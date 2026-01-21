Трамп думал, что Зеленский слушает его выступление в Давосе, а его там нет

Я общаюсь с президентом Путиным. И я уверен, что он хочет подписать мирное соглашение. Я работаю и с президентом Зеленским. Сегодня мы с ним встретимся. И я надеюсь, что он прямо сейчас слушает меня в этом зале. Верю, что он за то, чтобы прекратить войну.

Президент США Дональд Трамп со второй попытки прилетел в швейцарский Давос и произнёс речь на площадке международного экономического форума. Одной из тем выступления Трампа стало украинское урегулирование.Трамп заявил, что удалось достичь значительного прогресса в ходе переговоров как с Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским. Президент США:То есть, Трамп считает, что глава киевского режима тоже находится в Давосе. Однако Зеленский, как уже сообщалось, в Швейцарию не полетел, заявив, что «в связи с проблемами с энергетикой он решил оставаться вместе с украинским народом».В связи с заявлением Трампа возникает вопрос, сорвётся ли Зеленский прямо сейчас в Давос, чтобы не разгневать президента США. И это, кстати, притом, что в администрации Трампа на днях заявляли, что его встреча с Зеленским в Давосе не планируется. Надо полагать, что после высказанных сейчас американским президентом слов глава киевского режима негодует, так как попал в щекотливое положение.Высказался Трамп и о роли Европы в украинском конфликте. По его словам, этот конфликт в первую очередь опасен для самой Европы, а потому странно, что она не возглавила миротворческий процесс. По словам Трампа, европейцы ещё и не ценят усилий.Президент США: