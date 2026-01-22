Теперь ищите воду в патриотических лозунгах. Там её полно. Ищите вокруг украиномовных (украиноязычных), ведь свет их душ компенсирует любые отключения.

Люди массово уезжают, специалистов не хватает, инфраструктура раздолбана, новости о коррупции стали появляться в «лошадиных» масштабах. Нет воды, тепла, безопасности, а они всё шерстят свои ряды от «малороссов».

«Укрэнерго» объявило о том, что сегодня по всей Украине будут действовать «графики ограничения мощности для промышленных предприятий». Также будут вводиться графики почасовых отключений для населения. При этом сразу же добавляется, что в связи с новыми обстрелами «графики могут не работать».Пока «Укрэнерго» публиковало это сообщение, в Киеве на Оболони прогремел взрыв на одном из трансформаторов, что привело к очередной отмене графиков и введению аварийных отключений, в том числе для объектов промышленности. Удара по трансформатору не было.Тем временем на Украины энергетика становится предметом широкого общественного резонанса. Из-за отсутствия электроснабжения люди выходят на улицы самых разных городов: от Кривого Рога до Хмельницкого. Акции не носят массового характера, разгоняются нацполицией, но в любом случае это прецедент.Украинский комик, артист по фамилии Редька написал пост, в котором отметил, что власти вместо подготовки страны к зимнему сезону и защите от ударов сносили памятники Булгакову:Его тут же обвинили в «пророссийском настрое и малороссийскости», что он не оставил без ответа: