Генсек НАТО: армии России и Китая создавались не для парадов в Москве и Пекине

Армии России и Китая создавались не для парадов в Москве и Пекине. Члены Североатлантического альянса не должны быть настолько наивными, чтобы этого не понимать.

Такое заявление сделал генсек НАТО Марк Рютте.



Он отметил, что Пекин вкладывает огромные средства в развитие и укрепление своих Вооруженных сил. То же самое, по словам чиновника, делают и россияне. Рютте считает, что РФ и КНР укрепляют армии, чтобы задействовать военных по своему прямому назначению. В частности, Россия уже это делает.

Рютте заявил, что Китай якобы вынашивает агрессивные планы в Индо-Тихоокеанском регионе. По словам главы альянса, именно Соединенные Штаты обеспечивают там безопасность.

Также Рютте не мог не прокомментировать сообщения о сделке с американцами по Гренландии. Он отметил, что для ее заключения предстоит приложить большие усилия.

Говоря о своей беседе с президентом США Дональдом Трампом, генсек НАТО заявил:

Я считаю, что это была очень хорошая встреча, но работы еще предстоит много.

Согласно сообщению пресс-службы Североатлантического альянса, на встрече обсуждались перспективы американо-датского сотрудничества в деле защиты Гренландии от россиян.

А глава Белого дома заявил, что в ходе беседы с Рютте ему удалось достичь определенных договоренностей по гренландскому вопросу. По мнению Трампа, их переговоры получились продуктивными. Подробностей было немного, но стало известно, что США не станут вводить повышенные пошлины против восьми европейских стран.

Заочно отвечая г-ну Рютте, стоит напомнить, что и НАТО создавалось не для того, чтобы примерять новые мундиры.
  1. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +3
    Сегодня, 11:37
    И не для зашиты от Ирана и КНДР...
    1. knn54 Звание
      knn54
      -3
      Сегодня, 11:49
      -армии России и Китая создавались не для парадов в Москве и Пекине
      Правда,Доня?
      1. alex-defensor Звание
        alex-defensor
        +3
        Сегодня, 12:07
        Да ладно! Сейчас вся либерда и все диссиденты России потеряли дар речи... это же натуральный когнитивный диссонанс и вред психическому здоровью... опять принимать антидепрессанты? belay
        tongue laughing
        1. nik-mazur Звание
          nik-mazur
          +1
          Сегодня, 12:38
          Цитата: alex-defensor
          Сейчас вся либерда и все диссиденты России потеряли дар речи

          А уж сколько местных увы-патриотов выпали в осадок.
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 11:59
      ROSS 42
      Сегодня, 11:37
      И не для зашиты от Ирана и КНДР

      hi У меня все ходы записаны, как НАТО не надо проводило парады в 1999 г. в Югославии, далее Ираке,Афганистане, Ливии, Сирии и до сих пор проводит.
      А что может этот гей обосновать в свою защиту, кроме нареканий о подавлении бунтов в гейропе Советской Армией 1956, 1968 гг., что было необходимо в целях безопасности.
  2. мусоргский Звание
    мусоргский
    +6
    Сегодня, 11:40
    Рютте это ещё тот раб Трампа, слушать которого бесполезно! Безликий человек в НАТО, который после встречи с Трампом говорит уже другим языком.
    1. Дедок Звание
      Дедок
      0
      Сегодня, 11:45
      Безликий человек в НАТО, который после встречи с Трампом говорит уже другим языком.

      "безликие люди" - это основа любого истаблишмента: они исполняют чьи то указания, без желания понимать их смысл, но с желанием получать за это - плюшки...
  3. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 11:40
    Ну так... Ушки на макушке.... С вами у. родами расслабляться низя....
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -1
    Сегодня, 11:40
    ❝ Он отметил, что Пекин вкладывает огромные средства в развитие и укрепление своих Вооруженных сил ❞ —

    — «Проект оборонного бюджета США на 2026 финансовый год в размере $1,01 трлн» © ...
  5. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 11:41
    Правильно, они создавались для парадов в столицах Европы, Северной Америки и Азии.
  6. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 11:42
    Рютте заявил, что Китай якобы вынашивает агрессивные планы в Индо-Тихоокеанском регионе.

