«Пятеро – под 60 лет»: украинский военный жалуется на «качество» пополнения
В одесских пабликах распространяется заявление военнослужащего, рассказывающего о количественном и «качественном» составе пополнения. Речь идёт о двадцати новобранцах, которые прибыли на Запорожское направление из Одесского ТЦК.
Военнослужащий ВСУ говорит о том, что из 20 новобранцев – 11 «системные наркоманы», четверо – аутисты, остальные (5 человек) – люди в возрасте «под 60 лет»:
Ранее украинские эксперты признали, что именно в Запорожской области потеря территорий ВСУ идёт самыми большими темпами, чем в других регионов, где идут боевые действия. Украинская военная прокуратура продолжает разбираться в ситуации, при которой российские войска в Гуляйполе взяли под контроль штаб всего направления, с документацией, картами, компьютерной техникой и средствами связи.
Тем не менее, в целом украинские войска держат фронт. При всех заявлениях в стиле «да там присылают одних наркоманов и стариков», каких-либо тотальных брешей в своей обороне противник не допускает. А сами заявления из серии «некому воевать» озвучиваются чуть ли не с весны 2022 года.
Безусловно, проблемы с комплектованием частей у ВСУ есть, но пока к каким-то тектоническим сдвигам в зоне СВО это, к сожалению, не приводит. Это если отталкиваться от объективной реальности положения дел на фронте.
Информация