Украинский БПЛА Skyeton Raybird получил водородную энергоустановку
БПЛА Raybird с водородной энергоустановкой
Украина стала настоящим полигоном для отработки различных вооружений, военной техники, а также связанных с ними технологий. В частности, большое внимание уделяется испытаниям и проверкам беспилотной авиационной техники. Например, недавно стало известно, что украинская компания Skyeton отправила в зону боевых действий БПЛА Raybird новой модификации, отличающейся наличием гибридной двигательной установки.
Новая технология
Компания Skyeton была основана украинскими специалистами почти 20 лет назад и с тех пор занималась разработкой электроники различного назначения. Кроме того, несколько лет назад она начала разработку собственных беспилотных авиационных систем. Продукция компании заинтересовала украинские вооружённые формирования, в результате чего началось серийное производство и поставки различных изделий.
Сейчас компания занимается серийным производством среднего разведывательного БПЛА Raybird. Техника этого типа присутствует в зоне боевых действий и используется в интересах артиллерии и других получателей разведывательных данных. При этом, насколько известно, парк «Рэйбёрдов» несёт потери от зенитного огня и средств радиоэлектронной борьбы, используемых российской армией.
Несколько дней назад компания Skyeton сообщила о проведении глубокой модернизации существующего БПЛА. Беспилотник получил принципиально новую двигательную установку, которая значительно улучшила его лётные характеристики. Вместо поршневого двигателя на бензине в этом проекте используется гибридная установка, использующая водород.
Новая энергоустановка для БПЛА была разработана самостоятельно, и на неё потратили около двух лет. За это время сформировали новую концепцию, отработали её на лабораторных стендах и адаптировали для применения на воздушной платформе.
Утверждается, что гибридный вариант Raybird уже прошёл лётные испытания и подтвердил расчётные характеристики. Кроме того, техника этой модификации попала в строевые части и проходит проверку в условиях зоны боевых действий. Предсказуемо сообщается о демонстрации высокого потенциала, широких возможностей и пользы для общих вопросов разведки.
Разработчики считают, что новый вариант БПЛА имеет несколько важных преимуществ. По результатам замены двигателя снизился производимый шум и уменьшился выброс тепла. Кроме того, улучшились высотные характеристики аппарата. Также приводится аргумент о снижении выбросов и отсутствии негативного влияния на экологическую обстановку.
Впрочем, наиболее интересные подробности проекта не раскрываются. Также не публикуется информация об испытаниях или применении в зоне боевых действий. По сути, компания Skyeton предлагает поверить ей на слово и не сомневаться в создании уникального БПЛА с особыми характеристиками.
На старой платформе
«Рэйбёрд» в исходном виде представляет собой беспилотный самолёт средних размеров, выполненный по двухбалочной схеме. В рамках недавней модернизации лишился части штатных агрегатов и получил новые. За счёт такой перестройки силовой установки, как утверждается, удалось изменить некоторые характеристики и улучшить общие возможности аппарата.
БПЛА имеет пластиковый планер характерной формы. Используется веретенообразный фюзеляж, в центральной части которого находится среднерасположенное крыло. От плоскостей отходят две тонкие балки, соединённые с П-образным хвостовым оперением. Крыло и стабилизатор оснащены поверхностями управления.
Размах крыла такого беспилотника достигает 4,7 м. Длина существенно меньше, не более 3-3,5 м. Взлётная масса БПЛА в базовой модификации составляет 23 кг. На полезную нагрузку приходится ок. 5-10 кг.
В базовой версии Raybird оснащается четырёхтактным бензиновым двигателем ограниченной мощности. Он находится в носовой части фюзеляжа и вращает двухлопастной воздушный винт. Часть внутренних объёмов фюзеляжа занята баками для горючего.
БПЛА с бензиновым двигателем на пусковой направляющей
Новый вариант беспилотника получил принципиально иную двигательную установку. Так, в носу размещён электродвигатель, по своим параметрам близкий к штатному поршневому. Вместо внутренних баков на БПЛА смонтированы топливные ячейки и другие агрегаты для выработки электроэнергии. Параметры такой энергоустановки пока не раскрываются. При этом ясно, что её мощность достаточна для обеспечения работы двигателя с винтом и бортовой электроники.
