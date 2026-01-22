В одесских пабликах распространяется заявление военнослужащего, рассказывающего о количественном и «качественном» составе пополнения. Речь идёт о двадцати новобранцах, которые прибыли на Запорожское направление из Одесского ТЦК.Военнослужащий ВСУ говорит о том, что из 20 новобранцев – 11 «системные наркоманы», четверо – аутисты, остальные (5 человек) – люди в возрасте «под 60 лет»:Ранее украинские эксперты признали, что именно в Запорожской области потеря территорий ВСУ идёт самыми большими темпами, чем в других регионов, где идут боевые действия. Украинская военная прокуратура продолжает разбираться в ситуации, при которой российские войска в Гуляйполе взяли под контроль штаб всего направления, с документацией, картами, компьютерной техникой и средствами связи.Тем не менее, в целом украинские войска держат фронт. При всех заявлениях в стиле «да там присылают одних наркоманов и стариков», каких-либо тотальных брешей в своей обороне противник не допускает. А сами заявления из серии «некому воевать» озвучиваются чуть ли не с весны 2022 года.Безусловно, проблемы с комплектованием частей у ВСУ есть, но пока к каким-то тектоническим сдвигам в зоне СВО это, к сожалению, не приводит. Это если отталкиваться от объективной реальности положения дел на фронте.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»