Путин: США купили Аляску, потянут и Гренландию

Путин: США купили Аляску, потянут и Гренландию

Президент России прокомментировал ситуацию вокруг Гренландии на фоне признания пресс-секретарём Трампа Кэролайн Левитт того факта, что США Гренландию нужна в первую очередь из-за полезных ископаемых. Левитт прямо заявила, что «безопасность Соединённых Штатов напрямую связана с важнейшими ресурсами, которыми Гренландия обладает». Глава пресс-службы Белого дома добавила, что в связи с этим для США крайне важно «приобрести Гренландию», что «ещё и предотвратит будущую войну».

По словам Владимира Путина, «нас не касается происходящее с Гренландией». Но, как добавил Путин, если США в своё время купили у России Аляску, то сегодня «потянут» приобретение и Гренландии.



Президент России:

У Дании и США тоже есть свой опыт на этот счет. По-моему, в 1917 году Дания уже продала, а Соединённые Штаты купили Виргинские острова.

Действительно, 17 января 1917 года Датскую Вест-Индию в Карибском море США купили у Дании за 25 млн долларов (теми деньгами). После этого Датская Вест-Индия превратилась в те самые американские Виргинские острова, неинкорпорированную территорию США. Примечательно, что до середины века Виргинские острова находились под управление МВД США.

Продолжая гренландскую тему, Владимир Путин заявил, что Дания всегда относилась к острову как к колонии:

Жёстко, если не сказать жестоко, к Гренландии Дания относилась.

Напомним, что накануне в Давосе Дональд Трамп снова поднял вопрос перехода Гренландии под юрисдикцию США. А в Норвегии призвали создать «коалицию решительных» для противостояния «угрозам».
  1. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +9
    Сегодня, 06:59
    Президент России:

    У Дании и США тоже есть свой опыт на этот счет. По-моему, в 1917 году Дания уже продала, а Соединённые Штаты купили Виргинские острова.

    На этом фоне Россия бездарно растратившая свои территории очень бледно выглядит. request
    США за 300 лет своего существования не потеряла ни одного метра земли...чего не скажешь о нашей стране.
    Очень болезненная тема.
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +4
      Сегодня, 07:13
      По словам Владимира Путина, «нас не касается происходящее с Гренландией»
      Да их там похоже вообще ни чего не касается...кроме девидентов negative
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      -1
      Сегодня, 07:18
      Тот же ЛЕХА
      Сегодня, 06:59На этом фоне Россия бездарно растратившая свои территории очень бледно выглядит. request
      США за 300 лет своего существования не потеряла ни одного метра земли...чего не скажешь о нашей стране.
      Очень болезненная тема.

      hi Пусть янкесы убираются вон из бандерштата,гейропы, БВ,АТР, ЮВА,вообще, из Восточного полушария, ежели объявили зоной интересов Западное.
    3. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +5
      Сегодня, 07:31
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Очень болезненная тема.

      Для России болезненной темой является потеря ценных кадров, которые стали востребованы за границей. Британия потеряла гораздо больше, но никто не вводит против неё санкции и делится с ней передовыми технологиями.
      Троечник ЕБН привлёк в управление страной таких же троечников, не способных мыслить глобально. Пока в руководстве страной не появятся знающие, грамотные на деле специалисты, а не плагиаторы с липовыми кандидатскими, люди, знающие реальную жизнь на собственном опыте, ничего хорошего не предвидится.
      Зачем территория тем, у кого на одном квадратном километре проживает 9 человек (в среднем)? А настоящие государственники, думающие о народе, а не о своих миллионах и миллиардах, в стране были бы востребованы.
      1. Тот же ЛЕХА Звание
        Тот же ЛЕХА
        0
        Сегодня, 07:34
        Троечник ЕБН

        Он не троечник...он абсолютный ноль...судя по результатам его правления Россией...хуже были только Николай 2 и Горбачев...просравшие великую страну.
        1. ROSS 42 Звание
          ROSS 42
          +1
          Сегодня, 07:37
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          хуже были только Николай 2 и Горбачев...просравшие великую страну.

          НСХ забыли...Именно он облил грязью ИВС и весь путь развития страны под его руководством на ХХ съезде...
    4. 501Legion Звание
      501Legion
      +1
      Сегодня, 07:43
      матрасня как была матрасней так и осталась. то что сейчас РФ и о землях которых ты говоришь по сути принадлежало вообще разным государствам. РФ правопреемник только РСФСР
      1. Тот же ЛЕХА Звание
        Тот же ЛЕХА
        0
        Сегодня, 07:45
        Цитата: 501Legion
        матрасня как была матрасней так и осталась. то что сейчас РФ и о землях которых ты говоришь по сути принадлежало вообще разным государствам. РФ правопреемник только РСФСР

        Матрасня отжала у Мексики Калифорнию, Нью-Мексико, Аризону, Неваду и Юту,Техас... what
        Ниче так порезвились за счет другого государства. request
        1. 501Legion Звание
          501Legion
          +1
          Сегодня, 07:47
          РФ отжимает восток у 404. тоже резвятся , но тут ладно исторические земли. но для такой огромный страны, население нужно в раз 5 больше.
    5. Sovetskiy Звание
      Sovetskiy
      +1
      Сегодня, 07:53
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      На этом фоне Россия бездарно растратившая свои территории очень бледно выглядит.
      США за 300 лет своего существования не потеряла ни одного метра земли...

      За то РФ с 1991-го стала полностью "независимой" от своих республик, сбросила "оковы" ненавистного совка и отказалась от половины населения бывшей страны. wink
      Что и празднуют в РФ каждый год 12 июня.

      Президент России прокомментировал ситуацию вокруг Гренландии на фоне признания пресс-секретарём Трампа Кэролайн Левитт того факта, что США Гренландия нужна в первую очередь из-за полезных ископаемых.

      Вот и кардинальное отличие.
      США ради развития собственной промышленности страны скупают территории из за ресурсов, а РФ эти ресурсы распродает, не считаясь что оставят после их правления будущим поколениям, отказавшись от развития этой самой промышленности...
      По словам Путина, «нас не касается происходящее с Гренландией».

      Я бы еще добавил: как и происходящие процессы в самой РФ с 90-х годов. lol
      1. Тот же ЛЕХА Звание
        Тот же ЛЕХА
        0
        Сегодня, 07:57
        За то РФ с 1991-го стала полностью "независимой" от своих республик, сбросила "оковы" ненавистного совка и отказалась от половины населения бывшей страны.

        25 миллионов русских оказались брошенными в этих республиках...ни тогда и ни сейчас в Кремле ничего не делается для их благополучия...о них забыли начисто.
        1. Sovetskiy Звание
          Sovetskiy
          0
          Сегодня, 08:07
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          25 миллионов русских оказались брошенными в этих республиках..

          Ради справедливости не только у русских было самосознание пропитанное "ядом" интернационализма и совковой идеологии в осознании "общего" дома. lol
          По этому от них требовалось избавиться и от них избавились. wink
          "....Ну вымрет миллионов 30-ть, что о них беспокоиться...."
          Что выросло вместо них, наглядно видно по Украине. wink
  2. Victal Звание
    Victal
    -2
    Сегодня, 07:00
    Дональд такой же талантливый "собиратель земель", как и "миротворец". Расходимся.
  3. sub307 Звание
    sub307
    0
    Сегодня, 07:04
    Так что - можно сказать: вопрос решён, ибо "если США в своё время купили у России Аляску, то сегодня «потянут» приобретение и Гренландии". Есть и интрига: "Обсуждаемое президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте соглашение по Гренландии подразумевает суверенитет Данией над островом. Об этом сообщил Axios со ссылкой на два источника.
    1. Тот же ЛЕХА Звание
      Тот же ЛЕХА
      -1
      Сегодня, 07:13
      Цитата: sub307
      если США в своё время купили у России Аляску,

      В свое время США при помощи Шеварнадзе очень умело отжали у СССР промысловые угодья в море.
      в Беринговом море к США отошли:

      часть исключительной экономической зоны СССР площадью 23,7 тысячи км²; фактически переданная Советским Союзом Соединённым Штатам в 1977 году;
      часть исключительной экономической зоны СССР площадью 7,7 тысячи км²;
      участок континентального шельфа площадью 46,3 тысячи км² в открытой центральной части Берингова моря, находящийся за пределами 200 морских миль от исходных линий.
      Продали члены ЦК КПСС нашу землицу задарма.
      1. Гардамир Звание
        Гардамир
        0
        Сегодня, 07:34
        история вопроса
        В Конвенции о продаже Аляски, подписанной в 1867 году Александром II, не было никаких положений о делении морских пространств.

        В 1976 году возникла необходимость в «размежевании», когда прибрежные государства стали вводить 200-мильные рыболовные, а затем исключительные экономические зоны. В то же время в Беринговом и Чукотском морях 200-мильные зоны перекрывали друг друга на протяжении 1500 морских миль.

        В 1977 году правительство СССР соглашается отдать акватории в Беринговом море с условием выделения квоты на вылов рыбы, теряемой рыболовными судами СССР в объёме 50 тысяч тонн рыбы, в том числе: минтая — 100, сельди — 20−30, трески — 5, палтуса — 4−5 и камбалы — 3 тыс. тонн.

        Минрыбхоз СССР предлагал, с учётом интересов рыбаков, договориться с американцами и установить в Беринговом море срединную линию для разграничения накладывающихся участков, а в Чукотском море и Северном Ледовитом океане — взять за основу линию Конвенции от 1867 года. Все эти предложения не противоречили нормам международного права.
        Американцы же настаивали на применении по всей акватории линии Конвенции 1867 года и не соглашались проводить разграничение по срединной линии[3]. Советская сторона считала, что линия разграничения в Беринговом море должна проходить по локсодромии, а американская сторона — по ортодромии, 15 тыс. миль² принадлежавших СССР. Стороны условились использовать спорную территорию совместно. Договоренность существовала до подписания соглашения 1990 года.
        1. Тот же ЛЕХА Звание
          Тот же ЛЕХА
          -1
          Сегодня, 07:35
          То есть СССР пошел на уступки США. what
          1. Гардамир Звание
            Гардамир
            0
            Сегодня, 07:45
            Вы бы так просто к современной политике относились. Почему то все что делает ваш кумир встречаете на ура. Ему ваша поддержка даром не нажна скушал машеньку и не поперхнулся.
            1. Тот же ЛЕХА Звание
              Тот же ЛЕХА
              +1
              Сегодня, 07:48
              Почему то все что делает ваш кумир встречаете на ура.

              Ничего подобного. no
              Ему ваша поддержка даром не нажна скушал машеньку и не поперхнулся.

              Может и так...я по этому поводу не переживаю.
              Обьективные процессы в стране и истории сильнее любого президента...они и заставят его менять политику.
              1. Гардамир Звание
                Гардамир
                -1
                Сегодня, 07:55
                Просто посмотрите историю вопроса договор от 1977 в 1990 подписал Шеварнадзе, но даже так. он не ратифицирован.
                1. Тот же ЛЕХА Звание
                  Тот же ЛЕХА
                  0
                  Сегодня, 07:58
                  Цитата: Гардамир
                  Просто посмотрите историю вопроса договор от 1977 в 1990 подписал Шеварнадзе, но даже так. он не ратифицирован.

                  Смотрел...вопрос пока подвис в воздухе.
                  Но проблема создана и требует кардинального решения.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 07:07
    Не думаю что у европейских политиков хватит ума не истерить сегодня о "вмешательстве" в внутренние дела ЕС и Дании Президента РФ установившего справедливую цену на Гренландию и обвинившего датчан в колонизаторской политике против коренных жителей Гренландии. wassat
  5. Артур Грудинин Звание
    Артур Грудинин
    -2
    Сегодня, 07:18
    Тут появилась информация, что РФ собирается вступить в "Совет мира по Газе", то есть 1 млрд. долларов в карман Трампу, это как понимать!?
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +3
      Сегодня, 07:35
      Цитата: Артур Грудинин
      Тут появилась информация, что РФ собирается вступить в "Совет мира по Газе", то есть 1 млрд. долларов в карман Трампу, это как понимать!?

