Я считаю, что это была очень хорошая встреча, но работы еще предстоит много.

Армии России и Китая создавались не для парадов в Москве и Пекине. Члены Североатлантического альянса не должны быть настолько наивными, чтобы этого не понимать.Такое заявление сделал генсек НАТО Марк Рютте.Он отметил, что Пекин вкладывает огромные средства в развитие и укрепление своих Вооруженных сил. То же самое, по словам чиновника, делают и россияне. Рютте считает, что РФ и КНР укрепляют армии, чтобы задействовать военных по своему прямому назначению. В частности, Россия уже это делает.Рютте заявил, что Китай якобы вынашивает агрессивные планы в Индо-Тихоокеанском регионе. По словам главы альянса, именно Соединенные Штаты обеспечивают там безопасность.Также Рютте не мог не прокомментировать сообщения о сделке с американцами по Гренландии. Он отметил, что для ее заключения предстоит приложить большие усилия.Говоря о своей беседе с президентом США Дональдом Трампом, генсек НАТО заявил:Согласно сообщению пресс-службы Североатлантического альянса, на встрече обсуждались перспективы американо-датского сотрудничества в деле защиты Гренландии от россиян.А глава Белого дома заявил, что в ходе беседы с Рютте ему удалось достичь определенных договоренностей по гренландскому вопросу. По мнению Трампа, их переговоры получились продуктивными. Подробностей было немного, но стало известно, что США не станут вводить повышенные пошлины против восьми европейских стран.Заочно отвечая г-ну Рютте, стоит напомнить, что и НАТО создавалось не для того, чтобы примерять новые мундиры.