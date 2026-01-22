«Пятеро – под 60 лет»: украинский военный жалуется на «качество» пополнения

7 171 34
«Пятеро – под 60 лет»: украинский военный жалуется на «качество» пополнения

В одесских пабликах распространяется заявление военнослужащего, рассказывающего о количественном и «качественном» составе пополнения. Речь идёт о двадцати новобранцах, которые прибыли на Запорожское направление из Одесского ТЦК.

Военнослужащий ВСУ говорит о том, что из 20 новобранцев – 11 «системные наркоманы», четверо – аутисты, остальные (5 человек) – люди в возрасте «под 60 лет»:



Передаю привет Одесскому ТЦК. Пришло такое пополнение…

Ранее украинские эксперты признали, что именно в Запорожской области потеря территорий ВСУ идёт самыми большими темпами, чем в других регионов, где идут боевые действия. Украинская военная прокуратура продолжает разбираться в ситуации, при которой российские войска в Гуляйполе взяли под контроль штаб всего направления, с документацией, картами, компьютерной техникой и средствами связи.

Тем не менее, в целом украинские войска держат фронт. При всех заявлениях в стиле «да там присылают одних наркоманов и стариков», каких-либо тотальных брешей в своей обороне противник не допускает. А сами заявления из серии «некому воевать» озвучиваются чуть ли не с весны 2022 года.

Безусловно, проблемы с комплектованием частей у ВСУ есть, но пока к каким-то тектоническим сдвигам в зоне СВО это, к сожалению, не приводит. Это если отталкиваться от объективной реальности положения дел на фронте.
  1. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    +1
    Сегодня, 08:18
    Передаю привет Одесскому ТЦК. Пришло такое пополнение…
    По информации с просторов интернета на передовую попадают в ВСУ те, кто не смог откупиться от ТЦК.
    1. Светлан Звание
      Светлан
      +3
      Сегодня, 08:33
      Пусть и так, откупиться не смогли, но передовую они держат. Эти сорока- пятидесятилетние, крепостные. Стоят на смерть.

      Вопрос почему? Под страхом смерти или из них успевают сделать подкованных идеологией солдат воюющих за веру и отечество?
      1. михаил3 Звание
        михаил3
        +3
        Сегодня, 09:01
        Цитата: Светлан
        Вопрос почему?

        Так жизнь устроена. До 60 лет у человека основные показатели обмена не падают. Если бы им пришлось махать мечом, связки сдали бы, конечно. А с современным оружием вполне можно в окопе сидеть.
        Штык в землю? Так поздно. Новую жизнь после плена придется строить, с нуля, причем еще неизвестно какую. На закате это очень тяжело. Когда с утра все болит, как после пьянки, хотя ты вечером не пил, ценность жизни как таковой сильно снижается. В общем "если смерти, то мгновенной, если раны - небольшой".
        Будут драться. Как это ни печально.
      2. Фразах Звание
        Фразах
        +4
        Сегодня, 09:04
        Давно замечено, что у сдавшихся в плен, несмотря на все их заверения, раскаяния нет ни на грош: ну а шо, жратва, патроны кончились - сдався у плен. Отпусти их, опять стрелять пойдут.
      3. Южноукраинец Звание
        Южноукраинец
        +3
        Сегодня, 09:12
        Цитата: Светлан
        Вопрос почему? Под страхом смерти или из них успевают сделать подкованных идеологией солдат воюющих за веру и отечество?

        Рассказываю: вчера позвонил товарищ, месяца два его не слышал, оказывается он уже под Краматорском. Вышел выбросить мусор, 4 гада, по два с каждой стороны подхватили и затолкали в быстро подъехавший автобус, позвонить дали только сейчас. Парень 54 года, наш, советский 100%. Месяц в учебе под Харьковом, убежать возможности не было. Сейчас, где то на 2й линии, убежать никак, не вперёд не назад, дроны постоянно в воздухе. И как быть? Жить хочется в любом случаи.
      4. Наган Звание
        Наган
        +1
        Сегодня, 09:51
        Цитата: Светлан
        Вопрос почему?
        Может потому, что в спину смотрят пулеметы заградотрядов? Притом теперь у заградителей помимо пулеметов есть еще дроны, от которых не спрячешься и не сбежишь овражком в плен.
  2. kebeskin Звание
    kebeskin
    +8
    Сегодня, 08:20
    Уже несколько лет слушаем сказки про то вездесущих в всу наркоманов, поваров, брошеных командирами бедолаги и т.д.
    Реальные темпы продвижения наших парней с этими утверждениями не бьются.
    Противостоит вражина, обеспеченная снарядами, экипировкой и мотивацией уничтожать русскоязычное население.
    1. Проксима Звание
      Проксима
      0
      Сегодня, 08:40
      Цитата: kebeskin
      Реальные темпы продвижения наших парней с этими утверждениями не бьются.

      Естественно не бьются. Россия воюет с военным и экономическим потенциалом всей Европы. Снабжение, вооружение, техника.. Я уже про наемников или про так называемых "отпускников" молчу. А наркоманы и шестидесятилетние.. request Ну есть у частично у них такая проблема, но повода для поросячей радости для нас я тут не вижу. no
    2. kromer Звание
      kromer
      -4
      Сегодня, 08:54
      Цитата: kebeskin
      Реальные темпы продвижения наших парней с этими утверждениями не бьются.


      Бьются. Темпы продвижения растут.
    3. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 09:47
      Цитата: kebeskin
      Реальные темпы продвижения наших парней с этими утверждениями не бьются.

      Понимаете в чем дело, при штурме ты не знаешь кто там в окопе, желающий стоять до последнего патрона или сдаться. Ты не знаешь там подготовленный профи или мобилизованный 60 летний. В любом случае ведется подготовка штурма, разведка и так далее. Куча работы которую не видно, которая требует времени и сил. Дальше штурм может пройти быстро и просто, если в норе нет идейных, либо потребуется приложение сил. После взятия очередного опорника, там надо закрепиться, подтянуть резервы, может быть провести ротацию и залатать раны. И только после этого приступить к планированию следующего штурма. Вот и получается что нужна грубо говоря неделя для штурма одного маленького опорника и продвижения на 500 метров.
      1. советник 2 уровня Звание
        советник 2 уровня
        0
        Сегодня, 10:08
        Цитата: topol717
        Вот и получается что нужна грубо говоря неделя для штурма одного маленького опорника и продвижения на 500 метров.

        1. а как же тогда согласуются прорывы и окружения сторонами в ВОВ с Вашим описанием? ладно пусть не ВОВ.. Авдеевка и Соледар в СВО? 2. кроме того, считаете, что на сегодняшний момент войны как таковые- возможны только в стиле "продвигаться на 1000 м в месяц"?
        1. kromer Звание
          kromer
          0
          Сегодня, 10:17
          Цитата: советник 2 уровня
          Цитата: topol717
          Вот и получается что нужна грубо говоря неделя для штурма одного маленького опорника и продвижения на 500 метров.

          1. а как же тогда согласуются прорывы и окружения сторонами в ВОВ с Вашим описанием?


          Не напомните какими силами в ВОВ брали вражеские окопы и какая сейчас численность штурмовой группы?
          1. советник 2 уровня Звание
            советник 2 уровня
            -1
            Сегодня, 10:32
            Цитата: kromer
            Не напомните какими силами в ВОВ брали вражеские окопы и какая сейчас численность штурмовой группы?

            А Вы прямо уверены, что как сейчас - правильнее и меньше потерь в итоге у нас и больше у противника? смотреть нужно на результат в целом.. а потери сразу 200 человек, все равно меньше и лучше, чем каждый день по 1-2 человека, но целый год.. а про территории в результате действий-сравнивать с ВОВ-будем? хотя там сплошная оборона все таки была, а не очаговая.. сплошную преодолеть- намного тяжелее..
            1. kromer Звание
              kromer
              +1
              Сегодня, 10:40
              Цитата: советник 2 уровня
              смотреть нужно на результат в целом


              Ага. Шапками закидаем.

