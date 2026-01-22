На фоне «гренландского вопроса» США закупили грузовики FMTV A2 LVAD для Арктики
1 9165
Армия США на фоне роста напряжённости из-за претензий Белого дома к Дании по «гренландскому вопросу» закупила у компании Oshkosh Defense 97 грузовиков FMTV A2 версии LVAD («авидесантируемые путём сброса») в «арктическом» исполнении в конфигурациях 6×6 и 4×4.
С момента начала программы в 2018 году армия заказала уже более 3000 машин семейства FMTV A2 различных вариантов. Модификация LVAD в версиях 6x6 и 4х4 успешно прошла десантные испытания в 2024-2025 годах. Этот вариант позволяет оперативно перебрасывать технику в труднодоступные районы без привязки к стационарной инфраструктуре.
FMTV A2 LVAD должны быть поставлены вкупе с Arctic Kits («арктическими комплектами»). Это специальные наборы оборудования, которые позволяют грузовикам работать в условиях экстремально низких температур. Точный список всех компонентов не разглашается, но, в частности, они обеспечивают надёжный запуск дизельного двигателя при -45°C и ниже. Сюда могут входить предпусковые подогреватели (DBW 2010 от Webasto или аналоги), более мощные аккумуляторы и специальные морозостойкие масла.
FMTV A2 LVAD будут использоваться мобильными бригадными боевыми группами (MBCT) для обеспечения снабжения. По поводу их приобретения в издании Army Technology указывается:
Арктические операции вновь оказались в центре внимания в последние недели после того, как администрация США начала оказывать сильное давление, добиваясь от Дании передачи Гренландии.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация