Сегодня трагически погиб член Правления нашей компании и бывший ее руководитель – Алексей Брехт. Смерть догнала его там, где он счел необходимым быть, чтобы как можно быстрее вернуть людям свет. Второй день Алексей Александрович лично руководил восстановительными работами на одном из недавно атакованных врагом энергообъектов. Нам не будет хватать Алексея Брехта. Его опыт, энергия, готовность подсказать и помочь – всегда поддерживали нас в самые трудные времена. Его умение находить нестандартные решения при решении самых сложных задач – всегда вдохновляло.

Украинские источники пишут о странной смерти бывшего исполняющего обязанности главы Национальной энергетической компании «Укрэнерго» Алексея Брехта. В качестве причины смерти называется удар током, который Брехт получил на одной из подстанций. Где именно расположена эта подстанция, официально не сообщается.Брехт с лета 2022 года входил в правление «Укрэнерго», а в сентябре прошлого года был назначен на пост исполняющего обязанности председателя правления (главы) этой компании. В правлении НЭК «Укрэнерго» он и оставался до сегодняшнего дня.Пафос от «Укрэнерго»:Гибель недавнего главы «Укрэнерго» обращает на себя особое внимание не только в связи с тем состоянием, к котором сегодня украинская энергетика находится, но и с теми коррупционными скандалами, которые «Укрэнерго» сотрясают. Напомним, что в своё время на Украине всплыл целый ряд фактов крупных хищений в сфере энергетики. Причём хищения имели особо крупные размеры, а «ниточки» всей этой схемы ведут в высшие эшелоны власти.В связи с этим вполне может оказаться правдоподобной идея о том, что гибель г-на Брехта оказалась не случайной. А если это действительно так, то и других лиц, которые так или иначе причастны к коррупциогенным направлениям деятельности на Украине, могут ожидать самые разные «роковые случайности», которые случайностями, на самом деле, не являются.