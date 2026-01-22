Украинский артист: Надо было готовиться к зиме, а они сносили памятник Булгакову
«Укрэнерго» объявило о том, что сегодня по всей Украине будут действовать «графики ограничения мощности для промышленных предприятий». Также будут вводиться графики почасовых отключений для населения. При этом сразу же добавляется, что в связи с новыми обстрелами «графики могут не работать».
Пока «Укрэнерго» публиковало это сообщение, в Киеве на Оболони прогремел взрыв на одном из трансформаторов, что привело к очередной отмене графиков и введению аварийных отключений, в том числе для объектов промышленности. Удара по трансформатору не было.
Тем временем на Украины энергетика становится предметом широкого общественного резонанса. Из-за отсутствия электроснабжения люди выходят на улицы самых разных городов: от Кривого Рога до Хмельницкого. Акции не носят массового характера, разгоняются нацполицией, но в любом случае это прецедент.
Украинский комик, артист по фамилии Редька написал пост, в котором отметил, что власти вместо подготовки страны к зимнему сезону и защите от ударов сносили памятники Булгакову:
Его тут же обвинили в «пророссийском настрое и малороссийскости», что он не оставил без ответа:
