Трамп в Давосе: Швейцарию обогатили деньги из США, а сейчас я мог бы её разорить

593 5
Трамп в Давосе: Швейцарию обогатили деньги из США, а сейчас я мог бы её разорить

В ходе часового выступления Дональда Трампа с трибуны международного экономического форума в Давосе «на орехи» досталось многим. Не обошёл своим специфическим «вниманием» Трамп и принимающую сторону, Швейцарию.

Все уже посчитали, что после гренландской темы и темы того, «как мало НАТО платит за собственную безопасность, которую приходится обеспечивать американцам», Трамп будет завершать свою речь. Но нет. Тот решил пройтись по Швейцарии.



По словам Трампа, она «когда-то была прекрасной страной»:

Я лично знал много швейцарцев. Конфедерация была блестящей страной. Но деньги, которые её обогатили, поступали из США и благодаря США.

А в итоге, по словам президента Соединённых Штатов, Швейцария «отплатила Америке тем, что у США дефицит торгового баланса в 41 млрд долларов».

Дональд Трамп:

Поэтому мне пришлось вводить 39-процентные тарифы. И это ещё хорошо.

Трамп заявил о том, что в 2025 году президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер «не очень хорошо поступила в торговом споре с США»:

Она постоянно говорила: не делайте этого, не вводите пошлины, ведь мы такая маленькая страна. Вообще она вела себя достаточно агрессивно. Так не нужно было. И я в итоге принял решение ввести эти 39-процентные тарифы. И это, поверьте, ещё очень небольшие пошлины. Я бы мог разорить Швейцарию, введя 70-процентные пошлины, но не сделал этого.

В зале многие представители глобалистских кланов явно ждали, когда же он закончит. И он закончил. Словами: «Америка снова вернулась».
5 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 20:21
    А где обещанное шоу ,что за театр одного актёра .Может в штатах это бы прокатило .Как то всё уныло выглядит.
  2. Седов Звание
    Седов
    +1
    Сегодня, 20:22
    Как мы вообще раньше без Трампа жили? Начинаешь понимать, что даже дрвнейшими цивилизациями управлял он. Похоже от уха всё-таки какая-то инфекция просочилась..
  3. kromer Звание
    kromer
    0
    Сегодня, 20:26
    Я бы мог разорить Швейцарию, введя 70-процентные пошлины, но не сделал этого.


    "И тут Остапа понесло." (с)
  4. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 20:27
    Швейцария обогатилась за счет очень мутных банковских операций, в том числе и с США. Даже кошельком Гитлера побыла.
  5. Matsur Звание
    Matsur
    0
    Сегодня, 20:27
    Щас будет ор типа "да отдайте вы ему Гренландию" =)))