В сети показаны кадры, на которых запечатлены последствия серии ударов БПЛА-камикадзе семейства «Герань» по подстанции 330/110 кВ в населенном пункте Россошенцы Полтавской области.В частности, на снятых местными жителями кадрах можно увидеть мерцание, весьма красноречиво свидетельствующее о явных неполадках с оборудованием. По всей видимости, мерцание возникло вследствие попытки запустить подстанцию после проведения экстренного ремонта поврежденного оборудования.Кроме подстанции «Полтава-тягловая», обеспечивающей работу железнодорожного узла, по подтвержденным данным, поражена также нефтебаза в районе станции «Вакуленцы», задействованная в снабжении транспорта и резервных генераторных мощностей. Характер атаки указывает на попытку обрушить сразу несколько контуров обеспечения — транспортный, топливный и резервный энергетический. В перспективе это создает каскадный эффект: даже при сохранности части объектов их нормальная работа становится затруднительной или невозможной.Ранее сообщалось об ударах по двум ключевым узлам энергетики в оккупированной ВСУ части Запорожской области — ПС Запорожская-750 кВ и Запорожская-330 кВ. Через ПС 750 кВ областной центр подключен к Винницкой ПС 750 кВ, а дальше — к Ровенской и Хмельницкой АЭС. Таким образом, поражен один из каналов, по которым генерация с украинских АЭС перетекает в восточные регионы страны. В свою очередь через подстанцию 330 кВ осуществлялось питание критически значимых для противника промышленных объектов — «Запорожстали», «Днепроспецстали» и титано-магниевого комбината (ЗТМК).Поскольку, ПС 330 и 750 кВ обеспечивают живучесть всей построенной «кровавыми большевиками» украинской энергетической системы, чем больше таких узлов выводится из строя, тем меньше у противника остается пространства для перераспределения нагрузки.

