образом, Великобритания собирается разработать свой собственный оперативно-тактический ракетный комплекс с достаточно высокими характеристиками. Такие намерения представляют большой интерес и одновременно вызывают не меньшие сомнения. Есть все основания для критического отношения к проекту Nightfall и его перспективам.
Главный повод для таких сомнений — отсутствие у Великобритании опыта в создании современных баллистических ракет. Британская промышленность в последний раз пыталась разрабатывать такое оружие в начале шестидесятых годов. Однако проект Blue Water, как и предыдущие разработки, не вышел из ранних стадий. Из-за этого британской армии пришлось закупать американские ракетные комплексы.
В дальнейшем работы в этой области не велись, идеи не проверялись, наработки не внедрялись и опыт не накапливался. Как в такой ситуации планируется создавать новый ОТРК — большой вопрос. При этом Великобритания вряд ли сможет воспользоваться чужим опытом. США не станут делиться своими наработками, особенно в текущей ситуации. В свою очередь, европейские государства сами не имеют необходимых компетенций.
Компаниям-разработчикам изделия Nightfall предстоит с нуля создавать все наземные средства комплекса, а также ключевые компоненты ракеты. Главной трудностью в таком контексте становится разработка и выпуск твердотопливного двигателя с зарядом относительно большой массы и высокими характеристиками. От него будут зависеть реальная дальность полёта и масса нагрузки. Кроме того, двигатель делает большой вклад в общую надёжность ракеты.
Следует напомнить, что в промежутке между августом и январём Минобороны уменьшило требования к техническим характеристикам и увеличило приемлемую стоимость ракеты. Из этого следует, что на текущем этапе ведомство и его подрядчики изучили свои возможности и сделали соответствующие выводы. Они не считают себя способными выполнить исходные требования, которые из-за этого пришлось скорректировать.
Нельзя исключать, что на стадии проектирования такая ситуация повторится. Заказчик и разработчики будут пересматривать облик и параметры комплекса в сторону уменьшения и упрощения. При этом могут возникнуть принципиально нерешаемые проблемы, и в этом случае дальнейшее будущее проекта окажется под вопросом.
Любопытно, что на проектирование «Сумерек» выделяется всего 9 млн фунтов. Такая сумма выглядит слишком скромной для поставленной задачи. Вероятно, вскоре подрядчики запросят дополнительное финансирование.
Перспективы под вопросом
Желание Великобритании создать современный оперативно-тактический ракетный комплекс представляет известный интерес. Однако способность её промышленности решить такую задачу вызывает большие сомнения. К настоящему времени ОТРК стали слишком сложными, чтобы их можно было создавать в минимальные сроки и с ограниченным бюджетом.
Тем не менее, британское Минобороны последовательно проводит необходимые процедуры. Всего через несколько недель должен появиться контракт на разработку комплекса, а в следующем году ожидается появление опытных образцов. Вполне возможно, что в эти сроки уложиться не удастся — и военному ведомству придётся в срочном порядке решать новые вопросы.
