Самолёт Зеленский готовится к полету в Швейцарию из Жешува

Самолет Зеленского готовится к вылету из Жешува в Швейцарию – об этом сообщают украинские нардепы. По их версии, президент все-таки летит в Давос на встречу с Дональдом Трампом, о вероятности которой накануне писали западные СМИ.Axios со ссылкой на украинского чиновника уже подтвердил: встреча Зеленского с Трампом запланирована на завтра и должна состояться до того, как Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправятся в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. Сам Трамп, выступая в Давосе, говорил, что рассчитывает увидеться с Зеленским, «который остался в Киеве». Тогда же многие предположили, что после такого анонса позиция Банковой может резко измениться.Уиткофф ранее прямо назвал главный камень преткновения – территориальный вопрос. Россия, а по данным СМИ и команда Трампа, требуют вывода ВСУ из Донецкой области. Зеленский на это идти не готов. Именно этот момент, судя по всему, и станет главным предметом разговора в Давосе.По большому счету, без прояснения территориальной темы поездка Уиткоффа и Кушнера в Москву выглядит бессмысленной: в таком формате можно разве что в очередной раз обсудить участие России в неком «Совете мира» Трампа без конкретных шагов к урегулированию конфликта.

