Российских школьников научат собирать дроны и управлять ими

1 139 13
Российских школьников научат собирать дроны и управлять ими

Российские школьники будут собирать дроны, этому их обучат на уроках по основам безопасности и защиты Родины (ОБЗР). Соответствующее решение приняло правительство.

В российских школах в рамках уроков ОБЗР школьников обучат собирать дроны и управлять ими. Специальные учебные комплекты уже включены решением кабмина в дополнительный перечень средств обучения для средних школ. Это не просто наборы, из которых можно собрать один конкретный беспилотник, а целые комплекты для разработки дронов, конструкторы для их сборки, а также программно-аппаратный комплекс для пилотирования и даже программное обеспечение для проведения гонок на FPV-дронах, сообщает РИА Новости.



Не забыли разработчики этих комплектов и про учебно-методические материалы по беспилотникам, а также базовый набор для освоения блочного программирования и управления с помощью пульта и смартфона. То есть школьников хотят не просто заставить собирать беспилотники, а заинтересовать их, дав основные знания, которые могут пригодиться в будущем.

Да и вообще, уроки по основам безопасности и защиты Родины должны стать гораздо интереснее, в дополнительный перечень, кроме дронов, вошли еще 50 позиций того, что необходимо иметь в школе для изучения этого предмета. По сравнению с уроками начальной военной подготовки (НВП) в советских школах, когда у военрука кроме противогазов, автомата ППШ, макета АК-47 и пары «воздушек» ничего другого не было (были школы и побогаче), в современный список входят почти 90 наименований. Школьники должны изучать приборы ночного видения, радиостанции, альпинистское снаряжение и средства спасения на воде и т.д. и т.п.

В обязательный перечень входят массогабаритные макеты автомата Калашникова и пистолета Макарова, магазин автомата АК-74 с комплектом макетов, массогабаритных патронов, муляжи ручных гранат РГД и Ф-1 без имитационного запала, макеты гранат РГН и РГО, средства оказания первой помощи, противогазы и общевойсковые защитные комплекты.
13 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. mc1aren Звание
    mc1aren
    -1
    Сегодня, 17:42
    новость годичной давности... а денег как не было на это оборудование, так и нет...
    1. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 18:01
      mc1aren
      новость годичной давности...

      Была такая новость год назад, только из украины. У нас, как обычно, все принимается с задержкой.
      А охолощенных автоматов в школы передать, думаю, особых проблем нет.
      1. Victor19 Звание
        Victor19
        +2
        Сегодня, 18:25
        У нас как раз были не макеты калашниковых, а охолощенные. Сборка, разборка АК.
  2. Теренин Звание
    Теренин
    +4
    Сегодня, 17:43
    (НВП) в советских школах, когда у военрука кроме противогазов, автомата ППШ, макета АК-47 и пары «воздушек» ничего другого не было

    В мое время (60-70-е гг.), в советской школе было штук 10 мелкашек и ученики 9-10 классов стреляли часто.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +4
      Сегодня, 18:12
      Цитата: Теренин
      В мое время (60-70-е гг.), в советской школе было штук 10 мелкашек и ученики 9-10 классов стреляли часто.

      Мне в конце 90-х, когда забрёл в школу во время каких-то выборов, мой военрук чуть не со слезами рассказывал, что сборку-разборку автомата объясняет старшеклассникам на деревянном макете. Неразборном.
      Когда я призвался в Армию, у нас не было НИ ОДНОГО, кто не умел бы разобрать-собрать автомат. И тир с "мелкашками" в подвале был, и 10 патронов на стрельбище возили стрелять...
      ДОСААФ - то отдельная история...

      Беспилотники - это, конечно, хорошо... Только объяснили бы ещё ребёнкам разницу между -тся и -ться и про запятые объяснили бы, что их нужно ставить не "куда-нибудь", а туда, где они должны стоять.

