На фоне «гренландского вопроса» США закупили грузовики FMTV A2 LVAD для Арктики

Арктические операции вновь оказались в центре внимания в последние недели после того, как администрация США начала оказывать сильное давление, добиваясь от Дании передачи Гренландии.

Армия США на фоне роста напряжённости из-за претензий Белого дома к Дании по «гренландскому вопросу» закупила у компании Oshkosh Defense 97 грузовиков FMTV A2 версии LVAD («авидесантируемые путём сброса») в «арктическом» исполнении в конфигурациях 6×6 и 4×4.С момента начала программы в 2018 году армия заказала уже более 3000 машин семейства FMTV A2 различных вариантов. Модификация LVAD в версиях 6x6 и 4х4 успешно прошла десантные испытания в 2024-2025 годах. Этот вариант позволяет оперативно перебрасывать технику в труднодоступные районы без привязки к стационарной инфраструктуре.FMTV A2 LVAD должны быть поставлены вкупе с Arctic Kits («арктическими комплектами»). Это специальные наборы оборудования, которые позволяют грузовикам работать в условиях экстремально низких температур. Точный список всех компонентов не разглашается, но, в частности, они обеспечивают надёжный запуск дизельного двигателя при -45°C и ниже. Сюда могут входить предпусковые подогреватели (DBW 2010 от Webasto или аналоги), более мощные аккумуляторы и специальные морозостойкие масла.FMTV A2 LVAD будут использоваться мобильными бригадными боевыми группами (MBCT) для обеспечения снабжения. По поводу их приобретения в издании Army Technology указывается: