Я общаюсь с президентом Путиным, я уверен, что он хочет подписать соглашение. Я работаю с президентом Зеленским, сегодня мы с ним встретимся, я надеюсь, что прямо сейчас он в этом зале. Верю, что он тоже хочет прекратить эту войну.

Зеленский в срочном порядке вылетает в швейцарский Давос для переговоров с Дональдом Трампом. Встреча должна состояться завтра, в четверг, 22 января. Об этом сообщает Axios со ссылкой на украинского чиновника.Оставшийся в Киеве Зеленский в срочном порядке летит в Давос после заявления Трампа о том, что он хотел бы встретиться с киевским клоуном. Американский лидер, говоря об урегулировании конфликта на Украине, выразил надежду, что Зеленский находится в зале и слушает его выступление. Трамп заявил о готовности встретиться с ним.Где в этот момент находился сам Зеленский, доподлинно неизвестно, но точно не в Давосе, куда он отказался лететь из-за смены повестки с Украины на Гренландию и отсутствия возможности встречи с Трампом. Вместо него поехал новый глава офиса Буданов* (внесен в России в список экстремистов и террористов). Однако в данный момент «нелегитимный» спешит в Швейцарию на встречу с президентом США.Как отмечает издание, встреча должна пройти до вылета Уиткоффа и Кушнера в Москву на переговоры. Видимо, Трамп хочет добиться от Зеленского согласия на мирное соглашение. Однако это вряд ли произойдет, «нелегитимному» это не нужно, ему нужны гарантии безопасности от США.