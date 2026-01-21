Трамп в Давосе: Швейцарию обогатили деньги из США, а сейчас я мог бы её разорить
В ходе часового выступления Дональда Трампа с трибуны международного экономического форума в Давосе «на орехи» досталось многим. Не обошёл своим специфическим «вниманием» Трамп и принимающую сторону, Швейцарию.
Все уже посчитали, что после гренландской темы и темы того, «как мало НАТО платит за собственную безопасность, которую приходится обеспечивать американцам», Трамп будет завершать свою речь. Но нет. Тот решил пройтись по Швейцарии.
По словам Трампа, она «когда-то была прекрасной страной»:
А в итоге, по словам президента Соединённых Штатов, Швейцария «отплатила Америке тем, что у США дефицит торгового баланса в 41 млрд долларов».
Дональд Трамп:
Трамп заявил о том, что в 2025 году президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер «не очень хорошо поступила в торговом споре с США»:
В зале многие представители глобалистских кланов явно ждали, когда же он закончит. И он закончил. Словами: «Америка снова вернулась».
Информация