      А понимать это надо так, что на плечи народа взвалят проблемы мира по Газе и расходы на заседающих в совете. И все разговоры про собственный путь России - сотрясание воздуха.
    2. Мини Мокик Звание
      Мини Мокик
      0
      Сегодня, 07:57
      Миллиард только для не приглашенных. Или если хочешь стать вечным членом (иначе каждые три года, переизбераешься большинством учасьников).
  7. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 07:27
    Цитата: Артур Грудинин
    Тут появилась информация, что РФ собирается вступить в "Совет мира по Газе", то есть 1 млрд. долларов в карман Трампу, это как понимать!?

    Это больше на фейк похоже.
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      +1
      Сегодня, 07:35
      Есть видео с Совбеза. Правда было "заявлено" - забирайте 1 млрд. с "замороженных средств".
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        -1
        Сегодня, 07:46
        Цитата: Владимир М
        забирайте 1 млрд. с "замороженных средств".

        А остальные "замороженные средства" пойдут на восстановление окраины....
        1. Владимир М Звание
          Владимир М
          +1
          Сегодня, 07:51
          Я ещё совсем недавно был уверен - не нужен памятник Алкашу в России, нужно его "убирать" что бы не напоминал о тех временах...
          Сейчас считаю памятник Алкашу надо оставить, совсем скоро мы будем приходить к нему с цветами и "целовать ноги" этому памятнику....
          1. Uncle Lee Звание
            Uncle Lee
            +1
            Сегодня, 07:58
            Цитата: Владимир М
            будем приходить к нему с цветами и "целовать ноги" этому памятнику....

            Будем с ностальгией вспоминать "Святые девяностые"....Делягин предупредил, что гражданская война, коллективизация, ВОВ, перестройка, покажутся нам цветочками....
            1. Владимир М Звание
              Владимир М
              0
              Сегодня, 08:04
              Похоже и правда, скоро те времена нам покажутся "святыми девяностыми". hi
  8. Glock-17 Звание
    Glock-17
    +1
    Сегодня, 07:31
    Даже сам Трамп сказал на конференции в Давосе, что полезные ископаемые находятся под толщей льда и их добыча нерентабельна. Гренландия это важный стратегический участок для перехвата МБР, но это так себе.
  9. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 07:36
    Цитата: Владимир М
    Есть видео с Совбеза. Правда было "заявлено" - забирайте 1 млрд. с "замороженных средств".

    Хм...это за какие коврижки такая щедрость?
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      -1
      Сегодня, 07:47
      Похоже Дони на чем-то "подловил" нас и "крепко держит" за "причиндалы"...
    2. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 07:49
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      за какие коврижки такая щедрость?
  10. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 07:39
    Цитата: ROSS 42
    НСХ забыли

    Да верно...но деятельность НСХ все таки была ограничена людьми прошедшими войну...не успел наворотить он дел...Брежнев вовремя его остановил.
  11. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 07:55
    Цитата: 501Legion
    о для такой огромный страны, население нужно в раз 5 больше.

    Да согласен...две мировые войны сильно подкосили наш генофонд...в отличие от США дождавших их окончания и грабанувших потом весь мир.
    Не знаю сможет ли Россия восстановить численность народа до приемлемого уровня...слишком здесь много негатива.
  12. LeutnantTom Звание
    LeutnantTom
    0
    Сегодня, 08:08
    Можете думать что угодно о Трампе или США, но это было/есть великолепное шоу. США, и особенно их высокотехнологичные компании, достигли своей цели. А европейцы? Что ж, они снова позволили себя обмануть этим шоу, как это было видно во время войны в Ираке, войны в Афганистане, Сирии, Ливии, Украине и Венесуэле.

    «Политики» в Брюсселе, Берлине, Париже и им подобных, а также их нелепые «средства массовой информации», отнюдь не гениальны!

    — Тарифы на товары из Европы были отменены, но взамен европейцы «охраняют» Гренландию от кого бы то ни было.
    Возможно, России следовало бы отправить одну-две подводные лодки к побережью Гренландии; тогда европейцы быстро забудут о режиме Зеленского. Гренландия важнее для Запада!

    — Как и в случае с Украиной, ресурсы Гренландии попадают к США.

    — Гренландия пока останется датской.
  13. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 08:08
    Владимир Владимирович дал Трампу добро.