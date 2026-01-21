В офисе украинской оппозиционной партии «Батькивщина» прошли обыски, в ходе которых были проведены изъятия найденных ценностей и документов. Украинский Высший антикоррупционный суд (ВАКС) арестовал все это и другое имущество партийного лидера Юлии Тимошенко, кроме ее личных банковских счетов.Об этом сообщают СМИ Украины.В числе прочего, под арест попали два гаража и три автомашины, которые по документам принадлежат Александру Тимошенко – супругу Юлии Владимировны.Тот факт, что счета лидера «Батькивщины» решили не трогать, наводит на размышления по поводу того, с какой целью так поступили. В частности, одна из версий заключается в том, что ее решили не лишать возможности откупиться от преследований. Впрочем, у Тимошенко уже есть солидный опыт пребывания в местах лишения свободы в прошлом.Расследование в отношении политика ведет Национальное антикоррупционное бюро Украины. Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что следственные действия не имеют никакого отношения к политической деятельности Юлии Тимошенко. И тем более, по его словам, они никак не связаны с предстоящими президентскими выборами на Украине и совсем не похоже на преследования в годы правления Виктора Януковича.Незадолго до этого она заявляла, что страна глубоко погрязла в коррупции.Ранее в налоговой декларации Юлии Тимошенко за 2024 год указывалось, что на ее совместных с мужем банковских счетах лежит не менее пяти миллионов долларов. При этом четыре из них принадлежат только ей.