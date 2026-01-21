Трамп в Давосе: Швейцарию обогатили деньги из США, а сейчас я мог бы её разорить

Я лично знал много швейцарцев. Конфедерация была блестящей страной. Но деньги, которые её обогатили, поступали из США и благодаря США.

Поэтому мне пришлось вводить 39-процентные тарифы. И это ещё хорошо.

Она постоянно говорила: не делайте этого, не вводите пошлины, ведь мы такая маленькая страна. Вообще она вела себя достаточно агрессивно. Так не нужно было. И я в итоге принял решение ввести эти 39-процентные тарифы. И это, поверьте, ещё очень небольшие пошлины. Я бы мог разорить Швейцарию, введя 70-процентные пошлины, но не сделал этого.

В ходе часового выступления Дональда Трампа с трибуны международного экономического форума в Давосе «на орехи» досталось многим. Не обошёл своим специфическим «вниманием» Трамп и принимающую сторону, Швейцарию.Все уже посчитали, что после гренландской темы и темы того, «как мало НАТО платит за собственную безопасность, которую приходится обеспечивать американцам», Трамп будет завершать свою речь. Но нет. Тот решил пройтись по Швейцарии.По словам Трампа, она «когда-то была прекрасной страной»:А в итоге, по словам президента Соединённых Штатов, Швейцария «отплатила Америке тем, что у США дефицит торгового баланса в 41 млрд долларов».Дональд Трамп:Трамп заявил о том, что в 2025 году президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер «не очень хорошо поступила в торговом споре с США»:В зале многие представители глобалистских кланов явно ждали, когда же он закончит. И он закончил. Словами: «Америка снова вернулась».