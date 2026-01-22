ФСБ раскрыла схему хищения спецсплавов при выполнении госзаказа

Сотрудниками ФСБ задержаны шесть сотрудников одного из челябинских комбинатов, организовавших схему хищений при выполнении госзаказа по изготовлению спецсталей.По данным следствия, мастер остывочного отделения со своими сообщниками украли выпущенную комбинатом ферросплавную продукцию и продали ее сторонней фирме. При перевозке часть продукции заменялась металлом худшего качества. По предварительным оценкам, ущерб от этих действий уже превышает 25 миллионов рублей. В рамках уголовного дела о растрате в ближайшее время суд изберет обвиняемым меру пресечения.Ранее сообщалось, что с курского экс-депутата Васильева, воровавшего деньги на постройке фортификационных сооружений в своем регионе, суд взыскал более четырех миллиардов рублей. Наказание назначено в рамках уголовного дела, по которому чиновника приговорили к 5,5 годам лишения свободы. На прошлом заседании суд в полном объеме удовлетворил иск к Васильеву на сумму в 152 миллиона рублей.В суде он пытался оправдаться, апеллируя к тому, что заслужил доверие руководства региона, занимаясь восстановлением домов, пострадавших от атак ВСУ, после чего ему предложили заниматься фортификациями. При этом подрядчиком работ было небезызвестное АО «Корпорация развития Курской области», руководство которого было задержано около года назад. Всего в прошлом году под следствием по обвинениям в хищениях оказалось более 20 чиновников разного уровня.

