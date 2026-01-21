Украинский суд арестовал всё имущество Юлии Тимошенко, кроме банковских счетов

2 903
Украинский суд арестовал всё имущество Юлии Тимошенко, кроме банковских счетов

В офисе украинской оппозиционной партии «Батькивщина» прошли обыски, в ходе которых были проведены изъятия найденных ценностей и документов. Украинский Высший антикоррупционный суд (ВАКС) арестовал все это и другое имущество партийного лидера Юлии Тимошенко, кроме ее личных банковских счетов.

Об этом сообщают СМИ Украины.



В числе прочего, под арест попали два гаража и три автомашины, которые по документам принадлежат Александру Тимошенко – супругу Юлии Владимировны.

Тот факт, что счета лидера «Батькивщины» решили не трогать, наводит на размышления по поводу того, с какой целью так поступили. В частности, одна из версий заключается в том, что ее решили не лишать возможности откупиться от преследований. Впрочем, у Тимошенко уже есть солидный опыт пребывания в местах лишения свободы в прошлом.

Расследование в отношении политика ведет Национальное антикоррупционное бюро Украины. Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что следственные действия не имеют никакого отношения к политической деятельности Юлии Тимошенко. И тем более, по его словам, они никак не связаны с предстоящими президентскими выборами на Украине и совсем не похоже на преследования в годы правления Виктора Януковича.

Незадолго до этого она заявляла, что страна глубоко погрязла в коррупции.

Ранее в налоговой декларации Юлии Тимошенко за 2024 год указывалось, что на ее совместных с мужем банковских счетах лежит не менее пяти миллионов долларов. При этом четыре из них принадлежат только ей.
  1. faterdom Звание
    faterdom
    +3
    Сегодня, 17:52
    Когда этих будут мочить, она опять всплывет впереди, на лихом... коляске, а как-же была в оппозиции фашистскому режиму, антифа, так сказать.
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +3
      Сегодня, 18:05
      партийного лидера Юлии Тимошенко

      За редким исключением, женщина в политике это недоразумение.
      1. роман66 Звание
        роман66
        +3
        Сегодня, 18:30
        Как и воинские командиры всех рангов
        Леди! hi
      2. knn54 Звание
        knn54
        0
        Сегодня, 18:35
        -два гаража и три автомашины,
        "Все, что нажито непосильным трудом, все же погибло"!
        -За редким исключением, женщина в политике это недоразумение.
        "Как говорит наш замечательный сатирик Аркадий Райкин, женщина – друг человека!";
    2. хрыч Звание
      хрыч
      +1
      Сегодня, 18:21
      Счета - это святое, их трогать нельзя. Также с Чубайсом. Дали время бабло перевести, только потом начались следственные мероприятия с Роснано и пр. И эти жалкие 5 лямов на карманные расходы Юли, а миллиарды лежат на зарубежных счетах. Новый Мировой Порядок так устроен. Обмен ракетно-бомбовыми ударами, диверсии, но счета избранных неприкасаемы, как и их с семьями трогать нельзя.
    3. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 18:22
      На ступе прилетит...А антифа,то еще дерьмо,не смотря на название
      1. faterdom Звание
        faterdom
        0
        Сегодня, 18:24
        Ну Юлька тоже, не смотря на такое благородное имя Юлиев.
  2. 197 Звание
    197
    0
    Сегодня, 18:03
    Юльке- прибитой косе, опять дело шьют. Закроют похож, хотя может быть и нет. Когда её в последний в тюрьму свезли, то обратно, на этот, их " гнидний майдан " привезли, на коляске, но с почётом. Как бы опять так не случилось)).
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 18:03
    Ыуля хотела расстреливать донецких из атомного оружия ( интернет всё помнит).Придушат её - умерла во сне ,выпрыгивая в окна особняка ( три раза ).Убейте её - ВСУ,СБУ,НАБУ ,ТЦК не важно.
    1. Младший рядовой Звание
      Младший рядовой
      +1
      Сегодня, 18:18
      Пока не отрыгнет наворованное другим ворам, Иулю поберегут.
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 18:27
      Андрей, hi!
      Цитата: tralflot1832
      .Придушат её - умерла во сне ,выпрыгивая в окна особняка ( три раза ).

      Как раз тот случай, когда перед тем, как три раза прыгнуть из окна, с перебитыми пальцами и вырванными ногтями собственноручно написала дарственную на счета.
  4. paul3390 Звание
    paul3390
    +1
    Сегодня, 18:17
    Красивый национальный обычай - при любых проблемах первым делом сажать Тюльку...
  5. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 18:37
    все одно она не убиваемая
  6. Sergei Timofeich Звание
    Sergei Timofeich
    +1
    Сегодня, 18:44
    Армянская еврейка переступила дорогу криворожскому полупоцу шлемазлу,мстительный наркоклоун в своём репертуре,грызня пауков в банке нормальная тема,надо развивать....
  7. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 19:13
    Украинский суд арестовал всё имущество Юлии Тимошенко, кроме банковских счетов

    Всё что нажито непосильным трудом: три кинокамеры....пиджак замшевый , тоже три.... lol
    Грызутся пауки в банке. lol
  8. Макс1995 Звание
    Макс1995
    0
    Сегодня, 19:20
    Блин ,всего 4 милионов баксов.....
    Пока, по сравнению, например, с наследниками Жириновского - голыдьба голыдьбой. Озвучат побольше потом?
  9. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 19:54
    Когда в стране становится меньше бедных и больше средних, с госслужбы уходят на коммерческие дрожжи, богатые рассказывают на корпоративе, как много в их компании денег, тогда и власти в сласти, и чубы не трещат.
    А вот как начался недобор на новый оброк и окопный сбор, так не только за миллиарды гривен, но и за миллионы начинают вспоминать.
    Украина... Вначале стали самостоятельными, демократичными... Потом целые отрасли и направления деятельности "объединили", потом банки схлопнули от лишних.
    Ну вот теперь даже Тимошенко в жмых переминают. Скоро до Порошенко доберутся.