Вне зависимости от типа двигателя, БПЛА развивает крейсерскую скорость 100-110 км/ч. Переход на электротягу сделал беспилотник значительно тише, однако ухудшилась энергетическая эффективность. Так, БПЛА с поршневым двигателем на одной заправке может летать до 28 ч. Водородная установка сокращает продолжительность полёта до 12 ч. При этом компания-разработчик обещает довести её до 20 ч.
Бортовая система управления «Рэйбёрда» включает автопилот, средства навигации и приборы дистанционного управления — типичный набор для техники такого класса. Под днищем фюзеляжа подвешена оптико-электронная станция. Любопытно, что у электрического БПЛА её перенесли из центральной части фюзеляжа ближе к хвосту.
Как в исходной, так и в модернизированной версии, изделие Skyeton Raybird может нести только камеры или ОЭС. БПЛА предназначается для длительного патрулирования заданных районов и ведения разведки. Также он может выдавать целеуказание или корректировать огонь различных средств.
Базовый вариант БПЛА «Рэйбёрд» стартует с наклонной направляющей-катапульты. Это устройство перевозится любым транспортом и быстро собирается на стартовой позиции. Посадка производится при помощи парашюта и надувных баллонов на днище.
Технологии и практика
Практически все современные БПЛА комплектуются двигателями традиционных классов. В зависимости от размеров и массы, они используют электромоторы с аккумуляторами, двигатели внутреннего сгорания или газотурбинные моторы. При этом ведутся эксперименты с альтернативными видами энергоустановок, которые должны составить конкуренцию распространённым двигателям.
Компоненты беспилотной системы
Одним из таких решений являются водородные системы с топливными элементами. Они имеют некоторые преимущества перед аккумуляторными батареями и позволяют получать высокие лётные и рабочие характеристики. В то же время, такая система значительно дороже, чем система в виде мотора и батареи.
Как оказалось, Украина присоединилась к попыткам создания БПЛА с принципиально новыми силовыми установками. Утверждается, что водородный вариант существующего БПЛА Raybird прошёл испытания и даже эксплуатируется в вооружённых формированиях для решения реальных задач.
Нетрудно заметить, что подобная модернизация имеет, как минимум, неоднозначные результаты. Водородный «Рэйбёрд» фактически показывает только два преимущества перед исходным БПЛА — он тише и не выбрасывает в атмосферу продукты сгорания бензина.
Одновременно с этим БПЛА с новой энергоустановкой должен быть значительно дороже. Высокая стоимость проявляется как на стадии производства, так и в ходе эксплуатации. При этом возникают вопросы и к надёжности водородных агрегатов, самостоятельно разработанных компанией Skyeton. Это может быть дополнительный негативный фактор, влияющий на общие результаты эксплуатации.
Следует предположить, что водородная установка негативно влияет на живучесть и устойчивость летательного аппарата. Любое повреждение ёмкостей с газообразным топливом может привести к возгоранию или взрыву. При этом БПЛА сразу останется без электроэнергии, что приведёт к потере возможности управляемого полёта. Базовая модификация с бензиновым двигателем в этом отношении может быть более устойчивой, т.к. не всякое повреждение топливного бака гарантирует потерю тяги или разрушение в воздухе.
Сложность и дороговизна
Таким образом, украинская компания Skyeton, как утверждается, смогла разработать свой вариант водородной энергоустановки для средних БПЛА и даже довела это изделие до эксплуатации. Речь идёт об успехе технического характера и о некоторых преимуществах с точки зрения реального применения.
Однако новые технологии и устройства имеют ряд неоднозначных особенностей и недостатков. Их применение в составе среднего разведывательного беспилотника фактически нецелесообразно. Модернизированный аппарат не получает реальных преимуществ, но становится сложнее в эксплуатации и дороже. Впрочем, с точки зрения компании-производителя, которая стремится заработать на производстве, всё это не является недостатками.
Информация