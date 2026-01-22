«Защитит от самых опасных угроз»: испанская армия осваивает БМП VCI Dragón

БМП VCI Dragón 8х8 должна стать одним из основных технических новшеств, внедряемых в испанскую армию в рамках её перевооружения. Программа по её созданию (на базе швейцарской Piranha V) была запущена в 2015 году и поручена местной компании TESS Defence. Однако проект столкнулся с серьёзными трудностями, вызванными главным образом необходимостью интеграции цифровой СУО и необитаемой башни Guardian 30 (от Escribano).В итоге серийные БМП Dragón армия начала получать только в 2025 году (если не считать более ранней передачи демонстрационных образцов), а сейчас подразделения приступили к освоению новой машины. Всего войска ожидают поставки 348 экземпляров на первом этапе программы (контракт от 2020 года стоимостью €1,74 млрд). На данный момент из этого числа уже изготовлено или находится в производстве 107 единиц.Башня Guardian 30, устанавливаемая на БМП Dragón, снаряжается 30-мм автоматической пушкой Mk44, 7,62-мм спаренным пулемётом и дымовыми гранатомётами, а также – опционально – ПУ для израильских ПТУР Spike LR2.Бронемашина массой около 33 тонн развивает максимальную скорость 100 км/ч и имеет запас хода от 500 до 550 км. Её размеры составляют от 8 до 8,3 м в длину, от 2,9 до 2,99 м в ширину и около 2,34 м в высоту. Стандартный экипаж состоит из 3 чел.; в машине может разместиться 8 чел. десанта.Техника оснащена двигателем Scania DC13 мощностью 724 л. с. (540 кВт), соединённым с 24-ступенчатой коробкой передач Sapa SW624, а также вспомогательным силовым агрегатом. В зависимости от уровня бронирования машина способна выдержать попадание 25-мм БПС или 30-мм БОПС. По этому поводу разработчик отмечает:

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»