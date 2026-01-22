Москалькова отчиталась о судьбе большинства пропавших жителей Курской области
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отчиталась о судьбе большинства пропавших без вести жителей приграничных районов Курской области. Изначально их количество составляло 2173 человека.
Эту информацию омбудсмен предоставила журналистам.
Список пропавших без вести, то есть граждан Курской области, с кем была утеряна связь после вторжения украинской армии, был составлен коллегами Москальковой при содействии губернатора региона Александра Хинштейна.
Омбудсмен уточнила:
Большинство из тех, кто числился в данном списке, почти 1,4 тысячи человек, уже найдены. Еще 452 жителя региона пока найти не удается. К сожалению, 343 человека оказались погибшими.
Москалькова предоставила такие данные:
Помимо этого, с момента украинского вторжения в регион, которое произошло 6 августа 2024 года, в местах массовых захоронений местных граждан было обнаружено 524 тела. Эти люди погибли в результате действий оккупантов.
По словам Москальковой, руководство региона с первого дня вторжения ВСУ задействовало все возможности для поиска граждан.
Нападение украинских военных на регион летом 2024 года оказалось неожиданным и внезапным. И хотя наступление ВСУ удалось остановить относительно быстро, приграничные районы Курской области оставались род оккупацией еще несколько месяцев – по апрель 2025 года.
