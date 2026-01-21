В Европе генсека НАТО сравнили с сотрудником месяца в Макдональдсе

В Европе генсека НАТО сравнили с сотрудником месяца в Макдональдсе

В Европе все громче звучит раздражение по поводу того, как генсек НАТО Марк Рютте выстраивает диалог с Дональдом Трампом. Депутат Европарламента от Франции Натали Луазо публично сравнила главу альянса с «работником месяца» в сети McDonald's – и сделала это после того, как Трамп обнародовал их личную переписку.

Луазо в социальных сетях написала:



Марк Рютте не руководит НАТО, он – аналог работника месяца в McDonald's.

Поводом стало сообщение, в котором Рютте рассыпался в комплиментах президенту США, назвав «невероятными» его успехи в Сирии и пообещав использовать встречи со СМИ в Давосе, чтобы осветить достижения Трампа в Сирии, Газе и на Украине. В том же тексте генсек заверил, что намерен «найти выход» из ситуации вокруг Гренландии и выразил надежду на скорую встречу.

Трамп регулярно заявляет, что остров должен стать частью США, а в Копенгагене и Нууке ждут от союзников по НАТО не комплиментов Вашингтону, а поддержки территориальной целостности Дании. На этом фоне тон Рютте – с обещаниями и заверениями – в Брюсселе воспринимают как излишне услужливый.

По большому счету, реплика Луазо – это не просто колкость. Это сигнал о том, что в Европе растет недовольство стилем руководства альянса, когда вместо жесткой линии в защиту интересов союзников генсек предпочитает роль «лучшего сотрудника месяца» при Белом доме.
  1. faterdom Звание
    faterdom
    +2
    Сегодня, 18:52
    -Слащавый он какой-то, весь напомаженный, как баба... Одно слово - румын!
    -Он же голландец?
    -Да? А какая разница?
    1. Кузнец 55 Звание
      Кузнец 55
      +2
      Сегодня, 19:20
      Рютте однажды Трампа даже папочкой назвал .
      Самое главное лизнуть вовремя и в нужном месте .
      Фу …..
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 18:55
    ❝ Трамп регулярно заявляет, что остров должен стать частью США ❞ —

    — «Я прошу всего лишь кусок льда – холодный и неудачно расположенный» © ...
    1. Shurik70 Звание
      Shurik70
      0
      Сегодня, 19:12
      "Мне нужна его кепочка! А еще власть над миром... Но сначала кепочка!... Разве я многого прошу?!"
      (С)
  3. sagitovich Звание
    sagitovich
    0
    Сегодня, 19:06
    Так пожинай Европа, плоды своих усилий!
    Сами взрастили/извратили, ООН, теперь как хотите, так и выкручивайтесь.
  4. Semovente7534 Звание
    Semovente7534
    0
    Сегодня, 19:16
    Несомненно, кто-нибудь вроде Рутте немедленно устроился бы на работу в MC-Donald-Trump.
  5. Наган Звание
    Наган
    0
    Сегодня, 19:26
    Для работника месяца резервируют парковочное место у самого входа. Даже ближе чем для босса.
  6. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    0
    Сегодня, 19:55
    главный подсвинок месяца он..если вспомнить как он Трампона "папочкой" назвал...педик ЕСвский lol