              Цитата: советник 2 уровня
              а потери сразу 200 человек,


              А одновременные потери в 100-300 человек, к Вашему сведенью, деморализуют целые соединения, да и читателей сайта ВО, кстати, тоже. Война давно изменилась. Сейчас батальон поднятый в атаку как в ВОВ, просто не добежит до опорника. Ляжет весь.
              1. советник 2 уровня Звание
                советник 2 уровня
                0
                Сегодня, 10:58
                Цитата: kromer
                Ага. Шапками закидаем.

                если сравнивать с результатами в ВОВ- это точно не про шапки или Вы что имеете ввиду "про шапки" в моей фразе?
                Цитата: kromer
                А одновременные потери в 100-300 человек, к Вашему сведенью, деморализуют целые соединения, да и читателей сайта ВО, кстати, тоже.

                то есть, пусть лучше потери больше в итоге и результаты проще, но без резких движений? эт люди виноваты, что СВО 4 год?
                Цитата: kromer
                Сейчас батальон поднятый в атаку как в ВОВ, просто не добежит до опорника. Ляжет весь.

                на чем держатся утверждения? как тогда достаточно быстро справились с Угледаром и Авдеевкой? а если в обход опорника и окружить? Вы вообще первый мой коммент полностью читали? напомню..
                "1. а как же тогда согласуются прорывы и окружения сторонами в ВОВ с Вашим описанием? ладно пусть не ВОВ.. Авдеевка и Соледар в СВО? 2. кроме того, считаете, что на сегодняшний момент войны как таковые- возможны только в стиле "продвигаться на 1000 м в месяц"?"
  3. VictorB Звание
    VictorB
    0
    Сегодня, 08:25
    Тем не менее, в целом украинские войска держат фронт.

    И какая нам разница, что фронт держат наркоманы, аутисты и люди под 60?
    1. Проксима Звание
      Проксима
      +2
      Сегодня, 08:55
      Цитата: VictorB
      Тем не менее, в целом украинские войска держат фронт.

      И какая нам разница, что фронт держат наркоманы, аутисты и люди под 60?

      Разница огромная! fellow Если мы воюем с выдрессированной армий с 12- летним боевым опытом, которая базируется на потенциале всей Европы, то это одно, а если со стариками и наркоманами, то это совсем другое. Этим мы унижаем наших ребят, неужели это непонятно? В сталинских фильмах-агитках немцы изображались дебилам и трусами. Вот там да, резон был. Дура..ка и труса как то стыдно бояться и вообще не прилично драпать от него до самой Волги. Дура..ка мы обязаны побеждать! А сейчас то какой резон нам слушать этот бред про алкашей, наркотов и прочих инвалидов и старикашек?! Зачем это? Не понимаю! request
      1. VictorB Звание
        VictorB
        -2
        Сегодня, 09:14
        Этим мы унижаем наших ребят, неужели это непонятно?

        Ну, это ваши личные ассоциации. Насчет унижения.

        А в статье представлен факт, что фронт (стыдливо называемый до сих пор ЛБС - это никого не унижает?) держится.
        И факт, что пополнение ВСУ из наркоманов и прочих. И какая разница кто они, если фронт держится?
    2. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 09:11
      Цитата: VictorB
      И какая нам разница, что фронт держат наркоманы, аутисты и люди под 60?

      А что не так с наркоманами? В "чаек" на майдане что подливали? сами на ЛБС чем пичкали, чтобы не думали о сдаче в плен и вообще "лишь бы стрелял в ту сторону". Теперь не жалуйтесь.
  4. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
  5. APASUS Звание
    APASUS
    +2
    Сегодня, 08:39
    Военнослужащий ВСУ говорит о том, что из 20 новобранцев – 11 «системные наркоманы», четверо – аутисты, остальные (5 человек) – люди в возрасте «под 60 лет»:

    А это не те кто может служить, это те кто плохо бегает
    1. multicaat Звание
      multicaat
      0
      Сегодня, 10:03
      их используют как живой щит, им и не нужно бегать - просто сидеть в укрепе, пока ФАБ не прилетит.
  6. Earl Звание
    Earl
    +3
    Сегодня, 08:45
    Одно время ВС РФ стали наносить удары по ТЦК, что не только заставило ТЦКшных свиней разбегаться в стороны с потешным визгом, но и было позитивно воспринято населением Украины. Жаль, что подобная практика сошла на нет.
    1. Фразах Звание
      Фразах
      +1
      Сегодня, 08:58
      Походу били по наводке, что там "скопление военнослужащих и боеприпасов", а не именно по военкоматам.
      1. Дедок Звание
        Дедок
        0
        Сегодня, 10:59
        а не именно по военкоматам.

