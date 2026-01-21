Зеленский в срочном порядке вылетел в Давос на встречу с Трампом

Зеленский в срочном порядке вылетает в швейцарский Давос для переговоров с Дональдом Трампом. Встреча должна состояться завтра, в четверг, 22 января. Об этом сообщает Axios со ссылкой на украинского чиновника.

Оставшийся в Киеве Зеленский в срочном порядке летит в Давос после заявления Трампа о том, что он хотел бы встретиться с киевским клоуном. Американский лидер, говоря об урегулировании конфликта на Украине, выразил надежду, что Зеленский находится в зале и слушает его выступление. Трамп заявил о готовности встретиться с ним.



Я общаюсь с президентом Путиным, я уверен, что он хочет подписать соглашение. Я работаю с президентом Зеленским, сегодня мы с ним встретимся, я надеюсь, что прямо сейчас он в этом зале. Верю, что он тоже хочет прекратить эту войну.


Где в этот момент находился сам Зеленский, доподлинно неизвестно, но точно не в Давосе, куда он отказался лететь из-за смены повестки с Украины на Гренландию и отсутствия возможности встречи с Трампом. Вместо него поехал новый глава офиса Буданов* (внесен в России в список экстремистов и террористов). Однако в данный момент «нелегитимный» спешит в Швейцарию на встречу с президентом США.

Как отмечает издание, встреча должна пройти до вылета Уиткоффа и Кушнера в Москву на переговоры. Видимо, Трамп хочет добиться от Зеленского согласия на мирное соглашение. Однако это вряд ли произойдет, «нелегитимному» это не нужно, ему нужны гарантии безопасности от США.
  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +6
    Сегодня, 18:17
    В кандалах бы его доставить в Москву.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +4
      Сегодня, 18:23
      Трамп. ... я надеюсь, что прямо сейчас он в этом зале.

      Политическое шоу приобретает черты и характер трампатического шока. winked
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +2
        Сегодня, 19:28
        Самое смешное,что вчера он отказывался ехать в Давос
        1. Теренин Звание
          Теренин
          +2
          Сегодня, 19:36
          Цитата: dmi.pris1
          Самое смешное,что вчера он отказывался ехать в Давос

          Смех будет еще громче, если завтра Трамп забудет о сказанном.
          1. свой1970 Звание
            свой1970
            0
            Сегодня, 20:22
            Цитата: Теренин
            Цитата: dmi.pris1
            Самое смешное,что вчера он отказывался ехать в Давос

            Смех будет еще громче, если завтра Трамп забудет о сказанном.

            Смех будет раньше -
            "Я работаю с президентом Зеленским, [b]СЕГОДНЯ[(!!!)/b] мы с ним встретимся"
    2. хрыч Звание
      хрыч
      +1
      Сегодня, 18:32
      Он же не Мадуро и мы не такие, мы другие, законники.
  3. lutikovvn Звание
    lutikovvn
    +2
    Сегодня, 18:25
    На ковер вызвал. Как нашкодившего котенка отдерут. Такие как он, должны внимать словам босса и конспектировать их.
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +3
      Сегодня, 18:53
      Я посмеюсь, если Трамп передумает и улетит. Вот смеху то будет.) А "выбор мудрого братского народа" видать, поспешает...)
  4. Теренин Звание
    Теренин
    +9
    Сегодня, 18:26
    Зеленский в срочном порядке вылетел в Давос на встречу с Трампом

    Весь перелет Зелю мучает мысль: recourse Что главное сейчас: люблю я Трампа или ненавижу?
    1. роман66 Звание
      роман66
      +9
      Сегодня, 18:33
      Как, говорят, проститутка не должна испытывать к клиенту никаких чувств
      Гена! hi
      1. Теренин Звание
        Теренин
        +1
        Сегодня, 19:35
        Цитата: роман66
        Как, говорят, проститутка не должна испытывать к клиенту никаких чувств
        Гена! hi

        Зеленский всегда раскланивается с еврочиновниками на саммитах, и поэтому его считают самой вежливой проституткой в Европе.

        Рома hi
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 18:36
      Цитата: Теренин
      Что главное сейчас: люблю я Трампа или ненавижу?
      Бритты, по прилёту, подскажут...
      1. Теренин Звание
        Теренин
        +1
        Сегодня, 19:40
        Цитата: Zoldat_A
        Цитата: Теренин
        Что главное сейчас: люблю я Трампа или ненавижу?
        Бритты, по прилёту, подскажут...

        У этих русофобская методичка не меняется.
  5. VicVic Звание
    VicVic
    +4
    Сегодня, 18:33
    А с какого аэродрома вылетает летак с Зеленским? Где базируется и обслуживается борт? Просто, для понимания.
    1. Кузнец 55 Звание
      Кузнец 55
      +1
      Сегодня, 18:37
      Украину он покидает на поезде , далее летак . Скорее всего из Польши .
      1. Napayz Звание
        Napayz
        0
        Сегодня, 19:03
        Ну и до Польши из Киева на поезде не менее 8-ми часов.
        1. Кузнец 55 Звание
          Кузнец 55
          0
          Сегодня, 20:15
          На крыльях любви к Трампу он сам паровоз толкать будет .
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 18:35
    Зеленский - только мой план должен рассматриваться на мирных переговорах с Россией.
    На этом всё и закончится .Будем воевать дальше.
    1. Наган Звание
      Наган
      0
      Сегодня, 19:23
      Цитата: tralflot1832
      Зеленский - только мой план должен рассматриваться
      А у него план-то остался, или уже всё скурил?
  7. Седой Цинник Звание
    Седой Цинник
    0
    Сегодня, 18:36
    Где в этот момент находился сам Зеленский, доподлинно неизвестно, но точно не в Давосе. Валялся в бункере обнюханный.
  8. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Сегодня, 18:41
    Наша программа: зелёная просроченная собака лает, а караван идёт. На запад. С неумолимостью катка.
  9. samarin1969 Звание
    samarin1969
    +1
    Сегодня, 18:44
    Поразительно быстро и беспроблемно Зеленский перемещается между Европой и бункером. Как, впрочем, и его постоянные гости из МВФ, "недружественных государств"...
  10. Furious Bambr Звание
    Furious Bambr
    +1
    Сегодня, 19:00
    ....По свистку несётся
  12. dnestr74 Звание
    dnestr74
    -1
    Сегодня, 19:06
    То хочу Зеленского, то не хочу Зеленского...Поводит либидо дедушку Трампа. Шоу, кровавое только.
  13. мерцание Звание
    мерцание
    0
    Сегодня, 19:14
    Зеленский в срочном порядке вылетает в швейцарский Давос для переговоров с Дональдом Трампом

    Что значит вылетает? request Не порядок.
    У него должна быть только возможность ВЫЕЗЖАТЬ на легковом автомобиле.
    Пусть бы Трамп подождал его с недельку в Давосе.
    Слишком мы добрые.
    1. ssz Звание
      ssz
      0
      Сегодня, 19:45
      Либо в пенале автозака либо в траурной урне, никаких легковых.
  14. ssz Звание
    ssz
    0
    Сегодня, 19:44
    Сразу видно что Зеля истинный лидер, Дональд Фёдорович пальцем щёлкнул и еврейчику уже стремится к ноге. Будет забавно если к ноге не допустят и он просто туда сюда покатается.
  15. Matsur Звание
    Matsur
    0
    Сегодня, 19:47
    Похоже на команду "к ноге!" laughing
    И этот сразу помчался!
    Дальше будет "дай лапу" и "голос" =))
    Потом вкусняшку получит.
  16. Romeo Звание
    Romeo
    0
    Сегодня, 19:51
    А мне вот интересен такой момент, а именно фраза - "Зеленский в срочном порядке вылетает в швейцарский Давос". Почему он до сих пор имеет возможность вылетать из Киева?! Разве нельзя было лишить его возможности взлетать с территории 404? Большой пассажирский лайнер имеет возможность взлетать и садиться, используя исправную ВПП и соответствующий комплект исправного наземного оборудования обеспечивающего взлет и посадку Это где?! Это как?!
  17. Matsur Звание
    Matsur
    0
    Сегодня, 19:52
    Цитата: lutikovvn
    На ковер вызвал. Как нашкодившего котенка отдерут. Такие как он, должны внимать словам босса и конспектировать их.

    Мордой в как ахи. Хотя уже вроде так делал и не помогло.
  18. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 19:54
    Цитата: dmi.pris1
    В кандалах бы его доставить в Москву.
    И там же четвертовать!
  19. nikvp Звание
    nikvp
    0
    Сегодня, 19:56
    Как-то неуютно от заявлений, что Путин хочет заключить сделку.
  20. БойКот Звание
    БойКот
    0
    Сегодня, 20:20
    Дональда штормит нехило. намедни он отказался, сегодня помнит, что договорился... А Зеля мгновенно забыл, что он не может в Швейцарию, у него столица обесточена, генератор крутить надо. Политиком может не каждый, необходимо абсолютное отсутствие "химеры, называемой совестью"