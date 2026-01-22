Украинский артист: Надо было готовиться к зиме, а они сносили памятник Булгакову

«Укрэнерго» объявило о том, что сегодня по всей Украине будут действовать «графики ограничения мощности для промышленных предприятий». Также будут вводиться графики почасовых отключений для населения. При этом сразу же добавляется, что в связи с новыми обстрелами «графики могут не работать».

Пока «Укрэнерго» публиковало это сообщение, в Киеве на Оболони прогремел взрыв на одном из трансформаторов, что привело к очередной отмене графиков и введению аварийных отключений, в том числе для объектов промышленности. Удара по трансформатору не было.

Тем временем на Украины энергетика становится предметом широкого общественного резонанса. Из-за отсутствия электроснабжения люди выходят на улицы самых разных городов: от Кривого Рога до Хмельницкого. Акции не носят массового характера, разгоняются нацполицией, но в любом случае это прецедент.

Украинский комик, артист по фамилии Редька написал пост, в котором отметил, что власти вместо подготовки страны к зимнему сезону и защите от ударов сносили памятники Булгакову:

Теперь ищите воду в патриотических лозунгах. Там её полно. Ищите вокруг украиномовных (украиноязычных), ведь свет их душ компенсирует любые отключения.

Его тут же обвинили в «пророссийском настрое и малороссийскости», что он не оставил без ответа:

Люди массово уезжают, специалистов не хватает, инфраструктура раздолбана, новости о коррупции стали появляться в «лошадиных» масштабах. Нет воды, тепла, безопасности, а они всё шерстят свои ряды от «малороссов».
  2. Владислав_2 Звание
    Владислав_2
    +3
    Сегодня, 07:48
    вся суть лохлов-это уничтожить всё что связано с русскими а потом визжать и кричать...а нас за що? laughing обычных людей которые попали в этот котел жалко. по весне вообще будет коллапс-посевов нет,скот весь разбежался...что есть то будете кострюлеголовые!? wassat
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 07:53
      Давай, коза, попрыгаем,
      Попрыгаем, попрыгаем,
      И ножками подрыгаем,
      Подрыгаем, коза,
      И ручками похлопаем,
      Похлопаем, похлопаем,
      И ножками потопаем,
      Потопаем, коза,
      И хвостиком помашем,
      Помашем, помашем,
      И просто так попляшем
      Попляшем, коза,
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 08:06
      hi Бог шельму метит.
      Это их выбор.
      Когда Крым, ДНР, ЛНР отключали от водоснабжения и электричества, щирые свидомые ликовали и скакали на Майданах, пусть теперь поскачут от своей радости. am
  3. ssz Звание
    ssz
    +4
    Сегодня, 07:51
    Первые отрезвевшие перестали скакать, впереди похмелье.
    1. denplot Звание
      denplot
      +1
      Сегодня, 08:03
      Причём жестокое похмелье.