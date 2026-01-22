На фоне «гренландского вопроса» США закупили грузовики FMTV A2 LVAD для Арктики

1 916 5
Армия США на фоне роста напряжённости из-за претензий Белого дома к Дании по «гренландскому вопросу» закупила у компании Oshkosh Defense 97 грузовиков FMTV A2 версии LVAD («авидесантируемые путём сброса») в «арктическом» исполнении в конфигурациях 6×6 и 4×4.

С момента начала программы в 2018 году армия заказала уже более 3000 машин семейства FMTV A2 различных вариантов. Модификация LVAD в версиях 6x6 и 4х4 успешно прошла десантные испытания в 2024-2025 годах. Этот вариант позволяет оперативно перебрасывать технику в труднодоступные районы без привязки к стационарной инфраструктуре.



FMTV A2 LVAD должны быть поставлены вкупе с Arctic Kits («арктическими комплектами»). Это специальные наборы оборудования, которые позволяют грузовикам работать в условиях экстремально низких температур. Точный список всех компонентов не разглашается, но, в частности, они обеспечивают надёжный запуск дизельного двигателя при -45°C и ниже. Сюда могут входить предпусковые подогреватели (DBW 2010 от Webasto или аналоги), более мощные аккумуляторы и специальные морозостойкие масла.

FMTV A2 LVAD будут использоваться мобильными бригадными боевыми группами (MBCT) для обеспечения снабжения. По поводу их приобретения в издании Army Technology указывается:

Арктические операции вновь оказались в центре внимания в последние недели после того, как администрация США начала оказывать сильное давление, добиваясь от Дании передачи Гренландии.
  1. Егоза Звание
    Егоза
    +3
    Сегодня, 09:15
    Вот это и плохо для нас. Кто знает, куда Трампа дальше занесет.
    1. ИВЗ Звание
      ИВЗ
      +2
      Сегодня, 09:29
      Влезет во всё во что его вынуждены будут пустить, если это будет выгодно США или ему лично. Его остановит только сила и решительный отпор.
  2. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +1
    Сегодня, 09:19
    Ну так гамбургеры надо бесперебойно подвозить. Гренландцы! Все для вас. США уже начали о вас заботиться. Если серьезно - по арктическим вопросам будут серьезные терки.
  3. APASUS Звание
    APASUS
    +2
    Сегодня, 09:23
    Дальше ,больше! Зря мы так легко на все это смотрим. Понятно ,что бонусы и у нас будут ,но и геморроя хватит на всех , что перевесит еще не известно
  4. PROXOR Звание
    PROXOR
    0
    Сегодня, 09:59
    Балабольства по Гренландии больше, чем оно того стоит. Будет как с Гренадой. Единственное что ещё рыжего останавливает, это сильно пошатнёт интересы матрасии в Гейропе. Там могут вспомнить, что есть Российские энергоносители. Скажут что матрасовский СПГ не демократичен.