Противодроновая пуля: Индия разрабатывает новые боеприпасы калибра 7,62 мм

Индия стремится поднять на уровень возможности по борьбе с беспилотниками. Научно-исследовательское учреждение в области вооружений (ARDE) заявило, что сейчас ведётся разработка новых 7,62-мм противодроновых боеприпасов.

Их концепция применения состоит в подрыве пули уже во время полёта и её фрагментации на несколько осколков с контролируемым разлётом, которые создают коническое облако перед дроном, выступая в качестве средства поражения небольших БПЛА. Как утверждается, новый тип боеприпасов совместим со стандартным стрелковым оружием, что избавляет от необходимости использования дорогостоящих специализированных систем.



В ARDE пояснили, что в настоящее время осуществляется оптимизация новых 7,62-мм боеприпасов, в ходе которых их характеристики доводятся до совершенства, чтобы обеспечить безопасность военнослужащих. Хотя сроки не разглашаются, в ведомстве отметили, что разработка «идёт стабильными темпами».

Цель проекта состоит в создании дешёвого и быстро развёртываемого средства защиты от дронов для подразделений на передовых рубежах.

В отличие от дроби новые боеприпасы имеют повышенную дальность, точность и пробивную способность. Дробь, вылетая из ствола уже в виде облака осколков, быстро теряет энергию и рассеивается: её эффективная дальность стрельбы по дрону составляет 30–50 м. Пуля ARDE имеет высокую начальную скорость и массу, а её фрагментация происходит на значительном удалении от ствола, увеличивая дистанцию огня (ориентировочно до 150–300 м). К тому же бойцам не придётся отдельно нести дробовик.
  1. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +1
    Сегодня, 19:34
    Не удивлюсь, если в ответ появятся дроны с бронированием от фрагментов пули. Вечное противодействие на каждое усовершенствование.
    1. алексеев Звание
      алексеев
      +4
      Сегодня, 19:45
      Тут проблема не в бронировании.
      Разрывная пуля.... Подрыв происходит на конкретной дистанции 200 м или 300. Это же не программируемый снаряд артсистемы с дистанционным подрывом.
      А если дрон ближе или дальше?
      Возможно, солдату будут выдавать два или три магазина с подобными патронами. На 25 -50 м, 50 - 100. 100-150 это вряд ли, это уже придел для точности при стрельбе по столь малой движущейся цели
  2. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    +3
    Сегодня, 19:36
    Бред сивой кобылы - ну ладно по углу и азимуту (то есть в цель) попасть теоретически можно - то как по дальности ??? - как определить точку подлета к цели ??? (которая постоянно меняется)
    1. Андрей Малащенков Звание
      Андрей Малащенков
      0
      Сегодня, 19:48
      Дробь, вылетая из ствола уже в виде облака осколков, быстро теряет энергию и рассеивается: её эффективная дальность стрельбы по дрону составляет 30–50[/b] м. Пуля ARDE имеет высокую начальную скорость и массу, а её фрагментация происходит на значительном удалении от ствола, увеличивая дистанцию огня (ориентировочно до [b]150–300 м).


      По задумке индусов пуля превращается в дробь - но на какой дистанции ??? - если до цели 150 метров - то фрагментация должна произойти на 125 метрах а если до цели 100 метров - то на дистанции в 75 метров (учитывая что "рабочая" дальность от дроби из пули так же будет 50 метров... - короче бред или отмывание бабла ...
    2. Nikolaevich I Звание
      Nikolaevich I
      0
      Сегодня, 20:04
      Цитата: Андрей Малащенков
      как определить точку подлета к цели ??? (которая постоянно меняется)

      Может определяться опытно-экспериментальным путем или в результате накопления боевого опыта ! Определяются дистанции с наибольшим процентом готовности открытия огня,дистанции практического поражения дронов стрелковым оружием ! Отсюда создаются таймерные детонаторы ... например , 2-3 таймерных момента ! То есть ,пули с 2-3 таймерами сработки. Патронами с такими пулями снаряжается автоматный магазин ...
  3. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +3
    Сегодня, 19:38
    И все же Дробовик выглядит предпочтительнее.Хотя,индусы...Такие индусы...
    1. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      0
      Сегодня, 20:20
      Если удастся создать эффективную, распадающуюся на фрагменты, пулю в калибре 7,62 или хотя бы для АШ-12 в калибре 12,7 мм, то дробовик не выглядит предпочтительнее.
      Дробовик это промежуточное, вынужденное, временное решение, за неимением лучшего.
  4. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    0
    Сегодня, 20:02
    в зоне СВО давно уже вроде автоматные патроны осколочные используются против дронов.