      И ещё.
      Про "одобренные комплекты".
      Продаются эти готовые "комплекты" в специальных магазинах и стОят БЕЗУМНЫХ денег. Например, комплект для урока химии стОит в 9 (девять, Карл!) раз дороже, чем если то же самое в том же магазине купить по отдельности.
      Беда в том, что, когда приходит какая-нибудь комиссия, они не интересуются, сколько в кабинете химии спиртовок или пробирок. Им нужно, чтобы было определённое количество комплектов. Нет бумаги о покупке комплектов - кабинет не укомплектован оборудованием. А это - невозможность аттестации кабинета со всеми для школы вытекающими...
      Вот и идут все деньги на разные "комплекты", которые от проверки до проверки лежат в лаборантских НЗ.

      Вот бы о чём нашим законодателям подумать - чему и за какие деньги наших детей-внуков учат...
      Ракеты умеем делать, беспилотники тоже. А защитить школы от беспредела чиновников и "деток" - всё как-то руки не доходят...
    2. tatarin1972 Звание
      tatarin1972
      +2
      Сегодня, 18:21
      В то время школьники не ходили поджигать шкафы управления на железную дорогу за десять тысяч , реально понимая, что предают родину.
    3. Алексей Лантух Звание
      Алексей Лантух
      0
      Сегодня, 18:47
      Оканчивал среднее образование в техникуме и никакого НВП с сборкой-разборкой не было. И ничего. Сержант показал, поправил на занятиях и всё. Ничего сложного. Сложнее с некоторыми бойцами было в содержании оружия в чистоте. Нет-нет и попадаются с ненадлежащим содержанием.
  3. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +1
    Сегодня, 17:46
    В советских школах были малокалиберные винтовки и пистолеты, а также секции и тиры в которых обучали практической стрельбе.
    Была возможность детям заниматься стендовой и траншейной а также пулевой стрельбой… что при действующем законе об оружии исключено.
    Тюмень, одна из биатлонных столиц России, больно смотреть как спортом занимаются с пневматическим оружием…
    1. Комментарий был удален.
  4. Андрей83 Звание
    Андрей83
    +1
    Сегодня, 18:04
    Это ж сколько денег растащат...
  5. Велизарий Звание
    Велизарий
    +1
    Сегодня, 18:06
    А еще можно в детских садиках курсы штурма лесопосадок проводить ! И скрепно и патриотично !!
    Однако если бы в школах действительно появились бы беспилотники, ПНВ, и как говорит автор оборудование куда круче чем в замшелых советских школах ( где были тиры,боевое оружие ,и.т.д), то я буду только за,это же готовые кадры для революции готовят ))
    Но увы ничего подобного и нет и не будет...
    1. Виктор Ленинградец Звание
      Виктор Ленинградец
      +2
      Сегодня, 18:15
      А еще можно в детских садиках курсы штурма лесопосадок проводить ! И скрепно и патриотично !!

      Вы неправы, Кесарь!
      1945 год показал, что школьник+фаустпатрон=последняя надежда нации!
      Всё-таки прогресс с этими беспилотниками налицо. Скоро ОПГ и навальнята обзаведутся своими боевыми дружинами беспилотников.
      1. Велизарий Звание
        Велизарий
        0
        Сегодня, 18:58
        Цитата: Виктор Ленинградец
        1945 год показал, что школьник+фаустпатрон=последняя надежда нации!

        Боюсь наши школьники не столь патриотичны....
        Цитата: Виктор Ленинградец
        Скоро ОПГ и навальнята обзаведутся своими боевыми дружинами беспилотников.

        С политическими строго,там десятку без права на все нарисуют за одно хранение квадрокоптера , а вот ОПГ -это да. Для них будет просто фантастическое раздолье.
  6. mc1aren Звание
    mc1aren
    0
    Сегодня, 18:37
    Цитата: frruc
    mc1aren
    новость годичной давности...

    Была такая новость год назад, только из украины.

    с 1-го сентября программа в школах уже есть, беспилотников нет...