Самолёт Зеленский готовится к полету в Швейцарию из Жешува

Самолёт Зеленский готовится к полету в Швейцарию из Жешува

Самолет Зеленского готовится к вылету из Жешува в Швейцарию – об этом сообщают украинские нардепы. По их версии, президент все-таки летит в Давос на встречу с Дональдом Трампом, о вероятности которой накануне писали западные СМИ.

Axios со ссылкой на украинского чиновника уже подтвердил: встреча Зеленского с Трампом запланирована на завтра и должна состояться до того, как Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправятся в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. Сам Трамп, выступая в Давосе, говорил, что рассчитывает увидеться с Зеленским, «который остался в Киеве». Тогда же многие предположили, что после такого анонса позиция Банковой может резко измениться.



Уиткофф ранее прямо назвал главный камень преткновения – территориальный вопрос. Россия, а по данным СМИ и команда Трампа, требуют вывода ВСУ из Донецкой области. Зеленский на это идти не готов. Именно этот момент, судя по всему, и станет главным предметом разговора в Давосе.

По большому счету, без прояснения территориальной темы поездка Уиткоффа и Кушнера в Москву выглядит бессмысленной: в таком формате можно разве что в очередной раз обсудить участие России в неком «Совете мира» Трампа без конкретных шагов к урегулированию конфликта.
  1. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +1
    Сегодня, 11:28
    А как Зеленский до Жешува добирался или он в Польше отсиживается? В любом случае - он нарушил слово и бросил своих подданных без электричества, хотя обещал с народом разделить канализационные проблемы.
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +1
      Сегодня, 11:32
      Вопрос не в том как доберется просроченный, а почему от Украины территориально требуют вывод ВСУ только с Донбасса ? или кто-то подзабыл, что Херсонская и Запорожская области по Конституции России уже включены и являются территорией России, а про Крым почему не упоминают как международно признанной территории России. Очень хотелось бы взглянуть хотя бы на черновики о чем договариваются.
      1. topol717 Звание
        topol717
        +1
        Сегодня, 11:37
        Путин как то сказал, нас в первую очередь интересует не примитивный вывод войск, а мировое признание этих территорий за Россией. В первую очередь это должны признать в США. и потом ЕС. А вывод войск это просто промежуточный этап. Ну и никто не будет расписывать откуда конкретно надо вывести и что конкретно признать. Все говорят одним словом Донбасс. Кстати если бы не началось СВО, то многие страны, включая США, готовы были признать Крым в составе РФ.
        1. Canecat Звание
          Canecat
          0
          Сегодня, 11:51
          Цитата: topol717
          если бы не началось СВО, то многие страны, включая США, готовы были признать Крым в составе РФ.

          История не имеет сослагательного наклонения, если бы хотели, давно бы признали. Что им мешало?
          Все остальное из разряда, если бы бабушка была дедушкой.
          1. topol717 Звание
            topol717
            -1
            Сегодня, 12:20
            Цитата: Canecat
            если бы хотели, давно бы признали. Что им мешало?
            В большой политике никто ничего просто так не делает. За любые действия кому то что то нужно. Просто так только проблемы тебе будут создавать.
      2. ZovSailor Звание
        ZovSailor
        0
        Сегодня, 11:40
        Silver99
        Сегодня, 11:32
        Вопрос не в том как доберется просроченный, а почему от Украины территориально требуют вывод ВСУ только с Донбасса ? или кто-то подзабыл, что Херсонская и Запорожская области по Конституции России уже включены и являются территорией России, а про Крым почему не упоминают как международно признанной территории России.

        hi В свете изменившихся условий - помним слова Лаврова после атаки на резиденцию ВВП на Валдае 29 декабря 2025г. ( переговорная позиция России будет изменена ), а также событий начала 2026 г. с похищением Мадуро, угрозами ИРИ, Гренландии и прочими высокопарными заявлениями рыжего нарцисса из Фашингтона на полном основании ставить вопрос о зоне интересов и контроля всей территории бандерштата.
  2. topol717 Звание
    topol717
    +1
    Сегодня, 11:35
    Трамп публично вызвал Зелю на ковер. А тому ничего не осталось как рвануть к хозяину.
  3. ALCA056000 Звание
    ALCA056000
    +1
    Сегодня, 11:59
    Хозяин свистнул - шавка побежала laughing
  4. bon jorno Звание
    bon jorno
    0
    Сегодня, 12:04
    нельзя никому верить...
    1. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      0
      Сегодня, 12:49
      ... какой замечательный тост!
  5. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 12:12
    Одним свистком Трампа, из Зели весь кокс выдуло и тот помчался в Давос ..............
  6. Андрей ВОВ Звание
    Андрей ВОВ
    0
    Сегодня, 12:15
    Эх,жаль на взлете из ПЗРК нельзя его махануть.....
  7. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    0
    Сегодня, 12:37
    Зеленский на это идти не готов. И

    Радикалы его сразу отправят куда надо!
  8. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    0
    Сегодня, 12:47
    Зеленский в трениках и майке прибыл в Швейцарию....
  9. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    0
    Сегодня, 12:48
    выступая в Давосе, говорил, что рассчитывает увидеться с Зеленским, «который остался в Киеве»

    Чёта навеяло:
    Председательствующий. Теперь попросим начальника транспортного цеха. Расскажите нам об изыскании внутренних резервов. Начальник транспортного цеха?! Он в зале?
    Начальник транспортного цеха (с трибуны). Он здесь, здесь!
    Председательствующий. Молодец, быстро добрались. Доложьте нам!
    Начальник транспортного цеха. Товарищи! Водители Ларионов и Кутько, используя слабые места и встречный план, а также порожняк, взяли на себя допол… нительные обязательства и приказали долго жить.
  10. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 13:01
    Цитата: th.kuzmichev
    Зеленский в трениках и майке прибыл в Швейцарию....
    Ещё и небритый! wink