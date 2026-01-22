Показаны последствия ударов «Гераней» по подстанции «Полтава»

В сети показаны кадры, на которых запечатлены последствия серии ударов БПЛА-камикадзе семейства «Герань» по подстанции 330/110 кВ в населенном пункте Россошенцы Полтавской области.

В частности, на снятых местными жителями кадрах можно увидеть мерцание, весьма красноречиво свидетельствующее о явных неполадках с оборудованием. По всей видимости, мерцание возникло вследствие попытки запустить подстанцию после проведения экстренного ремонта поврежденного оборудования.



Кроме подстанции «Полтава-тягловая», обеспечивающей работу железнодорожного узла, по подтвержденным данным, поражена также нефтебаза в районе станции «Вакуленцы», задействованная в снабжении транспорта и резервных генераторных мощностей. Характер атаки указывает на попытку обрушить сразу несколько контуров обеспечения — транспортный, топливный и резервный энергетический. В перспективе это создает каскадный эффект: даже при сохранности части объектов их нормальная работа становится затруднительной или невозможной.

Ранее сообщалось об ударах по двум ключевым узлам энергетики в оккупированной ВСУ части Запорожской области — ПС Запорожская-750 кВ и Запорожская-330 кВ. Через ПС 750 кВ областной центр подключен к Винницкой ПС 750 кВ, а дальше — к Ровенской и Хмельницкой АЭС. Таким образом, поражен один из каналов, по которым генерация с украинских АЭС перетекает в восточные регионы страны. В свою очередь через подстанцию 330 кВ осуществлялось питание критически значимых для противника промышленных объектов — «Запорожстали», «Днепроспецстали» и титано-магниевого комбината (ЗТМК).

Поскольку, ПС 330 и 750 кВ обеспечивают живучесть всей построенной «кровавыми большевиками» украинской энергетической системы, чем больше таких узлов выводится из строя, тем меньше у противника остается пространства для перераспределения нагрузки.


  1. APASUS Звание
    APASUS
    +3
    Сегодня, 12:05
    Надо помочь декоммунизировать систему построенную кровавыми большевиками. Пусть строят толерантную систему снабжения Интересно проводы будут какого цвета ........
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 13:26
      Цитата: APASUS
      Надо помочь декоммунизировать систему построенную кровавыми большевиками.

      При ремонте отопления и водоснабжения многих домов, вдруг обнаружилось, что трубы были выпущены ещё при СССР. Памятники посносили, а трубы остались по чьему-то злостному недосмотру. request
      А вообще, громадянам надо идти в ногу со временем и греться по совету невесты Кулебы (бывшего главы МИД Украины):
      Невеста бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы Светлана Павелецкая предложила украинцам греться вибраторами, сообщает местное издание «Политика страны».

      На кадрах, размещенных в телеграм-канале издания, Павелецкая, которая владеет секс-шопом, рассказывает, что у нее в магазине продается вибратор с подогревом. «Игрушки, регулирующие температуру» сейчас «продвигаем для холодных вечеров», сообщила женщина. По ее словам, они (вибраторы) нагреваются до 38 градусов.
      При отсутствии отопления «можно обложиться вибраторами и нормально греться», с улыбкой посоветовала Павелецкая.

      https://www.mk.ru/politics/2026/01/21/nevesta-kuleby-predlozhila-zamerzayushhim-zemlyakam-gretsya-vibratorami.html?ysclid=mkpaz7p06o159468168
  2. Ныробский Звание
    Ныробский
    +4
    Сегодня, 12:06
    Кроме подстанции «Полтава-тягловая», обеспечивающей работу железнодорожного узла, поражена...
    Это уже хорошо, т.к. электротяга встала на прикол, будут таскать магистральными тепловозами. В идеале в этой стране победившего маразма паровозы на перегонах должны стать мечтой, а ещё лучше дрезинки на ручной тяге
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      -1
      Сегодня, 12:23
      Ныробский hi , с ноября лупцуют ,только эти ,цензура, справляются,и снабжение у В.С.У особо не просело,судя по новостям.
      1. Ныробский Звание
        Ныробский
        +1
        Сегодня, 12:49
        Цитата: Ропот 55
        Ныробский hi , с ноября лупцуют ,только эти ,цензура, справляются,и снабжение у В.С.У особо не просело,судя по новостям.

        У них помимо электротяги, ещё штук 300-400 магистральных тепловозов бегает. Их поштучно сложнее выбить т.к. раскиданы по перегонам. Хотя периодически проходит информация о том, что и их наши гераньки вышибают по мере обнаружения и возможности. hi
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +1
          Сегодня, 12:52
          Ныробский,так и я про тоже вытягивают ПОКА,да и народонаселение приспособилось к отключениям и тупо терпит.
        2. Монтесума Звание
          Монтесума
          +1
          Сегодня, 13:05
          Как-то один железнодорожник предлагал выбивать депо, чтобы негде было обслуживать и ремонтировать тепловозы.
          1. Ныробский Звание
            Ныробский
            +2
            Сегодня, 13:20
            Цитата: Монтесума
            Как-то один железнодорожник предлагал выбивать депо, чтобы негде было обслуживать и ремонтировать тепловозы.

            Я тоже до военного училища 4 года на ж/д отработал (электроходовик, дизелист, пом.машиниста). Если выбивать депо, то залить солярки, насыпать песочка и поменять тормозные колодки можно и на улице, но ни о какой замене тяговых электродвигателей (шесть штук на секцию, 12 на сцепку), равно как и об обслуживании поршневой на дизелях речи быть не может, а без ТО они сильно долго не набегают.
            Вроде как очевидные вещи, но почему то прилёты по депо в сводках мелькают редко. hi
  3. sak1969 Звание
    sak1969
    +2
    Сегодня, 12:16
    На сегодняшний день три АЭС Украины соединены с потребителями электроэнергии через подстанции размещенные рядом с ними. Удары по этим стратегическим объектам не наносятся - слишком близко к АЭС.
    1. Виктор Сергеев Звание
      Виктор Сергеев
      0
      Сегодня, 13:16
      Расстояние не имеет значения. АЭС построенная в СССР выдержит удар ракеты рядом, или БПЛА в нее. Подстанции ЧАЭС вроде как вырубили. Еще в ноябре были нанесен удар по подстанции Хмельницкой и Ровенской АЭС. Работа идет, просто сейчас цель вырубить Киев дающий более 50% оборонки.
    2. olbop Звание
      olbop
      0
      Сегодня, 13:25
      Вроде бы как АЭС не только отдают энергию по ЛЭП, но также по каким-то ЛЭП обеспечивается их резервное (аварийное) снабжение. Пример -Запорожская АЭС.
      Так что полностью разрушить электроэнергетическую систему АЭС - видимо чревато большими "ядреными" проблемами.
      Пусть специалисты меня поправят и пояснят данный вопрос.
  4. 123_123 Звание
    123_123
    +2
    Сегодня, 12:31
    Нужно отрезать от потребителей три оставшиеся украинские аэс.
  5. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 12:59
    Цитата: Ныробский
    ещё лучше дрезинки на ручной тяге
    Ишак заряженный в телегу, будет получше! wink
  6. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    0
    Сегодня, 13:07
    ЗТМК и Днепроспецсталь не работают уже несколько лет - им надо очень много электроэнергии, которой нет. Да и конкурировать с Китаем они просто не в состоянии.