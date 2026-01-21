Трамп: если Европа нам откажет в передаче куска льда, мы это запомним

Итак, мы хотим кусок льда ради защиты всего мира, а нам его не дают. Мы никогда ни о чём другом не просили. Мы могли оставить эту территорию себе — но не сделали этого. Поэтому у них есть выбор: вы можете сказать «да» — и мы будем очень признательны. Или вы можете сказать «нет» — и мы это запомним.

Хватит! Европа должна дать отпор «голодной гусенице» Дональду Трампу. У меня такое ощущение, что уговоры закончились. Достигается точка, когда уговоры становятся контрпродуктивными.

Только США способны защитить Гренландию, присоединение острова необходимо для обеспечения стратегической безопасности не только США, но и Европы. Об этом заявил Трамп, выступая на экономическом форуме в Давосе.По словам Трампа, США просят у Европы «кусок льда», который они раньше вернули Дании. Да и вообще, американцы никогда у Европы Гренландию не просили, хотя после Второй мировой войны могли оставить ее себе по праву победителей. Сейчас у Европы есть выбор: отдать остров США в знак признательности или отказать. Но вот отказ США прекрасно запомнят.Как подчеркнул Трамп, только США способны защитить Гренландию, правда, не сказал от кого. Но зато он подчеркнул, что добивается немедленных переговоров по приобретению острова. При этом Трамп отметил, что это не станет угрозой для НАТО, а наоборот, только укрепит альянс.Между тем премьер Бельгии Барт де Вевер призвал Европу готовиться к отпору США, назвав Трампа «очень голодной гусеницей».