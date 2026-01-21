На Украине при странных обстоятельствах погиб член правления «Укрэнерго»
Украинские источники пишут о странной смерти бывшего исполняющего обязанности главы Национальной энергетической компании «Укрэнерго» Алексея Брехта. В качестве причины смерти называется удар током, который Брехт получил на одной из подстанций. Где именно расположена эта подстанция, официально не сообщается.
Брехт с лета 2022 года входил в правление «Укрэнерго», а в сентябре прошлого года был назначен на пост исполняющего обязанности председателя правления (главы) этой компании. В правлении НЭК «Укрэнерго» он и оставался до сегодняшнего дня.
Пафос от «Укрэнерго»:
Гибель недавнего главы «Укрэнерго» обращает на себя особое внимание не только в связи с тем состоянием, к котором сегодня украинская энергетика находится, но и с теми коррупционными скандалами, которые «Укрэнерго» сотрясают. Напомним, что в своё время на Украине всплыл целый ряд фактов крупных хищений в сфере энергетики. Причём хищения имели особо крупные размеры, а «ниточки» всей этой схемы ведут в высшие эшелоны власти.
В связи с этим вполне может оказаться правдоподобной идея о том, что гибель г-на Брехта оказалась не случайной. А если это действительно так, то и других лиц, которые так или иначе причастны к коррупциогенным направлениям деятельности на Украине, могут ожидать самые разные «роковые случайности», которые случайностями, на самом деле, не являются.
