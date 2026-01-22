В Давосе согласовали возможный формат присутствия США в Гренландии

В Давосе согласовали возможный формат присутствия США в Гренландии

Предполагаемая сделка Дональда Трампа не предусматривает продажи острова США. Речь идет о другом формате – Вашингтон хочет получить суверенный контроль над своими военными базами на территории Гренландии.

По данным источников, согласованные в Давосе рамки предполагают модель, похожую на британское соглашение с Кипром: базы будут считаться территорией США. В свое время Лондон, предоставив Никосии независимость, сохранил за собой Акротири и Декелию – юридически это земля Великобритании. Теперь похожую конструкцию примеряют на арктический остров.



В таком формате США получают возможность проводить военные операции, разведку и обучение, а заодно – «способствовать местному развитию», включая потенциальную добычу редкоземельных металлов.

Параллельно начальники штабов обороны НАТО в Европе отложили планы военной миссии в Гренландию, чтобы дать политическому напряжению «улечься». Накануне Трамп заявил о «продуктивной» встрече с генсеком НАТО Марком Рютте, которая якобы заложила основу будущего соглашения по Гренландии и всему Арктическому региону. В качестве жеста доброй воли Белый дом пообещал не вводить пошлины против восьми европейских стран, сопротивлявшихся присоединению острова к США.

При этом Трамп уверяет, что военной силы применять не будет, и говорит о «концепции сделки», которая должна действовать «вечно». Ранее обсуждался вариант с небольшими участками территории под американские базы при сохранении формального суверенитета Дании и обновлении соглашения 1951 года «О защите Гренландии».
  1. Егоза Звание
    Егоза
    +4
    Сегодня, 10:18
    При этом Трамп уверяет, что военной силы применять не будет, и говорит о «концепции сделки», которая должна действовать «вечно».

    Трамп уверяет? Действовать вечно? Это анекдот такой? fellow
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 10:20
      Егоза hi , особенно после вчерашнего залета с Зеленским в зале laughing ,верить такому "осведомленному " президенту точно не надо.
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +3
    Сегодня, 10:18
    Ага, чуть-чуть беременными стать хотят wink ,а что "властелин" Вселенной уже согласен?
  3. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    +4
    Сегодня, 10:18
    В таком формате США получают возможность проводить военные операции, разведку и обучение, а заодно – «способствовать местному развитию», включая потенциальную добычу редкоземельных металлов.


    Ну и чем это отличается от полного захвата острова ? - только названием ...
    1. 1976AG Звание
      1976AG
      +2
      Сегодня, 10:22
      Такой вариант позволяет обеим сторонам сохранить лицо, а значит конфликтная ситуация разрешена.
      1. Андрей Малащенков Звание
        Андрей Малащенков
        0
        Сегодня, 10:31
        Про "лицо" с натяжкой согласен и то это отмазка для совсем уж глупого пипла а вот по "ситуации" - Трамп добился полного военно контроля острова полного контроля над ресурсами - очень сомневаюсь что при таком раскладе Дании будут отслюнявливать часть дохода - короче это аннексия острова - ЕС утерлись ...
    2. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 10:29
      Цитата: Андрей Малащенков
      Ну и чем это отличается от полного захвата острова ? - только названием ...

      Так ведь "Бамажка нужна!. Без бамажки ты ..., а с бумагой - уважаемый партнер"
  4. MARGADON Звание
    MARGADON
    +2
    Сегодня, 10:23
    А мы на Кубе можем такой же план осуществить или это другое?
    1. cpls22 Звание
      cpls22
      0
      Сегодня, 10:39
      Цитата: MARGADON
      А мы на Кубе можем такой же план осуществить или это другое?

      Кубе хорошо бы с Гуантанамо разобраться, для начала..
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 10:26
    ❝ Параллельно начальники штабов обороны НАТО в Европе отложили планы военной миссии в Гренландию, чтобы дать политическому напряжению «улечься» ❞ —

    — Кого больше всего напрягала вся эта ситуация, так это участников этой «миссии», отлегло ...
  6. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    -1
    Сегодня, 10:28
    Где ступил мерикатосовский ботинок, то все вокруг станет мерикатосовским. Увы, это История.
  8. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 10:33
    А Трампа легко прогнуть. А как же Арктика? Ее сектор так и останется датским. Недоработка вышла.

    А теперь и Канада упрётся.
  9. Fisher Звание
    Fisher
    0
    Сегодня, 10:37
    Трамп молодец. Гренландию отжал и НАТО на место поставил. Всем показал кто в доме хозяин. Осталось "дух Анкориджа" на волю выпустить, и за Канаду с чистой совестью приниматься.
  10. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 10:40
    В таком формате США получают возможность проводить военные операции
    В Гренландии помимо военных операций, ещё и полезные ископаемые есть!
    1. Васян1971 Звание
      Васян1971
      0
      Сегодня, 10:56
      Цитата: Schneeberg
      ещё и полезные ископаемые есть!

      Интересно, стоимость их добычи будет сопоставима с добычей, скажем, на Марсе?what