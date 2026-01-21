ВС РФ заняли большую часть Графского, контратаки ВСУ на Волчанск провалились
Из Харьковской области приходят сообщения о новом продвижении. На Волчанском направлении российские войска перевели под свой контроль до 10 квадратных километров территории по восточному берегу реки Северский Донец.
В результате успешных наступательных действий под контроль ВС РФ перешла большая часть села Графское.
К 21:00 мск поступают сведения о том, что противника в Графском уже нет. В центральной части села остатки подразделений ВСУ были уничтожены, на юге – образовался участок «серой зоны».
Выбит противник и из Семёновки (Симиновки), находящейся в нескольких километрах восточнее Графского.
Это позволяет двигаться на юг – вдоль Северского Донца – в направлении ключевого для водоснабжения региона Печенежского водохранилища.
Одновременно с этим армия России «давит» в Волчанских Хуторах, к которым идёт встречное продвижение наших подразделений с северо-востока - от Дегтярного, Нестерного и Песчаного.
Продвижение под Волчанском свидетельствует о том, что все попытки противника там контратаковать и вернуть город под контроль в итоге провалились.
