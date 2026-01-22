Москалькова отчиталась о судьбе большинства пропавших жителей Курской области

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отчиталась о судьбе большинства пропавших без вести жителей приграничных районов Курской области. Изначально их количество составляло 2173 человека.

Эту информацию омбудсмен предоставила журналистам.



Список пропавших без вести, то есть граждан Курской области, с кем была утеряна связь после вторжения украинской армии, был составлен коллегами Москальковой при содействии губернатора региона Александра Хинштейна.

Омбудсмен уточнила:

В реестр пропавших без вести было включено 2 173 человека.

Большинство из тех, кто числился в данном списке, почти 1,4 тысячи человек, уже найдены. Еще 452 жителя региона пока найти не удается. К сожалению, 343 человека оказались погибшими.

Москалькова предоставила такие данные:

1 378 человек найдено, 452 продолжают оставаться в розыске, 343 погибло.

Помимо этого, с момента украинского вторжения в регион, которое произошло 6 августа 2024 года, в местах массовых захоронений местных граждан было обнаружено 524 тела. Эти люди погибли в результате действий оккупантов.

По словам Москальковой, руководство региона с первого дня вторжения ВСУ задействовало все возможности для поиска граждан.

Нападение украинских военных на регион летом 2024 года оказалось неожиданным и внезапным. И хотя наступление ВСУ удалось остановить относительно быстро, приграничные районы Курской области оставались род оккупацией еще несколько месяцев – по апрель 2025 года.
  1. Егоза Звание
    Егоза
    +2
    Сегодня, 09:32
    Будут держать заложников до последнего. Главное, чтобы живыми люди остались.
    1. роман66 Звание
      роман66
      +3
      Сегодня, 10:03
      И после этого слюнявый гуманизм? Пора уже быть такими
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +2
        Сегодня, 10:16
        роман66 hi ,что тут сказать,правы вы,они поступают вот так, причём с мирным населением, зато те кто отдал приказ на этот рейд живы и здоровы и бодро кукарекуют и даже за свой ливер не опасаются,те кто выполнял этот приказ сдаются в плен и их берут,да осуждают на сроки,НО,они отсидит и что?! Поедут домой,к семьям? А наши сограждане уже никуда не поедут,потому как их убили эти справные исполнители
  2. james Звание
    james
    +3
    Сегодня, 10:04
    И кто за это ответил?
    Страна потеряла почти 1000 гражданских (524+343) + материальные потери.
    1. alexandreII Звание
      alexandreII
      +3
      Сегодня, 10:11
      А никто не ответит,даже за четыре года с........жуйства, пора уже привыкнуть.
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +3
      Сегодня, 10:26
      Виновные за это преступление,как в Киеве ,так и в Москве.Одни -ярые нацисты,другие -никчемные рукамиводители,да ворье в окружении.Короче.Ни те,ни те,попадают только под "юрисдикцию Божьего Суда".Ибо на земле стоят друг друга.Злость в душе,больше ничего.
  3. СергейАлександрович Звание
    СергейАлександрович
    +2
    Сегодня, 10:15
    По отношению к мирному населению, судя по приведенным цифрам, украинский национализм ничем не отличается от немецкого нацизма.
  4. Леший1975 Звание
    Леший1975
    +2
    Сегодня, 10:20
    Нападение украинских военных на регион летом 2024 года оказалось неожиданным и внезапным.
    Внезапным для кого, для так горячо любимого, некоторыми участниками ВО, ГШ РФ? Многие военкоры, и это невозможно отрицать, в "набат били" о готовящемся наступлении.
    По словам Москальковой, руководство региона с первого дня вторжения ВСУ задействовало все возможности для поиска граждан.
    Что за возможности? Если, и это тоже невозможно отрицать, люди выходили и выезжали под огнём, на свой страх и риск, по собственно инициативе. Благополучно выйти, и это тоже факт, удалось далеко не всем... P.S. Власть, как и СВО в целом, всегда действовала, действует и будет действовать по плану и с опережением графика. Так и живём... в параллельных реальностях.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 10:24
      Леший hi ,тут ещё один неудобный вопрос есть,а ОТКУДА взялась та первичная группировка вторжения? После каких событий начался тот рейд.
  5. Симаргл Звание
    Симаргл
    +1
    Сегодня, 10:41
    А что со Смирновым и стаей товарищей?
    Пара лет за растрату?
    Почему нет статьи за измену Родине, если его, в том числе, действия привели к захвату территории врагом?
    Вошли ли члены компании изменников, или их родственники в те 2173 человека?