Путин: США купили Аляску, потянут и Гренландию

У Дании и США тоже есть свой опыт на этот счет. По-моему, в 1917 году Дания уже продала, а Соединённые Штаты купили Виргинские острова.

Жёстко, если не сказать жестоко, к Гренландии Дания относилась.

Президент России прокомментировал ситуацию вокруг Гренландии на фоне признания пресс-секретарём Трампа Кэролайн Левитт того факта, что США Гренландию нужна в первую очередь из-за полезных ископаемых. Левитт прямо заявила, что «безопасность Соединённых Штатов напрямую связана с важнейшими ресурсами, которыми Гренландия обладает». Глава пресс-службы Белого дома добавила, что в связи с этим для США крайне важно «приобрести Гренландию», что «ещё и предотвратит будущую войну».По словам Владимира Путина, «нас не касается происходящее с Гренландией». Но, как добавил Путин, если США в своё время купили у России Аляску, то сегодня «потянут» приобретение и Гренландии.Президент России:Действительно, 17 января 1917 года Датскую Вест-Индию в Карибском море США купили у Дании за 25 млн долларов (теми деньгами). После этого Датская Вест-Индия превратилась в те самые американские Виргинские острова, неинкорпорированную территорию США. Примечательно, что до середины века Виргинские острова находились под управление МВД США.Продолжая гренландскую тему, Владимир Путин заявил, что Дания всегда относилась к острову как к колонии:Напомним, что накануне в Давосе Дональд Трамп снова поднял вопрос перехода Гренландии под юрисдикцию США. А в Норвегии призвали создать «коалицию решительных» для противостояния «угрозам».