    АУКУС уже создали. Осталось только денег найти. В Тихоокеанском бассейне бодаться с Китаем будет не просто. А Рютте все сильнее хвостом виляет.
  8. Пленник Звание
    Пленник
    +2
    Сегодня, 11:43
    Судя по их убогим "парадам" натЫ тоже не для парадов. Только у России ВС и на парады годны и для войн серьезных, а не только против стрел и какрмультуков, как у натЫ. laughing
  9. пылесос Звание
    пылесос
    0
    Сегодня, 11:46
    По Рютте, так наверное это Китай и Россия Бомбит Югославию, Ливию. Сирию, и т.д это наверное Китай и Россия зашли В Болгарию, Польшу, Венгрию, Чехию и т.д это ладно, пусть тупят и дальше. Новость самая такая; Алла Борисовна 2026 году будет снова выступать,, надо же как то содержать молодого хениха. видимо в семействе Пгачевых с финансами ПОЛНЫЙ "швах"
  10. kventinasd Звание
    kventinasd
    0
    Сегодня, 11:49
    Рютте считает, что РФ и КНР укрепляют армии, чтобы задействовать военных по своему прямому назначению.

    Говорящая бестолковка его имя. А для чего по его мнению существуют и укрепляются армии, страны которых названы главными врагами Нато, неужели для того чтобы лизать сапоги своему звездно полосатому папочке?
  11. михаил3 Звание
    михаил3
    0
    Сегодня, 11:49
    Просто генерал-фельдмаршал Очевидность. Так и есть! Эти армии создавались, когда мы с китайцами насмотрелись на то, что творят армии НАТО. У кого нет армии, способной поставить в соответствующую позу армию НАТО, но есть нефть, газ и редкоземы, тому ой...
  12. Русь Звание
    Русь
    0
    Сегодня, 11:54
    армии России и Китая создавались не для парадов в Москве и Пекине

    Это , что бы дурные, шальные мыслишки к вам в голову не лезли....
  13. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 12:11
    Согласно сообщению пресс-службы Североатлантического альянса, на встрече обсуждались перспективы американо-датского сотрудничества в деле защиты Гренландии от россиян.

    Прикольно ! Защищать готовятся Гренландию от россиян ..........может лучше сразу от монголов ?
    1. AlexTss Звание
      AlexTss
      0
      Сегодня, 12:23
      Подводные авианосцы Монголии с боевыми конными броне-водолазами на борту, уже давно на боевом дежурстве у берегов Гренландии ! wassat
      Рютте об этом молчит потому что Трамп ему не сказал... request
  14. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 12:48
    Цитата: alex-defensor
    Сейчас вся либерда и все диссиденты России потеряли дар речи
    Лучше бы они все заткнулись навсегда!
  15. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 12:55
    Ну можно в Берлине, Париже и Лондоне.
  16. YanniKounnar Звание
    YanniKounnar
    0
    Сегодня, 13:00
    Cher Monsieur Rutte , une question dans quel but alors a été créée l'armée la plus chère du monde avec 1000 milliards de dollars/an .?
    Merci grace à votre remarque , même les aveugle ou les autruches comprendrons enfin pourquoi l'armée US existe : dominer le monde avec bien sur suivant les circonstances l'excuse de : "amener la démocratie" "maintenir la paix" " faire la guerre au narcotrafic" " ingérence humanitaire" " aider un peuple à l'autodétermination" " détruire des armes de destruction massive" etc etc


    Уважаемый господин Рютте , вопрос в том, с какой целью тогда была создана самая дорогая армия в мире с оборотом в 1000 миллиардов долларов в год.?
    Спасибо за ваше замечание , даже слепые или страусы наконец поймут, почему существуют американские вооруженные силы : доминировать в мире, конечно, под любым предлогом : "поддерживать демократию", "поддерживать мир", "вести войну с наркоторговлей", "гуманитарное вмешательство", "помогать людям выжить".самоопределение" "уничтожение оружия массового уничтожения" и т.д. и т.п.
  17. olbop Звание
    olbop
    0
    Сегодня, 13:04
    Рютте как и Столтенберг - просто еврочиновники, политики гражданского профиля, отнюдь не генералы. И должность их - секретарь, пусть и генеральный. А если генеральный секретарь ЦК КПСС фактически был главой СССР, то генеральный секретарь НАТО отнюдь не глава Европы и тем более северной Атлантики. Больше бюрократ, технический работник, смотрящий в рот действительному хозяину НАТО. Так что нечего особо вслушиваться в их изречения.
  18. Mike777 Звание
    Mike777
    0
    Сегодня, 13:13
    United States is ensuring peace in the indo Pacific, why can't China or Russia do the same in America continent.
  19. Earl Звание
    Earl
    0
    Сегодня, 13:17
    Генсек НАТО: армии России и Китая создавались не для парадов в Москве и Пекине
    Звучит, как приглашение на проведение парада в Брюсселе.