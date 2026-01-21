ВС РФ заняли большую часть Графского, контратаки ВСУ на Волчанск провалились

Из Харьковской области приходят сообщения о новом продвижении. На Волчанском направлении российские войска перевели под свой контроль до 10 квадратных километров территории по восточному берегу реки Северский Донец.

В результате успешных наступательных действий под контроль ВС РФ перешла большая часть села Графское.



К 21:00 мск поступают сведения о том, что противника в Графском уже нет. В центральной части села остатки подразделений ВСУ были уничтожены, на юге – образовался участок «серой зоны».

Выбит противник и из Семёновки (Симиновки), находящейся в нескольких километрах восточнее Графского.



Это позволяет двигаться на юг – вдоль Северского Донца – в направлении ключевого для водоснабжения региона Печенежского водохранилища.

Одновременно с этим армия России «давит» в Волчанских Хуторах, к которым идёт встречное продвижение наших подразделений с северо-востока - от Дегтярного, Нестерного и Песчаного.

Продвижение под Волчанском свидетельствует о том, что все попытки противника там контратаковать и вернуть город под контроль в итоге провалились.
  Aerolab

Сегодня, 21:33
    Aerolab
    -6
    Сегодня, 21:33
    Свои, своих убивают, во славу англосаксов.
    ИВЗ

Сегодня, 21:48
      ИВЗ
      +1
      Сегодня, 21:48
      Свои, своих убивают, во славу англосаксов.
      Славяне славян - да. Но насчёт "свои" ... Вам ироды на букву "у" издевающиеся над мирняком, в Курской обл. к примеру, свои? Думайте что пишете.
      Napayz

Сегодня, 22:09
        Napayz
        0
        Сегодня, 22:09
        Возможно, Аэролаб писал про заградотряды 404.
    ssz

Сегодня, 22:25
      ssz
      -1
      Сегодня, 22:25
      Как сказали ваши пропагандосы - никогда мы не будем братьями, ни по крови, ни по матери.
  Eugen 62

Сегодня, 22:33
    Eugen 62
    0
    Сегодня, 22:33
    Хорошее сообщение. Так и надо двигаться вдоль Северского Донца. Фланг будет прикрыт рекой. Это удобнее, чем биться за Волчанские Хутора. Дальше будет Печенежское водохранилище. К нему и надо продвигаться. Тогда логистика оставшейся группировки ВСУ на левом берегу реки будет затруднена.