        было и по ТЦК, но те хотят жить и стали переезжать из "отдельных зданий" в помещения в жилых домах...
  7. Cartograf Звание
    Cartograf
    +3
    Сегодня, 09:06
    Этот бред о плохом качестве пополнения,так и о его не хватке,нам в уши льют уже не первый год. А мы за 4года войны даже ЛДНР освободить не можем.
  8. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +1
    Сегодня, 09:12
    Еще не стоит забывать об использовании наркоты. Ребята с ленточки рассказывали. Стоит у них сильно замаскированный пулемет, но стреляют из него в особых случаях, потому как после демаскировки может с десяток коптеров прилететь. Атакующему какелу отрывает крупным калибром руку (как в боевиках показывают), а он продолжает бежать какое-то время, как ни в чем не бывало.
  9. Rom8681 Звание
    Rom8681
    +4
    Сегодня, 09:14
    Аутисты, наркоманы и старики у ВСУ воюют,да ещё с устаревшим и неисправным вооружением.
    Наши пропагандисты, мягко сказать,без мата-весьма обделённые здравым смыслом.
    1. Glock-17 Звание
      Glock-17
      +3
      Сегодня, 09:25
      Они думают, что другие тоже лишены здравого смысла и поверят в то, что им в уши льют.
    2. Дедок Звание
      Дедок
      0
      Сегодня, 10:57
      Наши пропагандисты, мягко сказать,без мата-весьма обделённые здравым смыслом.

      им платят не за здравый смысл...
  10. Антоний Звание
    Антоний
    0
    Сегодня, 09:28
    Может конкретному командиру "привет" командование передало таким пополнением. Как бы то ни было, резервов там хватает, раз уж свободный выезд для молодежи сделали, то не так уж и плохи дела. Да и вообще, мужского населения там болтается достаточно, с отсрочками, якобыбольных, с бронью и прочих. Есть кого грести, если что.
    1. multicaat Звание
      multicaat
      0
      Сегодня, 09:58
      забирают под чистую с "русских" городов и территорий - восток (Харьков), одесса и т.д..
      в рогульских совсем другая история - там в основном добровольно идут. Киев, Львов, Винница, Ивано-Франковск и т.д. Там ТЦК тоже есть, но у них совсем другие планы по рекрутингу.
  11. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 09:48
    ТЦКашники толстые, зажравшиеся, бегать не умеют, вот и поймали то, что еще хуже передвигается. Да, мясо старое, но ничего, пойдет, сначала нужно отбить, а там несколько снарядов и все, утилизация прошла по плану Сырского.
  12. Макс1995 Звание
    Макс1995
    0
    Сегодня, 09:49
    Чо спорить то?
    все логично.
    Некий анонимный военный....
    в неких анонимных пабликах....
    распространяет инфу об отстойном пополнении....

    тут всего 2 варианта.
    1) реально распространяет. Благо давно известно ,что 5% любого населения (минимум) - четко психи, по медицине. И набрать 20 чел - не проблема.
    2) все придумали, все равно проверить нельзя. Никто ж эти неназванные источники во вражеской сети искать не будет.

    хорошо хоть на "легитимного" и второго не ссылаются, как любят
  13. multicaat Звание
    multicaat
    -2
    Сегодня, 09:52
    Тем не менее, в целом украинские войска держат фронт.

    ну фронт уже начал сыпаться. Но пока местами. Проблема в другом - личный состав уже не позволяет вести активные атакующие действия. Пополнение в основном используют как живой щит и мишени на передке. Сидеть в укрепе много уметь не надо. Главное чтобы сразу не убежали. В римских легионах была такая практика. Для этого годятся почти все. Их пытаются разменивать на нормальных солдат. Сырский под Краматорском упёрся. Итог - посыпались соседние направления, даже на запорожье.