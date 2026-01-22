Будущие войны за воду вполне реальны: доклад ООН говорит о нехватке ресурса

Будущие войны за воду вполне реальны: доклад ООН говорит о нехватке ресурса

Новые выкладки аналитиков в сфере природопользования свидетельствуют о том, что уже в недалёком будущем войны за такой ресурс как вода могут стать «повседневной» реальностью.

Согласно данным проведённого исследования, которое включало картографический метод и оценку потребления воды населением, каждый второй из 100 крупнейших городов мира испытывает дефицит воды. Отмечено, что 39 городов из 50-ти испытывают крайне высокую нехватку водного ресурса.



В «дефицитном» списке такие города как Нью-Дели, Нью-Йорк, Рио-де-Жанейро, Пекин, Бангкок, Лос-Анджелес, Токио, Лагос, Ченнаи (бывший Мадрас), Джакарта, Лондон, Тегеран, Чжэнчжоу, Карачи, Кейптаун.

Анализ карт показывает истощение водных ресурсов близ целого ряда городов с большой численностью населения. Причём это истощение идёт в ускоряющихся темпах.

Приводится заявление президента Ирана Масуда Пезешкиана, в котором он говорил о продолжающихся проблемах с засухой, в результате которых как минимум часть населения Тегерана в недалёком будущем, вероятно, придётся переселять.

На неделе Организация Объединённых Наций выпустила доклад, где говорится, что мир вступает в «эру банкротства пресноводных ресурсов».

Профессор Кавех Мадани, директор Института водной среды и здоровья при Университете ООН, сказал, что неэффективное управление водными ресурсами часто является основной причиной такого банкротства, а изменение климата редко бывает единственной причиной:

Изменение климата похоже на рецессию, вызванную плохим управлением бизнесом.

Отмечаются усугубляющиеся проблемы с чистой водой в Британии. Британское агентство по охране окружающей среды сообщает о том, что через 30 лет одной только Англии потребуется дополнительно 5 млрд литров воды в сутки для удовлетворения растущего спроса населения. Ещё плюс миллиард литров – на энергетику и сельское хозяйство. В настоящее время система водоснабжения там «обслуживает» 14 млрд литров воды в сутки. Где эти дополнительные 6 млрд литров пресной воды взять, пока не знают. Будут «возить» айсбергами из Гренландии?
  1. Федор Соколов Звание
    Федор Соколов
    +4
    Сегодня, 09:41
    Это ООН Россию готовит к будущей внешней агрессии? Ведь именно у РФ самые огромные в мире запасы прессной воды, следовательно обязательно найдется тот кто захочет ими завладеть.
    1. Aken Звание
      Aken
      +5
      Сегодня, 09:43
      И одним из условий капитуляции будет рытьё каналов в сторону Средней Азии.
      1. Федор Соколов Звание
        Федор Соколов
        +2
        Сегодня, 09:56
        Генеральный директор компании "Nestle" в интервью Брабек-Летмат сделанное в 2005 году заявил: "Что доступ к воде не должен быть общественным правом, а должен быть платным. Бизнесмен объяснял это тем, что мировые запасы воды распределены неравномерно: в одних странах нет проблем с доступом к воде, а в других люди страдают от засухи и обезвоживания". Есть также претезания на нашу воду и со стороны среднеазиатских соседей, так казакский депутат Серик Егизбаев обратился к Госдуме с работой над проектом о переброске части стока рек Сибири в Казахстан (ну и другие страны Центральной Азии). По мнению депутата:

        «Вода принадлежит всему Миру», поэтому Россия не имеет права распоряжаться водными ресурсами самостоятельно (а Казахстан – может распоряжаться ресурсами России).
        1. Aken Звание
          Aken
          +5
          Сегодня, 10:02
          Кто терпит, того и пинают.
        2. Тополь Звание
          Тополь
          0
          Сегодня, 10:58
          «Вода принадлежит всему Миру», поэтому Россия не имеет права распоряжаться водными ресурсами самостоятельно
          Это уже, можно сказать, старая песня запада: "у России слишком много полезных ископаемых, и это не справедливо". Наши ресурсы уже очень давно не дают спокойно спать западным буржуинам, но напрямую они ими завладеть не смогут, только с помощью наших доморощенных предателей в верхних эшелонах типа горбатого и ебн.
    2. Пленник Звание
      Пленник
      +3
      Сегодня, 09:56
      ООН говорит, что кто не хочет российской нефти будет покупать российскую воду. laughing Тут становится понятным, что все эти либерастные и собчаковские бредни о том, что вместо оружия надо бухать средства на неоправданно жирную жизнь за счет средств вырученных за энергоносители это подрыв суверенитета страны.
    3. Alex F._2 Звание
      Alex F._2
      +2
      Сегодня, 10:05
      Хоть погуглить немного можно перед написанием домыслов?
      "Самые огромные" запасы у Бразилии, у неё чуть ли не вдвое больше!
      Кроме того, полно воды и в Канаде (пусть чуть меньше чем в России, но население Канады 40млн. чел всего)
      1. Егоза Звание
        Егоза
        0
        Сегодня, 10:26
        Цитата: Alex F._2
        "Самые огромные" запасы у Бразилии, у неё чуть ли не вдвое больше!

        Но это не значит, что на нашу воду не найдется желающих. Новую коалицию создадут , причем из ближайших соседей! am А РФ уже сейчас бы озаботиться о сбережении воды на случай засухи и прочих "погодных условий". А то ведь распродадут "эффективные менеджеры" за грощи. Может какие-то ледяные камеры создать под землей?
  2. Aken Звание
    Aken
    +4
    Сегодня, 09:42
    Будут «возить» айсбергами из Гренландии?

    Вот, оказывается, за что бьётся Трамп!
  4. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +3
    Сегодня, 09:45
    Если уж идёт потепление и Гренландия всё равно тает то можно собирать талую воду и продавать нуждающимся. На воде кстати большая маржа в супер маркетах как на водке.
  5. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 10:31
    Будущие войны за воду вполне реальны: доклад ООН говорит о нехватке ресурса
    Так все к этому и идет. Ледники, если они еще останутся, будут распиливать по килограммам.
  6. Corvair Звание
    Corvair
    0
    Сегодня, 10:32
    Цитата: Солдатов В.
    Если уж идёт потепление и Гренландия всё равно тает то можно собирать талую воду и продавать нуждающимся. На воде кстати большая маржа в супер маркетах как на водке.

    Порой вода бывает дороже пива.
  7. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 10:48
    Цитата: Aken
    И одним из условий капитуляции будет рытьё каналов в сторону Средней Азии
    Хорошо что реки вспять не повернули. А ведь был такой проект
  8. Дырокол Звание
    Дырокол
    0
    Сегодня, 10:50
    В «дефицитном» списке такие города как Нью-Дели, Нью-Йорк, Рио-де-Жанейро, Пекин, Бангкок, Лос-Анджелес, Токио, Лагос, Ченнаи (бывший Мадрас), Джакарта, Лондон, Тегеран, Чжэнчжоу, Карачи, Кейптаун.

    Исследование двоечники проводили? Практически все указанные города расположены на пресноводных реках. Что, Гудзон и Темза на пример пересохли?