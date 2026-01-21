Трамп: если Европа нам откажет в передаче куска льда, мы это запомним

Только США способны защитить Гренландию, присоединение острова необходимо для обеспечения стратегической безопасности не только США, но и Европы. Об этом заявил Трамп, выступая на экономическом форуме в Давосе.

По словам Трампа, США просят у Европы «кусок льда», который они раньше вернули Дании. Да и вообще, американцы никогда у Европы Гренландию не просили, хотя после Второй мировой войны могли оставить ее себе по праву победителей. Сейчас у Европы есть выбор: отдать остров США в знак признательности или отказать. Но вот отказ США прекрасно запомнят.

Итак, мы хотим кусок льда ради защиты всего мира, а нам его не дают. Мы никогда ни о чём другом не просили. Мы могли оставить эту территорию себе — но не сделали этого. Поэтому у них есть выбор: вы можете сказать «да» — и мы будем очень признательны. Или вы можете сказать «нет» — и мы это запомним.




Как подчеркнул Трамп, только США способны защитить Гренландию, правда, не сказал от кого. Но зато он подчеркнул, что добивается немедленных переговоров по приобретению острова. При этом Трамп отметил, что это не станет угрозой для НАТО, а наоборот, только укрепит альянс.

Между тем премьер Бельгии Барт де Вевер призвал Европу готовиться к отпору США, назвав Трампа «очень голодной гусеницей».

Хватит! Европа должна дать отпор «голодной гусенице» Дональду Трампу. У меня такое ощущение, что уговоры закончились. Достигается точка, когда уговоры становятся контрпродуктивными.
  1. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 19:39
    Да и вообще, американцы никогда у Европы Гренландию не просили, хотя после Второй мировой войны могли оставить ее себе по праву победителей.
    ну вообще это враньё, просили, получили карт-бланш почти на любые действия. Да и на континенте творили почти что вздумается на правах победителя
    1. Mitos Звание
      Mitos
      0
      Сегодня, 20:06
      Гренландию может спасти только одно, так когдато было с Кубой. Но надо ли нам сейчас такое с европой что против нас воюет.
      А вот США вся эта шумиха нужна, они все резко забыли, как выкрали президента и отжали нефть.
    2. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 20:18
      Вот почему он танкеры конфискует-лед возить...
  2. 123_123 Звание
    123_123
    +1
    Сегодня, 19:41
    Во всей европе только у бельгии хватает смелости иногда говорить нет.
  3. Reptiloid Звание
    Reptiloid
    0
    Сегодня, 19:52
    дать отпор wassat

    С чего бы это вдруг? lol Наполеону не давала laughing , Гитлеру тоже, а тут вдруг размечтался request
  4. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 19:56
    Да и вообще, американцы никогда у Европы Гренландию не просили
    Просили. После гражданской войны. Потом после 1945 года при Трумене
  5. Semovente7534 Звание
    Semovente7534
    +1
    Сегодня, 19:59
    Трамп — мастер слова: «В 1945 году у нас было право оставить Гренландию себе, потому что мы победили, но тогда она нам не была нужна, поэтому мы оставили её вам. Однако, если вы отдадите её нам, будет лучше, потому что если вы этого не сделаете (даже если мы не сможем захватить её силой, потому что тогда нас сочтут плохими парнями). Вы должны отдать это нам бесплатно. Даже глобальная война Трампа с наркотиками, похоже, внезапно закончилась победой добра над злом (хотя наркотики по-прежнему существуют, как и прежде). Трамп, вы настоящий политик.
    1. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 20:18
      Или вы можете сказать «нет» — и мы это запомним.

      Все логично. и понятно сказано. Европа в послевоенный период откровенно паразитировала на США. Это касается сотрудничества в политике, экономике, обороне. Теперь пусть Дания ищет пути этот вопрос урегулировать, чтобы все были довольны. А НАТО здесь не поможет.
  6. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    0
    Сегодня, 20:01
    Демократия во все красе
  7. kventinasd Звание
    kventinasd
    0
    Сегодня, 20:06
    По словам Трампа, США просят у Европы «кусок льда», который они раньше вернули Дании.

    Ничего страшного, европеоиды немного поплачут и смирятся со своей участью.
  8. Обычный Звание
    Обычный
    0
    Сегодня, 20:06
    Это называется выбор без выбора. Это когда маленький ребенок лет пяти не хочет идти спать в урочное время и каждый вечер закатывает родителям истерики, при этом в его детской комнате разбросанными остаются игрушки .И тогда может помочь хитрость. Ребенку говорят, ты как хочешь, малыш, собрать сперва игрушки и пойти спать, или сразу пойти спать? Как правило срабатывает на ура, ребенок думает что ему оставляют право выбора, а игрушки убирать и потом идти спать ой как не хочется. Естественно малыш сразу соглашается на второй вариант и, сразу идет спать lol Итог достигнут малой кровью, а ребенок наивно полагает, что перехитрил родителей.
    Трамп тут в роли родителя и абсолютно уверен, что он так или иначе любым способом приберет к руками Гренландию, но для полноты ощущения власти (в данном случае роль родителя), он как бы предлагает поиграть в право выбора и дает сохранить лицо еврогеям. А зря. Этих гомосеков надо тыкать мордой в грязь ,а потом к ноге. Это единственный случай на данный момент где я поддержал бы нарцисса.
  9. Сидор Ковпак Звание
    Сидор Ковпак
    0
    Сегодня, 20:07
    ...Да и вообще, американцы никогда у Европы Гренландию не просили, хотя после Второй мировой войны могли оставить ее себе по праву победителей....

