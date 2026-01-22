ФСБ раскрыла схему хищения спецсплавов при выполнении госзаказа

ФСБ раскрыла схему хищения спецсплавов при выполнении госзаказа

Сотрудниками ФСБ задержаны шесть сотрудников одного из челябинских комбинатов, организовавших схему хищений при выполнении госзаказа по изготовлению спецсталей.

По данным следствия, мастер остывочного отделения со своими сообщниками украли выпущенную комбинатом ферросплавную продукцию и продали ее сторонней фирме. При перевозке часть продукции заменялась металлом худшего качества. По предварительным оценкам, ущерб от этих действий уже превышает 25 миллионов рублей. В рамках уголовного дела о растрате в ближайшее время суд изберет обвиняемым меру пресечения.

Ранее сообщалось, что с курского экс-депутата Васильева, воровавшего деньги на постройке фортификационных сооружений в своем регионе, суд взыскал более четырех миллиардов рублей. Наказание назначено в рамках уголовного дела, по которому чиновника приговорили к 5,5 годам лишения свободы. На прошлом заседании суд в полном объеме удовлетворил иск к Васильеву на сумму в 152 миллиона рублей.

В суде он пытался оправдаться, апеллируя к тому, что заслужил доверие руководства региона, занимаясь восстановлением домов, пострадавших от атак ВСУ, после чего ему предложили заниматься фортификациями. При этом подрядчиком работ было небезызвестное АО «Корпорация развития Курской области», руководство которого было задержано около года назад. Всего в прошлом году под следствием по обвинениям в хищениях оказалось более 20 чиновников разного уровня.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +8
    Сегодня, 10:22
    Да уж,статьи о высшей мере социальной защиты ОЧЕНЬ не хватает.
    1. Nikolaevich I Звание
      Nikolaevich I
      -1
      Сегодня, 10:32
      Цитата: Ропот 55
      Да уж,статьи о высшей мере социальной защиты ОЧЕНЬ не хватает.

      Не дождётесь ! Не дождётесь вы этого от либерастической компашки,что правит страной !
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 10:37
      Ропот 55
      Сегодня, 10:22
      Да уж,статьи о высшей мере социальной защиты ОЧЕНЬ не хватает.

      hi Это вряд ли, поскольку все решающие должности в Мин юсте, Верховном суде, ГД и проч. заняли последователи Гейдаров-Чубесов.
      Даже в случае принятия вышки никто не гарантирует 1001% исчезновения такого явления, так как оно идёт вразрез с учением Маркса-Смита о преступлениях капитализма, готового на любые самые рискованные действия ради получения себе прибыли.
      Опыт Пекина доказывает сложности по данному вопросу при всех мерах воспитательного и карающего воздействия.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 10:42
        ZovSailor hi ,да 100% не решит,это понятно всегда найдутся те кто думает что он "умнее" предыдущего, всегда найдется неприкасаемый для закона,но сократит этот поток до ручья ооооочень надо.
        1. ZovSailor Звание
          ZovSailor
          0
          Сегодня, 10:54

          Ропот 55
          Сегодня, 10:42

          Здесь необходимо возрождение успешного опыта Православия с времён Древней Руси, когда с малого возраста внушали непререкаемые христианские заповеди, а большинство купцов, дворян, зажиточных людей считали своим долгом помогать, укреплять Отечество, культуру и искусство, внося свои личные средства, как и благотворительность, поощряемую государством.
          Нынче же мы наблюдаем превалирование хищнического капитализма и западных мотивов воспитания и иждивенчества.
    3. Starover_Z Звание
      Starover_Z
      0
      Сегодня, 10:44
      Цитата: Ропот 55
      Да уж,статьи о высшей мере социальной защиты ОЧЕНЬ не хватает.

      Да и срок светит ну очень смешной, не по нанесённому ущербу !
      А потом ещё УДО за хорошее поведение ?
      А безработному гражданину за украденный хлеб наверно больше дадут !
  2. g_ae Звание
    g_ae
    +2
    Сегодня, 10:29
    Не "хищение", а "оптимизация". На том стояла, стоит и стоять будет земля российская. "Эффективный менеджмент" - он такой. Кстати, а ведь Чубайса до сих пор государственных наград никто же не лишал? Заслужил, получается? Такой пример для подражания,одобренный государством.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 10:32
      Цитата: g_ae
      Не "хищения", а "оптимизации". На том стояла, стоит и стоять будет земля российская.

      Это пока новый И.В. Сталин не придет.
      1. g_ae Звание
        g_ae
        0
        Сегодня, 10:37
        На пепелище, что оставят от страны либералы-реформаторы, никакой Сталин не поможет. Хорошо если страна целостной останется, что не факт, проблемы и противоречия нарастают, а решать их некому. Советский Союз тоже незыблемым казался, а потом раз - и нету страны. Причем развалили как раз "элиты". Что-то поменялось?
      2. Vitaly_pvo Звание
        Vitaly_pvo
        +1
        Сегодня, 10:48
        Цитата: Егоза
        пока новый И.В. Сталин не придет

        Для это страна должна погрузится в хаос революции и переворотов. В противном случае олигархи при власти уничтожат такого лидера еще в зародыше.
    2. Теренин Звание
      Теренин
      +2
      Сегодня, 10:38
      Цитата: g_ae
      Не "хищение", а "оптимизация". На том стояла, стоит и стоять будет земля российская. "Эффективный менеджмент" - он такой. Кстати, а ведь Чубайса до сих пор государственных наград никто же не лишал? Заслужил, получается? Такой пример для подражания,одобренный государством.

      Так и работают государства в которых вместе идеологии - коммерческий проект.
  3. Дедок Звание
    Дедок
    +2
    Сегодня, 10:31
    суд взыскал более четырех миллиардов рублей.

    хотелось бы понять, из чего состоят эти лярды...
  4. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +4
    Сегодня, 10:32
    Кому продавали спецсплавы, и кто производил "левый" металл, который просто так не произвести и не продать. Целая схема. Много вопросов возникает.
  5. Пленник Звание
    Пленник
    +3
    Сегодня, 10:37
    Расстрелы в условиях военного времени, а у нас время военное (не для всех, а для народа, который не отрывается в куршавелях), необходимы. Только законы пишут и принимают не в интересах страны, а в интересах толстых кошельков и их обслуге. sad
  6. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +4
    Сегодня, 10:39
    Цитата: Егоза
    Это пока новый И.В. Сталин не придет
    Такие как Сталин, рождаются раз в столетие. Увы.........
  7. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +1
    Сегодня, 10:46
    Есть два вопроса:
    1. куда ушли ферросплавы хорошего качества? (на Украине большие проблемы с ферросплаами)
    2. как повлияет на качество продукции фирмы, которая должна их получить? (вогможно она выпускает продукцию ВПК, и снижение качества критично).

    И из этих вопросов вытекает много следующих, после ответа на которые дело должно быть не о банальной растрате.
  8. sgrabik Звание
    sgrabik
    0
    Сегодня, 11:01
    Вот твари, пока страна воюет эти у-блюд-ки пользуются возможностью прикарманить себе гос. собственность и нажиться.