    Видимо Трамп наши новости читает и о эффекте Долиной уже наслышан. Выкупит Гренландию у Дании, а деньги за остров заставит отдать Украине. Я не удивлюсь.
  10. БойКот Звание
    БойКот
    0
    Сегодня, 20:08
    Когда вас обещают защитить, будьте уверены, вас разводят.А вообще даже интересно смотреть, как Трампа мотает, никогда не знаешь, что он скажет завтра. Не скажу, что жить стало лучше, но определенно веселей.
  11. sub307 Звание
    sub307
    0
    Сегодня, 20:10
    Ага...- "кусок льда"..., только вот под льдом, чего только нет: "Минеральные ресурсы Гренландии. Уникальные рудные районы и крупные месторождения." https://goarctic.ru/news/mineralnye-resursy-grenlandii-unikalnye-rudnye-rayony-i-krupnye-mestorozhdeniya/
    Почитайте...,очень интересно. winked
    1. sub307 Звание
      sub307
      0
      Сегодня, 20:13
      "По данным на 2023 год, в Гренландии были обнаружены 25 из 34 полезных ископаемых, признанных Европейской комиссией «важнейшим сырьём». Некоторые из них:
      Редкоземельные элементы. Три крупнейших месторождения расположены в южной провинции Гардар. По оценкам экспертов, под ледяным покровом острова может находиться до 40 миллионов тонн таких элементов.

      Графит. О находках графита и графитовых сланцев сообщается во многих населённых пунктах острова. Природный графит в основном используется в электромобильных батареях и при производстве стали.

      Медь. Особенно интересны малоизученные районы на северо-востоке и центрально-востоке острова. Компания «80 Mile» стремится разработать месторождение Диско-Нууссуак, в котором содержатся медь, никель, платина и кобальт.

      Никель. Следы скоплений никеля многочисленны. Крупная горнодобывающая компания Anglo American получила пятилетнюю лицензию на разведку в западной Гренландии и занимается, среди прочего, поиском месторождений никеля.
      usnews.com
      naked-science.ru
      Цинк. Цинк в основном содержится на севере в геологической формации протяжённостью более 2500 км.

      Золото. Наиболее перспективные районы с точки зрения добычи золота находятся вокруг фьорда Сермилигаарсук на юге страны.

      Железная руда. Месторождения расположены в Исуа на юге Западной Гренландии, в Итиллиарсуке в центральной части Западной Гренландии и на северо-западе Гренландии вдоль Лауге Кох Кыст.

      Титан и ванадий. Известные месторождения титана и ванадия находятся на юго-западе, востоке и юге.

      Вольфрам. Используется для нескольких промышленных применений, в основном встречается на центральном востоке и северо-востоке страны, с предполагаемыми месторождениями на юге и западе.
      usnews.com
      Добыча нефти и природного газа в Гренландии запрещена по экологическим соображениям. Любые проекты по разработке недр Гренландии находятся под строгим контролем местных властей".
      "Кусок льда" говоришь...? winked
    2. Обычный Звание
      Обычный
      0
      Сегодня, 20:15
      Ну если не считать что это вольная импровизация самого Трампа, то ничего в этом удивительного нет. В команде президента всегда есть в том числе и маркетологи и НЛПеры. Принижается умышленно объект вожделения, потому что завтра ,а может и уже сегодня ,все мировые таблоиды будут цитировать его речь. В данном контексте "кусок льда" для мозга будет реперной точкой.
  12. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 20:13
    Дональд ,уже пора заканчивать с Гренландией .Это уже надоедает ,купить тебе недадут.Воевать не дадут.Думаешь подарят как солнцеликому ?
  13. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 20:19
    "По словам Трампа, США просят у Европы «кусок льда», который они раньше вернули Дании. Да и вообще, американцы никогда у Европы Гренландию не просили, хотя после Второй мировой войны могли оставить ее себе по праву победителей. Сейчас у Европы есть выбор: отдать остров США в знак признательности или отказать. Но вот отказ США прекрасно запомнят."

    И вообще...
    Это Америка открыла Европу. Не будь Америки, и доллара США не было бы.
    И какими бы ракушками Европа торговала с Китаем?